„Nimeni nu se aștepta la asta!" Thierry Henry, uluit de tânăra speranță de la Real Madrid: „Nici nu știu cum să-i pronunț numele, dar ce a făcut!"
Thierry Henry l-a lăudat pe Thiago Pitarch FOTO Imago
Liga Campionilor

„Nimeni nu se aștepta la asta!” Thierry Henry, uluit de tânăra speranță de la Real Madrid: „Nici nu știu cum să-i pronunț numele, dar ce a făcut!”

alt-text Publicat: 12.03.2026, ora 10:57
alt-text Actualizat: 12.03.2026, ora 10:57
  • Real Madrid - Manchester City 3-0. Fostul mare jucător Thierry Henry a lăudat echipa din capitala Spaniei după victoria zdrobitoare obținută în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor.
  • Henry, care a jucat trei ani pentru Barcelona, a vorbit și despre un jucător madrilen care l-a impresionat mult.

Real Madrid a pulverizat-o pe Manchester City, în ciuda multiplelor absențe importante din lot. Căpitanul Federico Valverde a fost eroul formației antrenate de Alvaro Arbeloa.

Uruguayanul a reușit un hattrick de excepţie în prima repriză a meciului de pe „Bernabeu” ('20, '27, '42). Vinicius a avut ocazia să ducă scorul la un improbabil 4-0 pentru Real Madrid, însă a irosit o lovitură de pedeapsă, în minutul 58.

Thierry Henry: „Nimeni nu se aștepta la asta!”

Prezent pe platoul emisiunii CBS Sports Golazo, Thierry Henry a lăudat prestația madrilenilor, în ciuda faptului că este un mare fan al rivalei din La Liga.

„Sunt un mare fan al Barcelonei. Dar trebuie să recunoaștem meritele Madridului. Nimeni nu se aștepta la asta. Și nimeni nu se aștepta ca Valverde să înscrie de trei ori. Oricine spune că știa că Valverde va înscrie o triplă minte”, a declarat fostul jucător al Arsenalului și Barcelonei, potrivit marca.com.

Francezul a dezvăluit și care a fost cheia victoriei zdrobitoare a spaniolilor.

„Vreau să vorbesc despre efortul colectiv pe care l-au depus. Așa se câștigă meciurile. Toți au apărat pentru toți. Iar Valverde merită această recompensă. Pentru că a fost un angajat loial al clubului, iar să marcheze trei goluri nu este ceva normal pentru el. Așadar, trebuie să le acordăm credit”, a continuat Henry.

Analistul sportiv a avut grijă să vorbească și despre un alt jucător prezent pe teren, tânărul Thiago Pitarch (18 ani).

Legenda din Premier League l-a lăudat pe jucătorul promovat de la academia madrilenilor, care a jucat 77 de minute: „Vreau să vorbesc despre… Nu știu cum se pronunță numele lui, Pitarch. Pentru că l-am urmărit îndeaproape în seara asta. Ce meci! A fost peste tot.”

Thierry Henry: „Nu știu ce au pus pe tricou, dar poate o să-mi crească părul”

Thierry Henry a făcut și o glumă care a stârnit râsul colegilor de platou.

„Nu știu ce au pus pe tricoul madrilenilor. Chiar nu știu. Evident, glumesc, pentru că nu vreau să port tricoul lor. Dar poate o să-mi crească părul înapoi dacă îl port”, a glumit Henry.

Francezul a continuat într-o notă mai serioasă: „Știu că este un tricou care are o greutate. Nu știu de ce, dar când îl îmbracă jucătorii par să fie diferiți. Și trebuie să o recunoaștem. Nu mă așteptam la asta din partea celor de la Real Madrid. Așadar, deși îmi pare rău să o spun, bravo!”.

