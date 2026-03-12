Rămâne Finalissima în Qatar? S-a redeschis fotbalul la Doha în timp de război. Reacția UEFA
Steagul Qatarului și amenințarea rachetelor Fotomontaj GOLAZO.ro
Rămâne Finalissima în Qatar? S-a redeschis fotbalul la Doha în timp de război. Reacția UEFA

  • Spania - Argentina, marea confruntare continentală, e posibil să se joace la Lusail, în Qatar, după ce s-au vehiculat variantele mutării în altă țară sau chiar a amânării din cauza războiului care afectează Orientul Mijlociu.

O altă decizie importantă de luat în aceste zile în fotbalul internațional.

Unde se va juca Finalissima, duelul campioanelor Europei și Americii de Sud? Sau va fi amânată?

Variante pentru Finalissima în timp de război

În mod normal, Spania - Argentina ar trebui să se deruleze la Lusail, lângă Doha, pe 27 martie.

Stadionul din Lusail a găzduit și finala CM 2022, Argentina - Franța 3-3, 4-2 la penaltyuri Foto: Imago Stadionul din Lusail a găzduit și finala CM 2022, Argentina - Franța 3-3, 4-2 la penaltyuri Foto: Imago
Stadionul din Lusail a găzduit și finala CM 2022, Argentina - Franța 3-3, 4-2 la penaltyuri Foto: Imago

Dar acest loc a devenit incert după ce federația locală a suspendat (pe 1 martie) campionatul și orice competiție de fotbal, ca efect al bombardării Qatarului, victimă colaterală a războiului din Orientul Mijlociu.

O posibilitate era amânarea Finalissimei. Alta, mutarea ei în SIA, Maroc sau Portugalia.

Reacția UEFA pentru GOLAZO.ro. Qatar a redeschis țara fotbalului

UEFA, care organizează această partidă împreună cu CONMEBOL, confederația sud-americană, a reacționat la întrebarea GOLAZO.ro asupra deciziei: „Așteptăm o hotărâre până la sfârșitul acestei săptămâni”. 

Miercuri însă, Qatarul a redeschis fotbalul pe teritoriul său. Astăzi se va relua Stars League, cu etapa a 18-a (joi și vineri).

La Doha se aplică un protocol special pentru a asigura protecția jucătorilor, antrenorilor, oficialilor și fanilor.

„Sunt vremuri dificile, fără precedent pentru Qatar. Dar trăim într-una dintre cele mai sigure țări din lume, unde există sisteme solide de a ne proteja în asemenea situații”, a declarat Hani Ballan, președintele ligii, conform L’Equipe.

Este posibil ca, în aceste condiții, Finalissima să se joace așa cum era stabilit, la Lusail.

UEFA și CONMEBOL vor decide în această săptămână. 

Meciurile care sunt programate să se dispute în Qatar la finalul lunii martie:

  • Arabia Saudită - Egipt (26 martie)
  • Qatar - Serbia (26 martie)
  • Arabia Saudită - Serbia (30 martie)
  • Egipt - Spania (30 martie)
  • Qatar - Argentina (31 martie)

UEFA spania qatar argentina razboi conmebol finalissima
