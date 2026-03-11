„Ce să-i reproșez eu lui Neubert?” Mihai Stoica, după ce preparatorul fizic criticat de Pintilii a plecat de la FCSB: „M-am ferit să aflu prea multe”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Thomas Neubert (45 de ani), preparatorul fizic al echipei, a semnat rezilierea contractului.

Cunoscut pentru metodele sale dure de pregătire, germanul părăsește formația bucureșteană după aproape 6 ani.

Thomas Neubert și-a reziliat contractul cu FCSB

După ce Mirel Rădoi a venit la FCSB cu propriul său staff, atribuțiile pe care le avea Thomas Neubert i-au revenit lui Horațiu Baciu, colaborator al fostului selecționer încă din perioada în care acesta activa la naționala U21.

Mihai Stoica a anunțat că germanul a părăsit-o pe FCSB și a comentat ce a spus Mihai Pintilii despre Neubert, după ce a plecat de la echipă:

„ Da. A semnat încetarea contractului ieri. Dacă era o așa mare nemulțumire (n.r. - Pintilii a spus că germanul întârzia la antrenamente) trebuia să-mi spună mie când se întâmpla asta, în timpul campionatului.

Am văzut că s-a plâns și de faptul că medicul nu stătea în cantonamente. El nu stătea în cantonamente pentru că eu i-am permis să nu stea, dar mai mult de atât, noi aproape doi ani nu am făcut cantonamente”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Eu n-am cunoștințe de pregătire fizică. Pentru ce să-i reproșez eu lui Neubert ceva din moment ce nu știu cum se face pregătirea? Nu știu când trebuie încărcat, când nu trebuie... n-am de unde sa știu asta. M-am ferit să aflu prea multe, pentru că fiecare trebuie să fie stăpân pe aria lui. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

Ce i-a spus Mihai Pintilii lui Gigi Becali, după plecarea de la FCSB

După ce și-a dat demisia, Pintilii a discutat cu patronul și i-a spus acestuia câteva dintre problemele existente la echipă. Printre acestea s-au numărat și acuze la adresa lui Thomas Neubert, cel despre care a spus că întârzia la antrenamente, fiind mai implicat la clinica sa.

„Pintilii mi-a zis: «Vreau să mă întâlnesc cu Mirel să îi spun mai multe lucruri. Sunt lucruri mici, de indisciplină, dar care contează».

De exemplu, ăla, Neubert, are nu știu ce clinică de recuperare. Și cică «Domne, stai puțin, că nu am om aici și o să mai întârzii».

Doctorul nu vine în cantonament, nu stă cu echipa și alte chestii d-astea. Și a zis că i le spune lui Mirel, să le rezolve”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

FOTO. Primul antrenament al lui Mirel Rădoi de la revenirea la FCSB

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport