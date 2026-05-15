Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”

Dansatoarele exotice din Montreal au anunțat că vor intra în grevă în weekendul în care se va desfășura Marele Premiu al Canadei (22-24 mai).

Ele speră că întreruperea activității în cea mai aglomerată noapte a anului pentru cluburile de striptease din oraș le va ajuta să se apropie de obiectivul lor: obținerea drepturilor depline pentru angajați.

Comitetul Autonom al Lucrătoarelor din Industria Sexului (SWAC) a convocat greva pentru 23 mai, în ajunul celei de-a cincea curse din calendarul Formulei 1, ca parte a unei campanii menite să obțină recunoașterea lor ca angajați cu drepturi asociate.

Stripteuzele din Montreal intră în grevă

Principala lor cerere este abolirea „taxei de bară” pe care dansatoarele trebuie să o plătească pentru a-și desfășura activitatea în cluburi. Totodată, ele cer condiții de muncă sigure și igienice, precum și stoparea discriminării la angajare și la stabilirea programului de lucru.

„În calitate de stripteuze, suntem considerate lucrătoare independente, ceea ce înseamnă că, pe hârtie, suntem tratate la fel ca, să zicem, un instalator pe care l-ați contracta pentru reparațiile din casă”, a precizat SWAC într-un comunicat transmis presei, potrivit Reuters.

„Instalatorul care lucrează pe cont propriu nu răspunde în fața nimănui în afară de sine însuși, în timp ce dansatoarea care lucrează pe cont propriu răspunde în fața conducerii clubului, cu prețul locului de muncă”, a continuat organizația.

SWAC spune că weekendul în care se desfășoară Marele Premiu al Canadei a fost ales în mod intenționat.

„Cluburile sunt la maximul de activitate, ceea ce face ca aceasta să fie cea mai profitabilă perioadă a anului pentru șefii noștri

„Aceasta este șansa noastră de a amenința veniturile respective și de a-i afecta atunci când îi doare cel mai tare. În această perioadă, în ciuda faptului că conducerea câștigă mai mulți bani, dansatoarele trebuie să suporte condiții de muncă, în general, mai proaste”, se mai arată în comunicat.

Clasamentul piloților (TOP 10)

Kimi Antonelli (Mercedes) 100 puncte George Russell (Mercedes) 80 Charles Leclerc (Ferrari ) 59 Lando Norris (McLaren) 51 Lewis Hamilton (Ferrari) 51 Oscar Piastri (McLaren) 43 Max Verstappen (Red Bull) 26 Oliver Bearman (Haas) 17 Pierre Gasly (Alpine) 16 Liam Lawson (Racing Bulls) 10

Formula 1, clasamentul constructorilor

Mercedes 180 puncte Ferrari 110 McLaren 94 Red Bull 30 Alpine 23 Haas 18 Racing Bulls 14 Williams 5 Audi 2 Cadillac 0 Aston Martin 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport