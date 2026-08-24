„Antrenor de calitate” Ioan Varga, mesaj plin de entuziasm după prima victorie a lui Șumudică la CFR +32 foto
Ioan Varga
Superliga

„Antrenor de calitate” Ioan Varga, mesaj plin de entuziasm după prima victorie a lui Șumudică la CFR

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.08.2026, ora 09:44
alt-text Actualizat: 24.08.2026, ora 09:47
  • CFR Cluj - FCSB 1-0. Ioan Varga a oferit o scurtă reacție după prima victorie obținută de Marius Șumudică, după instalarea pe banca ardelenilor.
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Aflată într-o situație dificilă și proaspăt intrată în insolvență, formația din Gruia a obținut un succes important în fața rivalei FCSB, care poate cântări mult la moralul echipei.

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Ioan Varga: „Șumudică i-a pregătit excelent pe băieți”

Având în vedere problemele de lot, dar și cele financiare, patronul din Gruia a ținut să-l felicite pe noul antrenor pentru rezultatul obținut, dar și pe cei din conducere care au gestionat clubul în ultimele săptămâni.

„Șumi merită felicitări, i-a pregătit excelent pe băieți, se vede mâna unui antrenor de calitate. Încă o dată, felicitări lui Șumi și felicitări băieților, au dat dovadă de spirit și tărie de caracter.

Evident, Marian Copilu și Ionuț Ivașcu merită și ei felicitări pentru felul în care au condus clubul în această perioadă, bravo lor, sunt oameni de nădejde!”, a transmis Ioan Varga, potrivit digisport.ro.

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CFR ajunge la 6 puncte în clasament după 5 meciuri disputate, fiind încă departe de prima jumătate a clasamentului, în timp ce FCSB a înregistrat primul eșec al sezonului în Liga 1.

Următorul duel pentru elevii lui Marius Șumudică va avea loc sâmbătă, de la ora 16:00, pe terenul celor de la Csikszereda.

VIDEO. Golul marcat de Cordea în CFR Cluj - FCSB 1-0

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