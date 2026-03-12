„El e 10% din Mihai Stoica, la nivel de fotbal” Raul Rusescu, mesaj neașteptat după revenirea lui Rădoi la FCSB: „Aștept cu nerăbdare vara” +19 foto
Raul Rusescu, Mihai Stoica și Mirel Rădoi FOTO: Montaj GOLAZO.ro
„El e 10% din Mihai Stoica, la nivel de fotbal" Raul Rusescu, mesaj neașteptat după revenirea lui Rădoi la FCSB: „Aștept cu nerăbdare vara"

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 12.03.2026, ora 12:13
Actualizat: 12.03.2026, ora 15:53
  • Raul Rusescu (37 de ani), golgheterul Ligii 1 în sezonul 2012/2013, a vorbit despre instalarea lui Mirel Rădoi (44 de ani) pe banca tehnică a FCSB și a spus ce așteptări are de la mandatul acestuia.

Fostul atacant a vorbit și despre colaborarea dintre Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al FCSB, și Mirel Rădoi, noul antrenor al echipei.

Raul Rusescu, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Aștept cu nerăbdare vara”

Rusescu a vorbit despre colaborarea lui Rădoi cu Mario Felgueiras, directorul sportiv de la U Craiova, și a spus că fostul selecționer ar trebui să aibă rezultate mai bune la FCSB.

„Dacă mă gândesc la momentul de acum 8-9 luni, când Felgueiras și Rădoi au construit o echipă care se bate fără dubii la campionat, pot doar să fiu încrezător și să aștept cu nerăbdare vara, să văd ce va însemna o echipă construită de Mihai Stoica și Mirel Rădoi.

Mă gândesc că dacă Rădoi cu Felgueiras au reușit să construiască o formație atât de bună ca a Craiovei, atunci Rădoi și Mihai Stoica trebuie să facă o echipă și mai bună. Asta e clar.

Felgueiras e 10% din Mihai Stoica, la nivel de fotbal. Mă refer la nivel de experiență. MM știe mult fotbal”, a declarat Raul Rusescu, conform gsp.ro.

Mirel Rădoi va debuta pe banca celor de la FCSB în prima etapă din play-out. Campioana va juca cu Metaloglobus, duminică, 15 martie, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Raul Rusescu: „Asta a făcut Gigi Becali cu această mutare”

Rusescu a vorbit și despre emulația care s-a creat după revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB. El crede că suporterii vor reveni în tribună, începând de la partida cu Metaloglobus.

„La meciul FCSB - Metaloglobus vor fi 20.000 de oameni în tribune. Acesta e pariul meu.

În momentul în care îți pleacă antrenorul cu care ai câștigat două campionate și ai avut o campanie europeană remarcabilă, îți trebuie ceva puternic în loc ca să stârnești interesul suporterilor.

Acum a venit Mirel Rădoi, un tehnician capabil cu o istorie la acest club. E un nume respectat, știe fotbal. Și astfel se reaprinde flacăra speranței la echipa roș-albastră. Asta a făcut Gigi Becali cu mutarea asta.

Iar când vin 20.000 de oameni, practic pleci de la vestiare cu un avantaj de 2-0. Am trăit asta, știu ce înseamnă”, a mai spus Raul Rusescu.

FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpg
FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpg

Mihai Stoica Mirel Radoi liga 1 raul rusescu fcsb
