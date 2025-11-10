Cutremur la Craiova! Mirel Rădoi și-a anunțat jucătorii că demisionează după eșecul cu UTA Arad

U Craiova - UTA Arad 1-2. Mirel Rădoi (44 de ani) le transmis jucătorilor că va demisiona după eșecul din etapa #16.

Tehnicianul a fost foarte supărat la finalul partidei de pe „Oblemenco”, lucru vizibil și la flash-interviul ulterior.

UTA Arad a dat lovitura duminică la Craiova, iar formația lui Rădoi a rămas la 6 puncte în spatele liderului Rapid, lucru ce l-a făcut pe tehnician să ia o decizie radicală.

U Craiova - UTA Arad 1-2 . Mirel Rădoi și-ar fi anunțat jucătorii că demisionează

Rădoi a comentat eșecul în fața arădenilor, fiind nemulțumit de mai multe aspecte ale jocului, dar și de întrebările reporterilor.

Deși nu dat de înțeles că ar avea de gând să părăsească echipa, lucrurile par să fi stat altfel în vestiar.

După meci, antrenorul Craiovei și-a informat jucătorii despre faptul că vrea să demisioneze, potrivit gsp.ro.

„Nu știu dacă îl mai întoarce cineva”, mai spun surse pentru publicația citată, legat de hotărârea lui Rădoi.

Nu e pentru prima oară când antrenorul vrea să plece de la U Craiova. În ultimele luni, Mirel Rădoi a avut mai multe tentative, dar de fiecare dată lucrurile s-au calmat.

Ce va fi acum? Șansele ca Rădoi să continue la Craiova sunt foarte mici. E de așteptat ca situația să se limpezească azi, după o discuție finală între antrenor și patronul Mihai Rotaru.

Pe parcursul sezonului, tehnicianul a avut multiple reacții nervoase.

S-a certat cu suporterii, a avut conflicte și în vestiar (vezi cazul Baiaram), iar la cel mai bun meci al sezonului făcut de olteni (victoria recentă cu Rapid Viena, în Conference League) a fost eliminat.

