Alibek Aliev, oficial la CFR Clujenii l-au prezentat pe înlocuitorul lui Louis Munteanu. Cifrele atacantului

CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Alibek Aliev (29 de ani), atacant venit din prima ligă a Suediei.

Aliev îl va înlocui pe Louis Munteanu în atacul ardelenilor, după plecare acestuia în SUA.

CFR Cluj a fost nevoită să aducă un atacant la echipă, după ce golgheterul sezonului anterior, Louis Munteanu, a bătut palma cu DC United, chiar pe final de 2025.

Alibek Aliev este noul jucător al celor de la CFR Cluj

Mutarea atacantului suedez s-a concretizat acum, după ce în prima zi a anului au apărut primele informații despre intenția lui Ioan Varga de a-l transfera pe Aliev.

„Bun venit, Alibek Aliev! Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Alibek Aliev este noul nostru atacant!

În vârstă de 29 de ani, noul nostru jucător vine în Gruia după ce în ultimele sezoane a evoluat pentru echipa suedeză Osters IF, pentru care a bifat 63 de meciuri, a înscris 25 de goluri și a reușit 6 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Alibek a mai îmbrăcat tricoul echipelor suedeze GAIS, Örgryte, Dalkurd, Varbergs BoIS sau FC Trollhättan, iar în afara Suediei acesta a mai evoluat pentru CSKA Moscova și pentru echipa finlandeză FF Jaro. De asemenea, acesta a bifat selecții pentru Echipa Națională a Suediei, la nivel de juniori.

Îi urăm mult succes și cât mai multe reușite în tricoul echipei noastre!”, a scris CFR Cluj pe pagina de Facebook.

Aliev vine din fotbalul scandinav, unde în sezonul recent încheiat a retrogradat cu Osters în liga a doua din Suedia.

Atacantul a bifat 29 de apariții în stagiunea anterioară, în care a marcat doar 7 goluri și două pase decisive.

