Rădoi, dat afară de turci Decizia a fost deja luată! Ce l-a deranjat pe președintele lui Gaziantep + ce spune antrenorul român

Presa turcă anunță că Mirel Rădoi (45 de ani) nu va mai fi antrenorul echipei Gaziantep.

Reacția românului, în rândurile de mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După trei etape, Gaziantep se află pe locul 10, cu 4 puncte, iar comentariile făcute după înfrângerea cu Rizespor din etapa #3, scor 1-2, i-ar fi fost fatale românului.

Mirel Rădoi ar fi fost demis de Gaziantep

După meciul cu Rizespor, Rădoi s-a declarat nemulțumit de starea gazonului și de transferurile realizate de conducere în această vară.

„Despre întrebarea privind transferurile, ar fi mai bine să o adresați conducerii clubului, pentru că deciziile le aparțin lor.

Să fim sinceri, avem jucători veniți din eșalonul secund Sebo (n.r. - Sebahattin), Fuat, Enver s-a întors și el dintr-un împrumut din liga a doua, la fel și Mirza. Acești patru jucători au nevoie de timp pentru a înțelege și a se adapta la nivelul din Super Lig”, a spus Rădoi.

Declarațiile românului l-ar fi deranjat foarte tare pe Memik Yilmaz, președintele clubului, iar jurnaliștii turci relatează că acesta ar fi hotărât să-l îndepărteze pe Rădoi de pe banca tehnică a echipei.

Gaziantep i-ar căuta deja un înlocuitor românului, iar favorit să-i ia locul ar fi Çağdaş Atan , antrenor care s-a despărțit în februarie de Konyaspor.

Contactat de Ali Budak, Rădoi nu a vrut să ofere prea multe detalii despre viitorul său, însă jurnalistul turc susține că decizia a fost deja luată, iar rezilierea contractului va fi confirmată în cadrul unei ședințe care va avea loc luni.

Cei din club cunosc mai bine această situație. Și o cunosc mai bine decât mine. Puterea clubului este în mâinile lor. Mulțumesc. Cred că a fost mereu așa (n.r. - ar fi existat o problemă)... Pentru mine, cu siguranță va fi bine. Mirel Rădoi, antrenor Gaziantep

Mirel Rădoi a semnat cu Gaziantep la finalul lunii aprilie 2026. A înregistrat cinci înfrângeri, o victorie (1-0 cu Eyupspor) și o remiză (1-1 cu Alanyaspor).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport