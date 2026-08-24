Trabzonspor - Bașakșehir 2-1. Mohamed Salah (34 de ani) a ieșit la rampă în partida din etapa #2 a Super Ligii Turciei.

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Transferat în această vară de clubul turc, fostul star de la Liverpool s-a integrat rapid și a fost cel care a adus victoria pentru echipa sa, fiind aproape de un hat-trick spectaculos.

Mohamed Salah, „dublă” și gol anulat pentru Trabzonspor

Titularizat pentru prima dată în campionat, „faraonul” a deschis scorul încă din minutul 8, însă Bașakșehir e egalat rapid, prin Shomurodov, din penalty.

În startul reprizei secunde, Salah a bifat „dubla” pentru Trabzonspor, stabilind în același timp și scorul final, dar și prima victorie a sezonul pentru echipa sa.

În minutul 90+4, Salah a înscris un gol senzațional. Trabzonspor a plecat pe contraatac după o minge recuperată în propria jumătate, egipteanul a primit balonul și a trimis în poarta goală de la aproximativ 40 de metri distanță.

Reușita de senzație a fost însă anulată, pentru un mic ofsaid la momentul pasei către Salah.

Anterior, Salah a mai bifat 32 de minute în remiza cu Kasimpasa, 1-1 în prima etapă, iar apoi a fost integralist în eșecul din play-off-ul Europa League, 0-1 cu Ferencvaros.

În același timp, internaționalul român Denis Drăguș a rămas din nou în afara lotului lui Trabzonspor.

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