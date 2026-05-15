Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta

Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, reabilitarea și extinderea bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal Onești, din județul Bacău, localitate în care s-a născut și s-a antrenat Nadia Comăneci, cea mai mare gimnastă din istoria României.

Guvernul condus de premierul interimar Ilie Bolojan a aprobat proiectul la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației.

Noua bază sportivă de la Onești va costa 24 de milioane de euro

„Baza sportivă de la Onești este un reper al performanței sportive și un centru important pentru formarea tinerelor generații, însă infrastructura acesteia se află într-un stadiu avansat de degradare, cauzat de uzură și de lipsa unor intervenții majore de modernizare.

Decizia de astăzi (n.red. - joi) a Guvernului înseamnă că acest complex va fi reabilitat și extins în acest an în care celebrăm 50 de ani de la performanța istorică înregistrată, la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976, de Nadia Comăneci”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, potrivit unui comunicat transmis de MDLPA.

Noul complex sportiv va fi structurat în 9 corpuri și va beneficia de:

o sală de gimnastică modernizată și dotată în conformitate cu standardele europene în domeniu

o sală pentru haltere și lupte grele

teren de tenis

spații de cazare, masă și recuperare pentru aproximativ 50 de sportivi și antrenori

vestiare

spații administrative

sală de conferințe de 90 de locuri

muzeu dedicat istoriei și performanței sportului din Onești

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat de ce este atât de important acest proiect.

„Proiectul are impact social și educațional, încurajează sportul de performanță și va avea importanță turistică și economică. Copiii și tinerii vor avea infrastructura necesară pentru sporturi de performanță în care România are o tradiție bogată”, a precizat ministrul.

Investiția, în valoare totală de peste 122 de milioane de lei, are o durată estimată de realizare de doi ani, din care patru luni sunt dedicate proiectării.

După decizia luată de Guvern, urmează declanșarea procedurii de achiziție publică pentru stabilirea proiectantului și a constructorului, iar apoi vor începe lucrările de modernizare.

Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la marea performanță reușită de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice din 1976, când a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice.

