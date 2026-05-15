Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”

Real Madrid - Real Oviedo 2-0. „Galacticii” s-au impus, joi seară, pe teren propriu, însă sezonul complet ratat i-a iritat pe fanii prezenți, care i-au criticat dur pe jucători.

„Los Blancos” au ajuns la cel de-al doilea sezon consecutiv fără vreun trofeu câștigat, ultima stagiune fiind marcată atât de plecarea antrenorului Xabi Alonso, cât și de conflicte jucător-antrenor sau altercații fizice între fotbaliști.

Jucătorii celor de Real Madrid au fost primiți cu ostilitate încă de la sosirea autocarului la stadion, când aceștia s-au ales cu mai multe huiduieli decât aplauze.

Totodată, cu câteva zeci de minute înainte de joc, niciun jucător al „galacticilor” nu a ieșit la inspectarea gazonului, așa cum obișnuiesc unii dintre ei, cu excepția câtorva tineri chemați de Arbeloa de la echipa a doua, potrivit marca.com.

În momentul în care fotbaliștii au fost nevoiți să intre pe teren pentru startul partidei, crainicul a prezentat lotul, iar volumul a fost dat foarte tare în difuzoare, pentru a nu se auzi cu exactitate ce jucător a fost fluierat mai mult.

În minutul 69, starul Kylian Mbappe a fost introdus pe teren în locul lui Gonzalo Garcia, moment în care a primit același „tratament” din partea suporterilor.

🤯¡Histórica pitada del Santiago Bernabéu a Kylian Mbappé! De hecho... ¡ya le pitaron cuando le vieron calentar! — MARCA (@marca) May 14, 2026

Astfel, cele 41 de goluri reușite de atacantul francez în acest sezon, în toate competițiile, par să nu fi contat prea mult pentru fani madrileni.

Kylian Mbappe: „Antrenorul mi-a spus că sunt al patrulea atacant din lot”

Cât despre postura de rezervă, Mbappe a transmis la finalul partidei:

„Sunt apt 100%. Nu am jucat pentru că antrenorul mi-a spus că sunt al patrulea atacant din lot, după Mastantuono, Vini și Gonzalo (n.r. - Garcia).

Eram gata să joc în primul «11», dar este decizia lui și trebuie întotdeauna să o respect. Nu sunt supărat. Nu am nicio problemă cu Arbeloa. Trebuie să-l respect. Trebuie să accepți filosofia antrenorului, iar eu trebuie să fac tot ce pot pentru a juca în fața lui Vini, Gonzalo și Mastantuono”, a declarat Mbappe, conform sursei citate.

Întrebat ce părere are despre huiduielile suporterilor, francezul a răspuns:

„Trebuie să acceptăm. Cred că este o opinie pe care oamenii o exprimă. Nu cred că ar trebui luată personal. Nimeni nu va muri. Este normal ca, atunci când nu câștigăm, oamenii să aleagă jucători pe care să-i huiduie. S-a întâmplat la Real Madrid, s-a întâmplat la orice alt club din lume. Nu știu ce este atât de special în asta. Când nu câștigăm, asta e viața.”

„Nu am spus nimic de genul ăsta (n.red. - că Mbappe ar fi al patrulea atacant în acest moment), probabil că nu a înțeles corect. Eu decid cine joacă cât timp stau pe acest scaun, nu-mi pasă dacă cineva nu este de acord. Și cine nu e de acord, poate aștepta următorul antrenor.

Mi-aș dori să am patru atacanți, nu știu ce să-ți spun pentru că nu am patru atacanți și nu i-am spus așa ceva. Probabil că nu a înțeles, nu i-am spus că este al patrulea atacant”, s-a apărat ulterior Alvaro Arbeloa.

