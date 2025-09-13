Luat cu Ambulanța de pe teren Colegul lui Horațiu Moldovan de la Real Oviedo a suferit o accidentare dură +7 foto
Nacho Vidal. Foto: Getty Images
Luat cu Ambulanța de pe teren Colegul lui Horațiu Moldovan de la Real Oviedo a suferit o accidentare dură

  • Nacho Vidal (30 de ani), colegul lui Horațiu Moldovan (27 de ani) la Real Oviedo, a suferit o accidentare dură și a fost luat cu ambulanța de pe teren.

Totul s-a întâmplat în meciul dintre Real Oviedo și Getafe, din cadrul etapei 4 din La Liga. Vidal a fost scos pe targă de pe teren în minutul 15.

Nacho Vidal, colegul lui Horațiu Moldovan, a suferit o accidentare dură

În minutul 15 al partidei Getafe - Real Oviedo, Nacho Vidal s-a ciocnit cap în cap cu Diego Rico.

Fundașul spaniol a fost luat cu targa de pe teren și dus cu ambulanța la spital, acolo unde este în stare stabilă.

Vidal a fost înlocuit cu Lucas Ahijado.

Accidentarea lui Nacho Vidal în meciul dintre Real Oviedo și Getafe (1).jpeg Accidentarea lui Nacho Vidal în meciul dintre Real Oviedo și Getafe (2).jpeg Accidentarea lui Nacho Vidal în meciul dintre Real Oviedo și Getafe (3).jpeg Accidentarea lui Nacho Vidal în meciul dintre Real Oviedo și Getafe (4).jpeg Accidentarea lui Nacho Vidal în meciul dintre Real Oviedo și Getafe (5).jpeg
Nacho Vidal a fost cumpărat de Real Oviedo la începutul acestui an de la Osasuna pentru 200.000 de euro. În startul acestui sezon, fundașul dreapta a bifat toate minutele în cele 3 meciuri disputate.

Nou-promovata Real Oviedo a strâns 3 puncte în 3 etape disputate în prima ligă spaniolă. A învins-o doar pe Real Sociedad etapa trecută cu 1-0.

În celelalte meciuri, echipa lui Horațiu Moldovan a pierdut cu Real Madrid, scor 0-3, și Villarreal, scor 0-2.

1,8 milioane de euro
valorează Nacho Vidal, conform Transfermarkt

