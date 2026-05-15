Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”

- Real Madrid - Real Oviedo 2-0. „Galacticii” s-au impus, joi seară, pe teren propriu, însă sezonul complet ratat i-a iritat pe fanii prezenți, care i-au criticat dur pe jucători.
„Los Blancos” au ajuns la cel de-al doilea sezon consecutiv fără vreun trofeu câștigat, ultima stagiune fiind marcată atât de plecarea antrenorului Xabi Alonso, cât și de conflicte jucător-antrenor sau altercații fizice între fotbaliști.
Real Madrid - Real Oviedo 2-0. Jucătorii lui Arbeloa, fluierați pe „Santiago Bernabeu”
Jucătorii celor de Real Madrid au fost primiți cu ostilitate încă de la sosirea autocarului la stadion, când aceștia s-au ales cu mai multe huiduieli decât aplauze.
Totodată, cu câteva zeci de minute înainte de joc, niciun jucător al „galacticilor” nu a ieșit la inspectarea gazonului, așa cum obișnuiesc unii dintre ei, cu excepția câtorva tineri chemați de Arbeloa de la echipa a doua, potrivit marca.com.
În momentul în care fotbaliștii au fost nevoiți să intre pe teren pentru startul partidei, crainicul a prezentat lotul, iar volumul a fost dat foarte tare în difuzoare, pentru a nu se auzi cu exactitate ce jucător a fost fluierat mai mult.
În minutul 69, starul Kylian Mbappe a fost introdus pe teren în locul lui Gonzalo Garcia, moment în care a primit același „tratament” din partea suporterilor.
Astfel, cele 41 de goluri reușite de atacantul francez în acest sezon, în toate competițiile, par să nu fi contat prea mult pentru fani madrileni.
Kylian Mbappe: „Antrenorul mi-a spus că sunt al patrulea atacant din lot”
Cât despre postura de rezervă, Mbappe a transmis la finalul partidei:
„Sunt apt 100%. Nu am jucat pentru că antrenorul mi-a spus că sunt al patrulea atacant din lot, după Mastantuono, Vini și Gonzalo (n.r. - Garcia).
Eram gata să joc în primul «11», dar este decizia lui și trebuie întotdeauna să o respect. Nu sunt supărat. Nu am nicio problemă cu Arbeloa. Trebuie să-l respect. Trebuie să accepți filosofia antrenorului, iar eu trebuie să fac tot ce pot pentru a juca în fața lui Vini, Gonzalo și Mastantuono”, a declarat Mbappe, conform sursei citate.
Întrebat ce părere are despre huiduielile suporterilor, francezul a răspuns:
„Trebuie să acceptăm. Cred că este o opinie pe care oamenii o exprimă. Nu cred că ar trebui luată personal. Nimeni nu va muri. Este normal ca, atunci când nu câștigăm, oamenii să aleagă jucători pe care să-i huiduie. S-a întâmplat la Real Madrid, s-a întâmplat la orice alt club din lume. Nu știu ce este atât de special în asta. Când nu câștigăm, asta e viața.”
„Nu am spus nimic de genul ăsta (n.red. - că Mbappe ar fi al patrulea atacant în acest moment), probabil că nu a înțeles corect. Eu decid cine joacă cât timp stau pe acest scaun, nu-mi pasă dacă cineva nu este de acord. Și cine nu e de acord, poate aștepta următorul antrenor.
Mi-aș dori să am patru atacanți, nu știu ce să-ți spun pentru că nu am patru atacanți și nu i-am spus așa ceva. Probabil că nu a înțeles, nu i-am spus că este al patrulea atacant”, s-a apărat ulterior Alvaro Arbeloa.