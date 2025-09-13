Hansi Flick, atac la selecționer Mesaj fără menajamente, după accidentarea lui Lamine Yamal: „Naționala Spaniei nu are grijă de jucători”
Hansi Flick/ Foto:IMAGO
Hansi Flick, atac la selecționer Mesaj fără menajamente, după accidentarea lui Lamine Yamal: „Naționala Spaniei nu are grijă de jucători”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.09.2025, ora 15:57
alt-text Actualizat: 13.09.2025, ora 15:57
  • Hansi Flick (60 de ani) a primit o lovitură înaintea de startul în faza principală a Ligii Campionilor.
  • Lamine Yamal (18 ani), unul dintre jucătorii de bază ai echipei, va lipsi de la partida de duminică împotriva celor de la Valencia.
  • Atacantul are șanse minime să fie recuperat până joi, când catalanii vor juca împotriva celor de la Newcastle.

Yamal s-a întors de la naționala Spaniei, unde a fost folosit în meciurile cu Bulgaria (3-0) și Turcia (6-0).

Atacantul nu a participat la antrenamentele cu colegii săi, a lucrat doar în sala de forță, dar disconfortul nu a dispărut, conform as.com.

Hansi Flick, după accidentarea lui Lamine Yamal: „Naționala Spaniei nu are grijă de jucători”

Hansi Flick a vorbit despre situația lui Lamine Yamal, care îl obligă să găsească alternative una dintre ele fiind Roony Bardghji, jucător adus în această vară, care ar putea debuta oficial pentru Barcelona.

„Lamine nu va fi disponibil pentru mâine. Are probleme la zona inghinală, i s-au făcut teste, nu va fi disponibil mâine și rămâne incert pentru meciul cu Newcastle. A jucat cu dureri la națională.

A jucat 75–78 de minute cu dureri și fără să se antreneze între meciuri. Și asta nu înseamnă să-ți pese de jucători.

Cred că naționala Spaniei are o echipă grozavă, cei mai buni jucători din lume, dar nu a avut grijă de ei, iar asta e o veste care mă întristează”.

Întrebat dacă a discutat cu selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, despre nemulțumirea sa, Hansi Flick a răspuns:

Nu am vorbit niciodată cu el, doar prin mesaje, dar nu am discutat față în față. Spaniola mea nu e foarte bună, iar engleza lui nici atât, dar până la urmă comunicarea ar putea fi mai bună. Și nu e vorba doar de un jucător, ci de mai mulți. Și eu am trecut printr-o astfel de situație, dar comunicarea cu clubul trebuie să fie bună. Hansi Flick

Absențele nu se opresc aici. Frenkie de Jong nu va juca nici el împotriva Valenciei, deși olandezul este așteptat să revină joi, cu Newcastle.

Marc Bernal e disponibil și ar putea reapărea după un an de pauză.

Flick nu se poate baza nici pe Alejandro Balde sau pe Gavi, ultimul urmând să afle în perioada următoare dacă va fi necesară o intervenție chirurgicală la genunchiul drept.

109 meciuri
a bifat Lamine Yamal pentru Barcelona, în care a marcat 27 de goluri și a oferit 37 de pase decisive, de la debutul din sezonul 2022-2023

Programul catalanilor în Liga Campionilor:

  • 18 septembrie 2025: Newcastle - Barcelona
  • 1 octombrie 2025: Barcelona - PSG
  • 21 octombrie 2025: Barcelona - Olympiakos
  • 5 noiembrie 2025: Club Brugge - Barcelona
  • 25 noiembrie 2025: Chelsea - Barcelona
  • 9 decembrie 2025: Barcelona - Frankfurt
  • 21 ianuarie 2026: Slavia Praga - Barcelona
  • 28 ianuarie 2026: Barcelona - Copenhaga

