Campionatele Mondiale de la Tokyo  Rareș Toader și Alina  Rotaru Kottmann au ratat calificarea în finală la aruncarea greutății, respectiv săritura în lungime

- La Campionatele Mondiale de la Tokyo, România a făcut deplasarea cu 9 sportivi, care vor concura de-a lungul a mai multor zile.
- Ce au făcut românii în prima zi de concurs, în rândurile de mai jos.
Campionatele Mondiale de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din 198 de țări.
Campionatele Mondiale de la Tokyo. Ce au făcut sportivii români
14:09 Alina Rotaru Kottmann a ratat calificarea în finală
Alina Rotaru Kottmann nu a reușit să se califice în finala probei de săritură în lungime.
Cea mai bună săritură a sportivei a măsurat 6,37 metri, și s-a clasat pe locul 13 în grupa B.
Tot azi, Rareș Toader a ratat calificarea în finala probei de aruncarea greutății. Acesta s-a clasat pe locul 13, fiind primul sportiv sub linia celor calificați mai departe, anunță news.ro.
Cea mai bună aruncare a românului a măsurat 20.38 metri, dar nu a fost de ajuns pentru a obține calificarea în finala din aceeași zi.
Lotul României la Campionatele Mondiale de la Tokyo
România a făcut deplasarea în Japonia cu 9 sportivi, care vor concura în diferite zile.
Sportivul român care va avea de așteptat cel mai mult va fi Alin Firfirică, care va participa la proba de aruncare a discului pe 20 septembrie, în penultima zi a competiției.
Lotul României este format din:
Masculin
- Mihai Sorin Dringo - proba de alergare 400 de metri, pe 14 septembrie, ora 12:35
- Andrei Rareș Toader - proba de aruncare a greutății (a avut loc)
- Alin Alexandru Firfirică - proba de aruncare a discului, pe 20 septembrie, ora 03:00
Feminin
- Andrea Miklos - proba de alergare 400 de metri, pe 14 septembrie, ora 14:25
- Stella Rutto - proba 3000 m obstacole, pe 15 septembrie, ora 04:30
- Alina Rotaru-Kottmann - proba de săritură în lungime, pe 13 septembrie, ora 12:30
- Diana Ana Maria Ion - proba de triplusalt, pe 16 septembrie, ora 13:40
- Elena Andreea Taloș - proba de triplusalt, pe 16 septembrie, ora 13:40
- Bianca Florentina Ghelber - proba de aruncare a ciocanului, pe 14 septembrie, ora 03:00
Campionatele Mondiale de atletism din 2025 se vor desfășura pentru a treia oară în Japonia. Prima ediție a avut loc în 1991 la Tokyo, în timp ce în 2007 a avut loc ediția secundă, la Osaka.