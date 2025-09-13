Campionatele Mondiale de la Tokyo  Rareș Toader și Alina  Rotaru Kottmann au ratat calificarea în finală la aruncarea greutății, respectiv săritura în lungime
Campionatele Mondiale de la Tokyo. Fotomontaj: GOLAZO.ro
Atletism

Campionatele Mondiale de la Tokyo Rareș Toader și Alina Rotaru Kottmann au ratat calificarea în finală la aruncarea greutății, respectiv săritura în lungime

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.09.2025, ora 15:30
alt-text Actualizat: 13.09.2025, ora 15:30
  • La Campionatele Mondiale de la Tokyo, România a făcut deplasarea cu 9 sportivi, care vor concura de-a lungul a mai multor zile.
  • Ce au făcut românii în prima zi de concurs, în rândurile de mai jos.

Campionatele Mondiale de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din 198 de țări.

Își anunță retragerea?  A câștigat 7 trofee cu Barcelona, a fost campion mondial cu Franța, acum e liber de contract și ar putea pune ghetele-n cui
Citește și
Își anunță retragerea? A câștigat 7 trofee cu Barcelona, a fost campion mondial cu Franța, acum e liber de contract și ar putea pune ghetele-n cui
Citește mai mult
Își anunță retragerea?  A câștigat 7 trofee cu Barcelona, a fost campion mondial cu Franța, acum e liber de contract și ar putea pune ghetele-n cui

Campionatele Mondiale de la Tokyo. Ce au făcut sportivii români

14:09 Alina Rotaru Kottmann a ratat calificarea în finală

Alina Rotaru Kottmann nu a reușit să se califice în finala probei de săritură în lungime.

Cea mai bună săritură a sportivei a măsurat 6,37 metri, și s-a clasat pe locul 13 în grupa B.

Tot azi, Rareș Toader a ratat calificarea în finala probei de aruncarea greutății. Acesta s-a clasat pe locul 13, fiind primul sportiv sub linia celor calificați mai departe, anunță news.ro.

Cea mai bună aruncare a românului a măsurat 20.38 metri, dar nu a fost de ajuns pentru a obține calificarea în finala din aceeași zi.

Lotul României la Campionatele Mondiale de la Tokyo

România a făcut deplasarea în Japonia cu 9 sportivi, care vor concura în diferite zile.

Sportivul român care va avea de așteptat cel mai mult va fi Alin Firfirică, care va participa la proba de aruncare a discului pe 20 septembrie, în penultima zi a competiției.

Lotul României este format din:

Masculin

  • Mihai Sorin Dringo - proba de alergare 400 de metri, pe 14 septembrie, ora 12:35
  • Andrei Rareș Toader - proba de aruncare a greutății (a avut loc)
  • Alin Alexandru Firfirică - proba de aruncare a discului, pe 20 septembrie, ora 03:00

Feminin

  • Andrea Miklos - proba de alergare 400 de metri, pe 14 septembrie, ora 14:25
  • Stella Rutto - proba 3000 m obstacole, pe 15 septembrie, ora 04:30
  • Alina Rotaru-Kottmann - proba de săritură în lungime, pe 13 septembrie, ora 12:30
  • Diana Ana Maria Ion - proba de triplusalt, pe 16 septembrie, ora 13:40
  • Elena Andreea Taloș - proba de triplusalt, pe 16 septembrie, ora 13:40
  • Bianca Florentina Ghelber - proba de aruncare a ciocanului, pe 14 septembrie, ora 03:00

Campionatele Mondiale de atletism din 2025 se vor desfășura pentru a treia oară în Japonia. Prima ediție a avut loc în 1991 la Tokyo, în timp ce în 2007 a avut loc ediția secundă, la Osaka.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

„Lui Bîrligea nu i-a convenit” Mihai Pintilii, despre nemulțumirile atacantului de la FCSB și cum le-a depășit:  „Asta l-a ținut pe teren” 
Superliga
12:41
„Lui Bîrligea nu i-a convenit” Mihai Pintilii, despre nemulțumirile atacantului de la FCSB și cum le-a depășit: „Asta l-a ținut pe teren”
Citește mai mult
„Lui Bîrligea nu i-a convenit” Mihai Pintilii, despre nemulțumirile atacantului de la FCSB și cum le-a depășit:  „Asta l-a ținut pe teren” 
România „transferă” din Israel Lisav Naif Eissat, fundașul lui Maccabi Haifa, eligibil pentru naționala României
Nationala
12:37
România „transferă” din Israel Lisav Naif Eissat, fundașul lui Maccabi Haifa, eligibil pentru naționala României
Citește mai mult
România „transferă” din Israel Lisav Naif Eissat, fundașul lui Maccabi Haifa, eligibil pentru naționala României

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Campionatele Mondiale tokyo romania sportivi
Știrile zilei din sport
 Scandal la Juve - Inter  Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Campionate
13.09
Scandal la Juve - Inter Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Citește mai mult
 Scandal la Juve - Inter  Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului
Stranieri
13.09
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului
Citește mai mult
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului
Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
Stranieri
13.09
Decisiv la debut Ianis Hagi, impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
Citește mai mult
Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
 Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid  s-a lovit violent la cap și a leșinat
Handbal
13.09
Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid s-a lovit violent la cap și a leșinat
Citește mai mult
 Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid  s-a lovit violent la cap și a leșinat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:20
Scandal în Italia FOTO. Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter: „Să vorbim despre ce am văzut”
Scandal în Italia FOTO.  Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter : „Să vorbim despre ce am văzut”
22:41
Decisiv la debut Ianis Hagi, impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
23:50
Mai bine în La Liga 2 decât la Dinamo Fotbalistul dorit de „câini” va fi coleg cu un român, după ce a refuzat să semneze cu roș-albii
Mai bine în La Liga 2 decât la Dinamo  Fotbalistul dorit de „câini” va fi coleg cu un român, după ce a refuzat să semneze cu roș-albii
22:58
„Nu le-a fost rușine” Cristi Chivu, reacție după eșecul dramatic din Juventus - Inter 4-3
„Nu le-a fost rușine” Cristi Chivu, reacție după eșecul dramatic din  Juventus - Inter 4-3
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
7 goluri în Juventus - Inter  VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final,  după ce a condus cu 3-2
Stranieri
13.09
7 goluri în Juventus - Inter VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final, după ce a condus cu 3-2
Citește mai mult
7 goluri în Juventus - Inter  VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final,  după ce a condus cu 3-2
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă:  „Nu funcționa, iar eu încă jucam”
Tenis
13.09
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă: „Nu funcționa, iar eu încă jucam”
Citește mai mult
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă:  „Nu funcționa, iar eu încă jucam”
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
Stranieri
13.09
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
Citește mai mult
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu
Superliga
13.09
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu
Citește mai mult
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu

Echipe/Competiții

fcsb 23 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 15 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
14.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share