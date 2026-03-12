„El e 10% din Mihai Stoica, la nivel de fotbal” Raul Rusescu, mesaj neașteptat după revenirea lui Rădoi la FCSB: „Aștept cu nerăbdare vara”

Raul Rusescu (37 de ani), golgheterul Ligii 1 în sezonul 2012/2013, a vorbit despre instalarea lui Mirel Rădoi (44 de ani) pe banca tehnică a FCSB și a spus ce așteptări are de la mandatul acestuia.

Fostul atacant a vorbit și despre colaborarea dintre Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al FCSB, și Mirel Rădoi, noul antrenor al echipei.

Raul Rusescu, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Aștept cu nerăbdare vara”

Rusescu a vorbit despre colaborarea lui Rădoi cu Mario Felgueiras, directorul sportiv de la U Craiova, și a spus că fostul selecționer ar trebui să aibă rezultate mai bune la FCSB.

„Dacă mă gândesc la momentul de acum 8-9 luni, când Felgueiras și Rădoi au construit o echipă care se bate fără dubii la campionat, pot doar să fiu încrezător și să aștept cu nerăbdare vara, să văd ce va însemna o echipă construită de Mihai Stoica și Mirel Rădoi.

Mă gândesc că dacă Rădoi cu Felgueiras au reușit să construiască o formație atât de bună ca a Craiovei, atunci Rădoi și Mihai Stoica trebuie să facă o echipă și mai bună. Asta e clar.

Felgueiras e 10% din Mihai Stoica, la nivel de fotbal. Mă refer la nivel de experiență. MM știe mult fotbal” , a declarat Raul Rusescu, conform gsp.ro.

Mirel Rădoi va debuta pe banca celor de la FCSB în prima etapă din play-out. Campioana va juca cu Metaloglobus, duminică, 15 martie, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Raul Rusescu: „Asta a făcut Gigi Becali cu această mutare”

Rusescu a vorbit și despre emulația care s-a creat după revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB. El crede că suporterii vor reveni în tribună, începând de la partida cu Metaloglobus.

„La meciul FCSB - Metaloglobus vor fi 20.000 de oameni în tribune. Acesta e pariul meu.

În momentul în care îți pleacă antrenorul cu care ai câștigat două campionate și ai avut o campanie europeană remarcabilă, îți trebuie ceva puternic în loc ca să stârnești interesul suporterilor.

Acum a venit Mirel Rădoi, un tehnician capabil cu o istorie la acest club. E un nume respectat, știe fotbal. Și astfel se reaprinde flacăra speranței la echipa roș-albastră. Asta a făcut Gigi Becali cu mutarea asta.

Iar când vin 20.000 de oameni, practic pleci de la vestiare cu un avantaj de 2-0. Am trăit asta, știu ce înseamnă”, a mai spus Raul Rusescu.

