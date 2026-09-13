Remontada de 102 puncte în MotoGP! Marc Marquez, triumf la Misano! E lider pentru prima dată în 2026! A 5-a victorie într-un Mare Premiu în ultimele 7 etape! +5 foto
Marc Marquez (foto: Instagram)
Moto GP

Remontada de 102 puncte în MotoGP! Marc Marquez, triumf la Misano! E lider pentru prima dată în 2026! A 5-a victorie într-un Mare Premiu în ultimele 7 etape!

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 20:01
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 20:03
  • Marc Marquez (33 de ani) a câștigat Marele Premiu de la San Marino la MotoGP, după ce Marco Bezzecchi a căzut în primul tur.
  • Jorge Martin a terminat doar pe locul 5, iar Marc Marquez și el sunt acum la egalitate, cu 274 de puncte în clasamentul general
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Marc Marquez a reușit duminică una dintre cele mai spectaculoase reveniri din ultimii ani din MotoGP.

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Remontada de 102 puncte în MotoGP!

Pilotul Ducati Lenovo a câștigat Marele Premiu de la San Marino, la Misano, și a preluat pentru prima dată în acest sezon conducerea clasamentului mondial.

La șapte Mari Premii distanță de momentul în care era cu 102 de puncte în urma lui Marco Bezzecchi, Marquez este acum liderul campionatului.

78 de victorii
a adunat Marc Marquez în MotoGP, după succesul de la Misano

Victoria a venit într-o cursă în care soarta campionatului s-a schimbat încă din primul tur. Bezzecchi, plecat din pole-position cu Aprilia, însă, după primele viraje, a pierdut partea frontală a motocicletei în zona virajului 13 și a abandonat.

Italianul era liderul clasamentului înaintea cursei și avea nevoie de o zi mare pe circuitul său de casă, dar greșeala i-a transformat brusc avantajul într-un deficit de 33 de puncte față de primii doi clasați.

Căderea lui Bezzecchi i-a oferit lui Marquez conducerea, dar victoria nu a fost o simplă formalitate. Jorge Martin, care plecase de pe locul 5, a ținut ritmul Ducati-ului și, în turul al șaptelea, a trecut de Marquez în virajul 4, preluând pentru câteva tururi șefia cursei.

Campionul en-titre a așteptat, și-a refăcut ritmul și a revenit în frunte în turul 12, printr-o depășire în virajul 6. Două tururi mai târziu, Alex Marquez l-a depășit la rândul său pe Martin, iar Pedro Acosta a trecut de pilotul Aprilia în turul 16 pentru locul al treilea.

Fermin Aldeguer a completat apoi prăbușirea lui Martin, trecând și el de spaniolul de la Aprilia.

Alex Marquez a redus ecartul față de fratele său până la aproximativ jumătate de secundă în ultimele tururi, dar nu a reușit să-l atace decisiv, astfel că Marc a trecut primul linia de sosire și a obținut a 78-a victorie a carierei în MotoGP, în timp ce fratele său Alex a terminat pe locul secund, revenind pe podium după o perioadă dificilă. Pedro Acosta a completat podiumul.

Marc Marquez, pentru prima dată lider în acest sezon în MotoGP, după cursa de la Misano (foto: Instagram)
Marc Marquez, pentru prima dată lider în acest sezon în MotoGP, după cursa de la Misano (foto: Instagram)

Galerie foto (5 imagini)

Marc Marquez, pentru prima dată lider în acest sezon în MotoGP, după cursa de la Misano (foto: Instagram) Marc Marquez, pentru prima dată lider în acest sezon în MotoGP, după cursa de la Misano (foto: Instagram) Marc Marquez, pentru prima dată lider în acest sezon în MotoGP, după cursa de la Misano (foto: Instagram) Marc Marquez, pentru prima dată lider în acest sezon în MotoGP, după cursa de la Misano (foto: Instagram) Marc Marquez, pentru prima dată lider în acest sezon în MotoGP, după cursa de la Misano (foto: Instagram)
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Marc Marquez, ce revenire: „Nu renunț niciodată!”

După Marele Premiu al Italiei de la Mugello, Marc Marquez avea 71 de puncte, în timp ce Bezzecchi ajunsese la 173. Diferența era de 102 puncte, iar situația campionului en-titre părea aproape compromisă.

De atunci, însă, Marquez a transformat aproape fiecare oportunitate în maximum de puncte. La Misano a câștigat și Sprintul de sâmbătă, iar victoria de duminică i-a adus cele 37 de puncte disponibile într-un weekend perfect.

Este al doilea weekend consecutiv în care Marc reușește să câștige atât Sprintul, cât și cursa de duminică, după Aragon.

Mai mult, succesul de la Misano este a cincea victorie a lui Marquez într-un Mare Premiu în acest sezon, toate venite în ultimele șapte etape.

Jorge Martin are o singură victorie în cursele de duminică. Acesta este criteriul care îi oferă lui Marquez prima poziție atunci când cei doi sunt la egalitate de puncte.

Regulamentul îl pune pe pilotul Ducati în frunte datorită numărului mai mare de victorii. Bezzecchi, care a condus campionatul o mare parte din sezon, este acum la 33 de puncte de cei doi lideri.

Nu renunț niciodată. Voi încerca până la final. Azi m-am simțit liber, relaxat. La Sprint, am câștigat prin strategie, alegând anvelopa spate medie, iar astăzi Marco Bezzecchi a făcut o greșeală și am încercat să profităm doar de acest avantaj. Marc Marquez

Clasamentul MotoGP după cursa de la Misano

După etapa a 14-a a sezonului, situația din frunte este următoarea:

  1. Marc Marquez – Ducati: 274 puncte
  2. Jorge Martin – Aprilia: 274 puncte
  3. Marco Bezzecchi – Aprilia: 241 puncte
  4. Fabio Di Giannantonio – Ducati VR46: 223 puncte
  5. Pedro Acosta – KTM: 209 puncte
  6. Ai Ogura – Aprilia Trackhouse: 203 puncte
  7. Raul Fernandez – Aprilia Trackhouse: 199 puncte
  8. Alex Marquez – Ducati Gresini: 153 puncte
  9. Francesco Bagnaia – Ducati: 143 puncte
  10. Fermin Aldeguer – Ducati Gresini: 105 puncte

Următoarea etapă are loc în Austria, pe Red Bull Ring, duminică, 20 septembrie 2026.

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