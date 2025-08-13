„Stoica are potențial enorm” Finanțatorul de la Hermannstadt dezvăluie cum s-a acomodat Ianis în Portugalia: „În România a demonstrat tot”

Claudiu Rotar, finanțatorul celor de la Hermannstadt, a vorbit despre debutul impresionant al lui Ianis Stoica, dar și despre modul în care acesta s-a adaptat în Portugalia.

Ianis Stoica (22 de ani) a avut parte de un start perfect în campionatul Portugaliei, unde a reușit să înscrie chiar la debutul pentru noua sa echipă, Estrela Amadora, în meciul cu Estoril, scor 1-1.

Ianis Stoica a vorbit cu finanțatorul lui Hermannstadt despre cum e în Portugalia

Pentru sibieni, Ianis Stoica a jucat 62 de meciuri, în care a marcat 21 de goluri și a oferit șase pase decisive. Fostul finanțator și-a dat cu părerea despre debutul lui Stoica:

„Mă așteptam, are un potențial foarte mare. De asta a și făcut pasul în străinătate, pentru că în România a demonstrat tot ce se putea demonstra.

Vorbesc cu el la două zile, mă sună, îl sun. Este foarte fericit, îi place, spune că nivelul de acolo este altceva.

Un alt tip de campionat, mai multă intensitate. Alt fotbal, i se potrivește. El înainte a mai avut un amical cu echipa lui Ronaldo, Al-Nassr. A dat pasă de gol. E ok, îi place, s-a acomodat.

Weekend-ul acesta joacă cu Benfica și m-aș fi dus, dar sunt ocupat”, a declarat Claudiu Rotar, conform digisport.ro.

Ianis Stoica are deja 19 selecții la naționala U21, pentru care a marcat trei goluri.

Întrebat dacă ar putea intra în atenția lui Mircea Lucescu pentru naționala mare, Rotar a spus:

Știu că domnul Lucescu urmărește jucătorii tineri, vrea să schimbe un pic structura echipei. Dacă continuă așa, Ianis poate ajunge la naționala mare. Dacă debutezi cu gol în Portugalia... dar depinde foarte mult de el. Claudiu Rotar

Realizările lui Ianis Stoica

FC Hermannstadt : 62 de meciuri, 21 de goluri, 6 pase decisive

: 62 de meciuri, 21 de goluri, 6 pase decisive FCSB : 57 de meciuri, 10 goluri, 6 pase decisive

: 57 de meciuri, 10 goluri, 6 pase decisive Universitatea Cluj : 33 de meciuri, 9 goluri, 4 pase decisive

: 33 de meciuri, 9 goluri, 4 pase decisive CSM Slatina : 24 de meciuri, 7 goluri, 5 pase decisive

: 24 de meciuri, 7 goluri, 5 pase decisive Petrolul Ploiești : 8 meciuri

: 8 meciuri Dunărea Călărași : 3 meciuri

: 3 meciuri Metaloglobus : 2 meciuri

: 2 meciuri Estrela Amadora: 1 meci, 1 gol

Estrela Amadora se află pe locul opt în campionat, cu un punct acumulat, după remiza, scor 1-1, cu Estoril.

Pentru Ianis Stoica urmează meciul cu Benfica, pe 16 august, de la 22:30.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport