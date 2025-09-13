Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
David Popovici. Foto: Facebook/David Popovici
Diverse

Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.09.2025, ora 15:50
alt-text Actualizat: 13.09.2025, ora 15:50
  • David Popovici (20 de ani) își sărbătorește ziua de naștere pe 15 septembrie și o dedică copiilor care întâmpină dificultăți materiale.
  • Într-o postare pe Facebook, dublul campion mondial face referire la un tânăr, campion la karate, care de la 6 ani trăiește în grija asistentei maternale.

Sportivul a decis să își doneze ziua de naștere pentru tinerii înscriși în programul de Burse DAR, organizat de fundația Hope and Homes for Children, pentru care este ambasador din anul 2023.

David Popovici face iar fapte bune de ziua lui

În acest an, de ziua lui, David Popovici vrea să strângă din nou donații pentru unul din cei 35 de copii din cadrul programul Burselor DAR.

De această dată, sportivul vorbește despre Laur, un tânăr care de la o vârstă fragedă este crescut de asistenta maternală, dar care, în ciuda problemelor, a câștigat medalia de aur la karate.

„Toată lumea mă întreabă cum arată drumul unui campion.

Astăzi vreau să vă arăt drumul lui Laur.

De la 6 ani, Laur trăiește în grija asistentei maternale, în ale cărei brațe a învățat din nou să se simtă în siguranță. Așa a ajuns și la karate, cu ea alături, înțelegându-i nevoia de protecție. Forța acestui copil a ieșit la iveală, iar Laur a început să cucerească podium după podium la competițiile naționale SKDUN.

În 2024, Hope and Homes for Children Romania i-a acoperit costurile participării la prima lui competiție internațională, în Ungaria, de unde s-a întors cu aurul la kata individual.

Anul acesta a cucerit deja locul întâi la Campionatul European din Italia, iar astăzi se pregătește cu patru antrenamente pe săptămână pentru Mondialele din Polonia.

Laur este dovada că un campion se naște din muncă, perseverență și încrederea oamenilor din jur. Pentru el și alți 34 de copii excepționali din programul Bursele DAR, Hope and Homes for Children pregătește în fiecare an tabere de dezvoltare personală, menite să hrănească aspirațiile copiilor și să le cultive visul, indiferent cât de greu le-a început viața.

De ziua mea, cadoul cel mai frumos reprezintă împlinirea nevoilor lor: echipamente, competiții importante, costume de scenă, instrumente muzicale, cursuri de canto, hrană bună. Și mai presus de toate, încredere că nu sunt singuri pe lumea asta.

Cât de mulți ne strângem pentru ei?”, a transmis David Popovici într-o postare pe Facebook.

Bursele DAR reprezintă un program de excelență, creat de Hope and Homes for Children în 2022, pentru a ajuta tinerii care nu au condiții materiale de ajuns, dar care fac performanță în sport, educaţie sau arte.

În acest an, se vor acorda burse în valoare de 2.000 de euro pentru 35 de copii.

David Popovici, strângere de fonduri și în 2024

Anul trecut, tot de ziua lui, David Popovici a strâns aproximativ 9.000 de donații individuale prin campania „Ambasador pentru Acasă”.

Scopul acestei campanii a fost construirea unei case, acolo unde se vor muta la finalul anului 11 copii cu nevoie speciale.

Alte donații ale lui David Popovici:

  • 2022 - și-a donat casca și ochelarii pentru a ajuta la construirea unei case pentru o mamă cu trei copii
  • 2023 - a strâns din donații în doar 10 zile suma de 45.000 de euro, bani folosiți pentru achiziționarea unui apartament pentru 5 frați muzicieni
  • 2023 - a donat medalia de aur cucerită la Mondialele de natație de la Budapesta pentru programul #SperanţaNuMoareDeCancer, lansat de MedLife

David Popovici își donează ziua de naștere: „Vreau șanse pentru viitorii campioni”

„De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni. Dragoş scrie poezii şi visează să înoate cu mine. Ana cântă la vioară şi pian, deşi nu are acasă încă o baie funcţională. Laur e campion european la karate. Ei muncesc incredibil de mult, dar au nevoie şi de forţa noastră.

Fă şi tu o donaţie şi hai să demonstrăm că, oricât de greu le-a început viaţa, viitorul se poate rescrie. Performanţa se clădeşte cu oameni. Haideţi să fim împreună acei oameni”, a spus David Popovici, într-un video postat pe Facebook în urmă cu 2 zile.

donatii david popovici aniversare hope and homes for children
