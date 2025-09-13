Luat cu Ambulanța de pe teren Colegul lui Horațiu Moldovan de la Real Oviedo a suferit o accidentare dură

- Nacho Vidal (30 de ani), colegul lui Horațiu Moldovan (27 de ani) la Real Oviedo, a suferit o accidentare dură și a fost luat cu ambulanța de pe teren.
Totul s-a întâmplat în meciul dintre Real Oviedo și Getafe, din cadrul etapei 4 din La Liga. Vidal a fost scos pe targă de pe teren în minutul 15.
Nacho Vidal, colegul lui Horațiu Moldovan, a suferit o accidentare dură
În minutul 15 al partidei Getafe - Real Oviedo, Nacho Vidal s-a ciocnit cap în cap cu Diego Rico.
Fundașul spaniol a fost luat cu targa de pe teren și dus cu ambulanța la spital, acolo unde este în stare stabilă.
Vidal a fost înlocuit cu Lucas Ahijado.
Galerie foto (7 imagini)
Nacho Vidal a fost cumpărat de Real Oviedo la începutul acestui an de la Osasuna pentru 200.000 de euro. În startul acestui sezon, fundașul dreapta a bifat toate minutele în cele 3 meciuri disputate.
Nou-promovata Real Oviedo a strâns 3 puncte în 3 etape disputate în prima ligă spaniolă. A învins-o doar pe Real Sociedad etapa trecută cu 1-0.
În celelalte meciuri, echipa lui Horațiu Moldovan a pierdut cu Real Madrid, scor 0-3, și Villarreal, scor 0-2.