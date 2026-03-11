„Ce să-i reproșez eu lui Neubert?” Mihai Stoica, după ce preparatorul fizic criticat de Pintilii a plecat de la FCSB: „M-am ferit să aflu prea multe” +19 foto
Thomas Neubert FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Ce să-i reproșez eu lui Neubert?” Mihai Stoica, după ce preparatorul fizic criticat de Pintilii a plecat de la FCSB: „M-am ferit să aflu prea multe”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 19:23
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 19:26
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Thomas Neubert (45 de ani), preparatorul fizic al echipei, a semnat rezilierea contractului.

Cunoscut pentru metodele sale dure de pregătire, germanul părăsește formația bucureșteană după aproape 6 ani.

Președintele revelației e convins Niciun jucător de la cea mai în formă echipă din Liga 1 nu va merge la națională!
Citește și
Președintele revelației e convins Niciun jucător de la cea mai în formă echipă din Liga 1 nu va merge la națională!
Citește mai mult
Președintele revelației e convins Niciun jucător de la cea mai în formă echipă din Liga 1 nu va merge la națională!

Thomas Neubert și-a reziliat contractul cu FCSB

După ce Mirel Rădoi a venit la FCSB cu propriul său staff, atribuțiile pe care le avea Thomas Neubert i-au revenit lui Horațiu Baciu, colaborator al fostului selecționer încă din perioada în care acesta activa la naționala U21.

Mihai Stoica a anunțat că germanul a părăsit-o pe FCSB și a comentat ce a spus Mihai Pintilii despre Neubert, după ce a plecat de la echipă:

Da. A semnat încetarea contractului ieri. Dacă era o așa mare nemulțumire (n.r. - Pintilii a spus că germanul întârzia la antrenamente) trebuia să-mi spună mie când se întâmpla asta, în timpul campionatului.

Am văzut că s-a plâns și de faptul că medicul nu stătea în cantonamente. El nu stătea în cantonamente pentru că eu i-am permis să nu stea, dar mai mult de atât, noi aproape doi ani nu am făcut cantonamente”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Eu n-am cunoștințe de pregătire fizică. Pentru ce să-i reproșez eu lui Neubert ceva din moment ce nu știu cum se face pregătirea? Nu știu când trebuie încărcat, când nu trebuie... n-am de unde sa știu asta. M-am ferit să aflu prea multe, pentru că fiecare trebuie să fie stăpân pe aria lui. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

Ce i-a spus Mihai Pintilii lui Gigi Becali, după plecarea de la FCSB

După ce și-a dat demisia, Pintilii a discutat cu patronul și i-a spus acestuia câteva dintre problemele existente la echipă. Printre acestea s-au numărat și acuze la adresa lui Thomas Neubert, cel despre care a spus că întârzia la antrenamente, fiind mai implicat la clinica sa.

„Pintilii mi-a zis: «Vreau să mă întâlnesc cu Mirel să îi spun mai multe lucruri. Sunt lucruri mici, de indisciplină, dar care contează».

De exemplu, ăla, Neubert, are nu știu ce clinică de recuperare. Și cică «Domne, stai puțin, că nu am om aici și o să mai întârzii».

Doctorul nu vine în cantonament, nu stă cu echipa și alte chestii d-astea. Și a zis că i le spune lui Mirel, să le rezolve”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

FOTO. Primul antrenament al lui Mirel Rădoi de la revenirea la FCSB

FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpg
FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpg

Galerie foto (19 imagini)

FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+19 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Zid în fața României Portarul Turciei, invincibil două meciuri la rând cu Liverpool. Ce spune Slot despre el
Liga Campionilor
19:00
Zid în fața României Portarul Turciei, invincibil două meciuri la rând cu Liverpool. Ce spune Slot despre el
Citește mai mult
Zid în fața României Portarul Turciei, invincibil două meciuri la rând cu Liverpool. Ce spune Slot despre el
Așteptat înapoi la FCSB Mesajul lui Mihai Stoica: „Nu mi-am luat rămas bun. Îl las să se liniștească”
Superliga
18:56
Așteptat înapoi la FCSB Mesajul lui Mihai Stoica: „Nu mi-am luat rămas bun. Îl las să se liniștească”
Citește mai mult
Așteptat înapoi la FCSB Mesajul lui Mihai Stoica: „Nu mi-am luat rămas bun. Îl las să se liniștească”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mihai Stoica Mirel Radoi liga 1 fcsb thomas neubert
Știrile zilei din sport
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Nationala
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Citește mai mult
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Superliga
13:38
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Citește mai mult
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Cupa Romaniei
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Citește mai mult
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Campionate
12:53
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Citește mai mult
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:33
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc, coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc,  coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
14:19
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Top stiri
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Tenis
13:12
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Citește mai mult
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Campionatul Mondial
12:02
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Citește mai mult
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Tenis
11:41
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Citește mai mult
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
11.03
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share