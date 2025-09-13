Campionatele Mondiale de la Tokyo  Rareș Toader și Alina  Rotaru Kottmann au ratat calificarea în finală la aruncarea greutății, respectiv săritura în lungime

La Campionatele Mondiale de la Tokyo, România a făcut deplasarea cu 9 sportivi, care vor concura de-a lungul a mai multor zile.

Ce au făcut românii în prima zi de concurs, în rândurile de mai jos.

Campionatele Mondiale de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din 198 de țări.

Campionatele Mondiale de la Tokyo. Ce au făcut sportivii români

Alina Rotaru Kottmann nu a reușit să se califice în finala probei de săritură în lungime.

Cea mai bună săritură a sportivei a măsurat 6,37 metri, și s-a clasat pe locul 13 în grupa B.

Tot azi, Rareș Toader a ratat calificarea în finala probei de aruncarea greutății. Acesta s-a clasat pe locul 13, fiind primul sportiv sub linia celor calificați mai departe, anunță news.ro.

Cea mai bună aruncare a românului a măsurat 20.38 metri, dar nu a fost de ajuns pentru a obține calificarea în finala din aceeași zi.

Lotul României la Campionatele Mondiale de la Tokyo

România a făcut deplasarea în Japonia cu 9 sportivi, care vor concura în diferite zile.

Sportivul român care va avea de așteptat cel mai mult va fi Alin Firfirică, care va participa la proba de aruncare a discului pe 20 septembrie, în penultima zi a competiției.

Lotul României este format din:

Masculin

Mihai Sorin Dringo - proba de alergare 400 de metri, pe 14 septembrie, ora 12:35

- proba de alergare 400 de metri, pe 14 septembrie, ora 12:35 Andrei Rareș Toader - proba de aruncare a greutății (a avut loc)

- proba de aruncare a greutății (a avut loc) Alin Alexandru Firfirică - proba de aruncare a discului, pe 20 septembrie, ora 03:00

Feminin

Andrea Miklos - proba de alergare 400 de metri, pe 14 septembrie, ora 14:25

- proba de alergare 400 de metri, pe 14 septembrie, ora 14:25 Stella Rutto - proba 3000 m obstacole, pe 15 septembrie, ora 04:30

- proba 3000 m obstacole, pe 15 septembrie, ora 04:30 Alina Rotaru-Kottmann - proba de săritură în lungime, pe 13 septembrie, ora 12:30

- proba de săritură în lungime, pe 13 septembrie, ora 12:30 Diana Ana Maria Ion - proba de triplusalt, pe 16 septembrie, ora 13:40

- proba de triplusalt, pe 16 septembrie, ora 13:40 Elena Andreea Taloș - proba de triplusalt, pe 16 septembrie, ora 13:40

- proba de triplusalt, pe 16 septembrie, ora 13:40 Bianca Florentina Ghelber - proba de aruncare a ciocanului, pe 14 septembrie, ora 03:00

Campionatele Mondiale de atletism din 2025 se vor desfășura pentru a treia oară în Japonia. Prima ediție a avut loc în 1991 la Tokyo, în timp ce în 2007 a avut loc ediția secundă, la Osaka.

