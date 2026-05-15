Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta +5 foto
Investiție uriașă în baza în care s-a antrenat Nadia Comăneci FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago
Alte sporturi

Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta

alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 12:45
alt-text Actualizat: 15.05.2026, ora 12:45
  • Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, reabilitarea și extinderea bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal Onești, din județul Bacău, localitate în care s-a născut și s-a antrenat Nadia Comăneci, cea mai mare gimnastă din istoria României.

Guvernul condus de premierul interimar Ilie Bolojan a aprobat proiectul la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației.

„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Citește și
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Citește mai mult
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”

Noua bază sportivă de la Onești va costa 24 de milioane de euro

„Baza sportivă de la Onești este un reper al performanței sportive și un centru important pentru formarea tinerelor generații, însă infrastructura acesteia se află într-un stadiu avansat de degradare, cauzat de uzură și de lipsa unor intervenții majore de modernizare.

Decizia de astăzi (n.red. - joi) a Guvernului înseamnă că acest complex va fi reabilitat și extins în acest an în care celebrăm 50 de ani de la performanța istorică înregistrată, la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976, de Nadia Comăneci”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, potrivit unui comunicat transmis de MDLPA.

Galerie foto (5 imagini)

Așa va arăta noua bază sportivă a CSM Onești Așa va arăta noua bază sportivă a CSM Onești Așa va arăta noua bază sportivă a CSM Onești Așa va arăta noua bază sportivă a CSM Onești Așa va arăta noua bază sportivă a CSM Onești
+5 Foto
labels.photo-gallery

Noul complex sportiv va fi structurat în 9 corpuri și va beneficia de:

  • o sală de gimnastică modernizată și dotată în conformitate cu standardele europene în domeniu
  • o sală pentru haltere și lupte grele
  • teren de tenis
  • spații de cazare, masă și recuperare pentru aproximativ 50 de sportivi și antrenori
  • vestiare
  • spații administrative
  • sală de conferințe de 90 de locuri
  • muzeu dedicat istoriei și performanței sportului din Onești

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat de ce este atât de important acest proiect.

„Proiectul are impact social și educațional, încurajează sportul de performanță și va avea importanță turistică și economică. Copiii și tinerii vor avea infrastructura necesară pentru sporturi de performanță în care România are o tradiție bogată”, a precizat ministrul.

Investiția, în valoare totală de peste 122 de milioane de lei, are o durată estimată de realizare de doi ani, din care patru luni sunt dedicate proiectării.

După decizia luată de Guvern, urmează declanșarea procedurii de achiziție publică pentru stabilirea proiectantului și a constructorului, iar apoi vor începe lucrările de modernizare.

Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la marea performanță reușită de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice din 1976, când a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice.

Nadia, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976
Nadia, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976

Galerie foto (10 imagini)

Nadia Comăneci și nota care a uimit lumea în iulie 1976. Un 10 care a dat peste cap tabela Fotografii: Imago Nadia, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 Nadia, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 Nadia, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 Nadia, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976
+10 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Formula 1
11:34
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Citește mai mult
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Campionate
10:27
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Citește mai mult
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Nadia Comaneci baza sportiva investitie CSM Onesti
Știrile zilei din sport
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani
Baschet
15.05
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea 90 de ani
Citește mai mult
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Campionatul Mondial
15.05
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Citește mai mult
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Liga 3
15.05
Caz unic în fotbalul românesc Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Citește mai mult
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Special
15.05
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Citește mai mult
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:15
„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
23:58
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
23:50
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
23:09
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Gimnastica
15.05
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Citește mai mult
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
Diverse
15.05
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
Citește mai mult
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter
Campionate
15.05
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian, după realizarea eventului cu Inter
Citește mai mult
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul
B365
15.05
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul
Citește mai mult
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 32 rapid 25 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
16.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share