Alexandru Maxim (19 ani), portarul celor de la FCSB, a fost transferat de Universitatea Craiova, noua campioană a României.

Care e reacția lui Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, mai jos în articol.

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În ultimul sezon, Alexandru Maxim a fost împrumutat la FC Voluntari, formație care a reușit să promoveze în Liga 1, iar tânărul portar a fost unul dintre jucătorii importanți ai ilfovenilor.

Alexandru Maxim, transferat de Craiova de la FCSB

Împrumutul său la FC Voluntari s-a încheiat la finalul acestui sezon, iar Maxim trebuia să se întoarcă la FCSB. Cu toate acestea, portarul s-a înțeles cu echipa antrenată de Filipe Coelho.

„Bun venit la Știința, Alexandru Maxim! Un oltean s-a întors acasă!

La doar 19 ani și cu o înălțime impresionantă de 2,04 m, unul dintre cei mai talentați tineri portari români a semnat astăzi (n.r. joi) cu Universitatea Craiova.

Noul goalkeeper al Științei a evoluat în sezonul recent încheiat în 24 de partide pentru FC Voluntari, în Liga a II-a, contribuind la promovarea formației ilfovene în Superligă.

Bine ai venit acasă, Alex!”, a transmis U Craiova pe Facebook.

Născut la Craiova, Alexandru Maxim a plecat la academia celor de la FCSB în anul 2021.

Din momentul sosirii sale la formația roș-albastră și până în prezent, portarul a mai fost împrumutat la CSM Olimpia Satu Mare și în două rânduri la FC Voluntari.

În sezonul abia încheiat, Alex Maxim a jucat în 24 de partide pentru FC Voluntari, iar în 11 dintre acestea nu a primit gol.

200.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Maxim, conform Transfermarkt

Reacția lui Gigi Becali: „Nu am vrut să-l înregistrăm”

La scurt timp după ce Maxim a fost prezentat oficial la Universitatea Craiova, Gigi Becali a precizat că portarul mai avea contract cu FCSB încă 5 ani.

„Noi aveam contract pe 5 ani cu Maxim și nu am vrut să-l înregistrăm. M-am interesat, l-am sunat pe Mihai (Stoica). Mi-a zis: «Gigi, noi aveam semnat cu el pe 5 ani alt contract, dar nu am mai vrut să-l băgăm».

Și așa l-a dus Giovanni (n.red. - Becali) la Craiova, la fel cum l-a dus și pe Moruțan la Rapid. I l-am dat pe Maxim lui Rotaru cum i l-am dat pe Moruțan lui Șucu.

Fiecare își face meseria. Maxim e portar mare că e de mare perspectivă”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

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