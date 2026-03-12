„E foarte, foarte bun” FCSB a anunțat care este prima țintă din vară. Mihai Stoica: „Am pierdut mult timp” +19 foto
Mihai Stoica FOTO: Sport Pictures
Superliga

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 12.03.2026, ora 11:31
Actualizat: 12.03.2026, ora 15:53
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit despre campania de achiziții din iarnă și a discutat și despre un posibil transfer pe care campioana en-titre din Liga 1 l-ar putea realiza în această vară.

Oficialul „roș-albaștrilor” a vorbit despre momentul în care a încercat să îl transfere pe Lindon Emerllahu, fostul mijlocaș de la CFR Cluj, care a ajuns în Ucraina, la Polissya Zhytomyr.

Ulterior, FCSB s-a reorientat spre un alt mijlocaș, dar nici pe acesta nu a reușit să îl aducă în iarnă. Totuși, Mihai Stoica a anunțat că formația bucureșteană va încerca să îl transfere în vară.

Mihai Stoica a anunțat principala țintă a FCSB-ului din vara acestui an: „E foarte, foarte bun”

Oficialul de la FCSB a anunțat că „roș-albaștrii” au deja o primă țintă clară pentru perioada de transferuri din vară, însă nu a vrut să dea numele jucătorului:

„Nu am nicio vină în iarnă, a fost un concurs de împrejurări ieșit din comun. Gigi a vrut mijlocaș central, am fost concentrați pe Emerllahu și în ultima clipă a plecat în Ucraina, deși aveam informații că el nu vrea să meargă în Ucraina.

Doar că am pierdut timp, foarte mult timp. Apoi am mers pe o altă pistă, pe care putem să o accesăm acum în vară, un alt mijlocaș foarte, foarte bun.

Patronul echipei a spus că nu e de vânzare, el fiind împrumutat la echipa respectivă, eu crezând că o să-l vândă, pentru că din vară era liber. Nu s-a putut.

Din vară rămâne liber, puțin mai defensiv decât Emerllahu, e foarte, foarte bun. Am întârziat, e adevărat, dar nu din vina mea, nu am vrut să vin cu un jucător doar ca să îl luăm așa”, a declarat Mihai Stoia, conform primasport.ro.

Mirel Rădoi, noul antrenor al echipei, va debuta pe banca celor de la FCSB în prima etapă din play-out. Campioana va juca cu Metaloglobus, duminică, 15 martie, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

