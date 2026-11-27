Într-un an de referință pentru handbalul feminin românesc, când România este una dintre țările gazdă ale EHF EURO 2026 MOL extinde parteneriatul cu Federația Europeană de Handbal

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Grupul MOL continuă parteneriatul cu Federația Europeană de Handbal (EHF) și extinde contractul de sponsorizare pentru EHF Champions League, una dintre cele mai prestigioase competiții de handbal din lume. Acordul, care include și implicarea MOL în EHF FINAL4 Women, reflectă angajamentul pe termen lung al companiei de a susține performanța sportivă și dezvoltarea handbalului european, în special în Europa Centrală și de Est, o regiune cu o tradiție puternică în acest sport. În România, MOL susține pentru al optulea sezon consecutiv, ca sponsor principal, campionatul național de handbal feminin. Competiția poartă numele Liga Florilor MOL. Reînnoirea parteneriatului european are loc într-un moment deosebit de important pentru handbalul românesc, în contextul în care țara este una dintre țările gazdă ale Campionatului European de Handbal Feminin EHF EURO 2026. Acesta va reuni 24 de echipe naționale în perioada 3 – 20 decembrie și va aduce România în prim-planul handbalului feminin european.

Grupul MOL este partener oficial al EHF Champions League din 2023 și a susținut edițiile din 2024 și 2025 ale EHF FINAL4 Women, competiție care reunește cele mai bune echipe feminine de club din Europa. Extinderea parteneriatului consolidează și mai mult prezența Grupului MOL în handbalul european și contribuie la promovarea unui sport care aduce oamenii împreună, inspiră și construiește comunități.

În România, MOL derulează de opt ani un parteneriat cu Federația Română de Handbal, susținând Liga Florilor MOL, campionatul național de handbal feminin și cea mai populară competiție de handbal din țară. De-a lungul anilor, competiția a atras și continuă să atragă sportive talentate, ale căror performanțe au demonstrat în mod constant calitatea și competitivitatea handbalului feminin românesc. Campionatul joacă un rol important în promovarea sportului la nivel național, apropiind handbalul de suporteri și oferind tinerelor sportive modele care întruchipează excelența și perseverența. În același timp, Liga Florilor MOL a devenit un produs sportiv de succes la nivel internațional, plasând România în elita handbalului mondial.

În clasamentul oficial publicat anul acesta de Federația Europeană de Handbal (EHF), Liga Florilor MOL ocupă locul al cincilea în Europa în ierarhia utilizată pentru alocarea locurilor în EHF Champions League Women, cea mai importantă competiție europeană intercluburi, după Ungaria, Danemarca, Franța și Norvegia.

„Faptul că România este anul acesta una dintre țările gazdă ale Campionatului European de Handbal Feminin EHF EURO 2026 reprezintă un moment de referință pentru tradiția handbalului din țara noastră și o oportunitate extraordinară de a inspira următoarea generație de sportivi. La MOL, credem că sportul are puterea de a uni oamenii, de a consolida comunitățile și de a transforma pasiunea în performanță. De aceea, susținem cu mândrie Liga Florilor MOL de opt sezoane, contribuind la dezvoltarea handbalului feminin în orașe din întreaga Românie. Suntem încântați să vedem handbalul românesc în centrul atenției europene”, a declarat Gábor Mozga, CEO al MOL România.

De 21 de ani, MOL România este implicată și în Programul MOL de promovare a talentelor, derulat în parteneriat cu Fundația Pentru Comunitate, care sprijină sportivii în demersul lor de a atinge excelența sportivă. Programul contribuie la dezvoltarea unei noi generații de sportivi, oferindu-le oportunități concrete de a-și valorifica potențialul. Până în prezent, peste 7.500 de tineri au beneficiat de sprijin financiar, valoarea totală a finanțărilor ajungând la 8,4 milioane de lei.

Strategia de sponsorizare sportivă a Grupului MOL se concentrează pe construirea unor parteneriate relevante pentru fiecare piață, care reflectă tradițiile și interesele comunităților locale. De la handbal și fotbal până la înot și alte sporturi, compania susține atât sportivi de elită și competiții de înalt nivel, cât și inițiative care încurajează participarea la activități sportive și dezvoltarea generațiilor viitoare. Dincolo de vizibilitatea brandului, aceste parteneriate urmăresc să creeze experiențe memorabile pentru suporteri și să consolideze legăturile care aduc oamenii împreună.

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