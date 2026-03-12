Cele mai tari glume după Madrid - City FOTO. Valverde s-a transformat în Ronaldo Nazario, Haaland a fost „fantoma din Manchester”

Real Madrid a făcut ce-a vrut cu Manchester City, pe „Bernabeu”, scor 3-0, iar microbiștii au taxat prestația echipei lui Guardiola, pe social media.

Fede Valverde a fost starul absolut al serii de Champions League, iar fanii n-au ezitat să-l compare cu Ronaldo, brazilianul!

Cele mai tari glume, după Real Madrid - Manchester City 3-0

Haaland a fost dat dispărut, „așa cum se întâmplă în marile meciuri”, au concluzionat internauții.

Alții au remarcat că echipele englezești au venit în Spania doar ca să se facă de râs, amintind și de „isprava” lui Tottenham, cu o seară înainte, în fața lui Atletico Madrid, 2-5.

În cea mai așteptată confruntare a serii, Real Madrid a pulverizat-o pe Manchester City, în ciuda multiplelor absențe importante din lot.

Căpitanul Federico Valverde a fost eroul formației antrenate de Alvaro Arbeloa.

Uruguayanul a reușit un hattrick de excepţie în prima repriză a meciului de pe „Bernabeu” ('20, '27, '42).

Vinicius a avut ocazia să ducă scorul la un improbabil 4-0 pentru Real Madrid, însă a irosit o lovitură de pedeapsă, în minutul 58.

