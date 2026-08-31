Rădoi, dat afară de turci Decizia a fost deja luată! Ce l-a deranjat pe președintele lui Gaziantep + ce spune antrenorul român

- Presa turcă anunță că Mirel Rădoi (45 de ani) nu va mai fi antrenorul echipei Gaziantep.
- Reacția românului, în rândurile de mai jos.
După trei etape, Gaziantep se află pe locul 10, cu 4 puncte, iar comentariile făcute după înfrângerea cu Rizespor din etapa #3, scor 1-2, i-ar fi fost fatale românului.
Mirel Rădoi ar fi fost demis de Gaziantep
După meciul cu Rizespor, Rădoi s-a declarat nemulțumit de starea gazonului și de transferurile realizate de conducere în această vară.
„Despre întrebarea privind transferurile, ar fi mai bine să o adresați conducerii clubului, pentru că deciziile le aparțin lor.
Să fim sinceri, avem jucători veniți din eșalonul secund Sebo (n.r. - Sebahattin), Fuat, Enver s-a întors și el dintr-un împrumut din liga a doua, la fel și Mirza. Acești patru jucători au nevoie de timp pentru a înțelege și a se adapta la nivelul din Super Lig”, a spus Rădoi.
Declarațiile românului l-ar fi deranjat foarte tare pe Memik Yilmaz, președintele clubului, iar jurnaliștii turci relatează că acesta ar fi hotărât să-l îndepărteze pe Rădoi de pe banca tehnică a echipei.
Gaziantep i-ar căuta deja un înlocuitor românului, iar favorit să-i ia locul ar fi Çağdaş Atan, antrenor care s-a despărțit în februarie de Konyaspor.
Contactat de Ali Budak, Rădoi nu a vrut să ofere prea multe detalii despre viitorul său, însă jurnalistul turc susține că decizia a fost deja luată, iar rezilierea contractului va fi confirmată în cadrul unei ședințe care va avea loc luni.
Cei din club cunosc mai bine această situație. Și o cunosc mai bine decât mine. Puterea clubului este în mâinile lor. Mulțumesc. Cred că a fost mereu așa (n.r. - ar fi existat o problemă)... Pentru mine, cu siguranță va fi bine. Mirel Rădoi, antrenor Gaziantep
Mirel Rădoi a semnat cu Gaziantep la finalul lunii aprilie 2026. A înregistrat cinci înfrângeri, o victorie (1-0 cu Eyupspor) și o remiză (1-1 cu Alanyaspor).