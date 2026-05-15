„Te duce cu gândul la lumea interlopă" Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul" dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar"
Ioan Varga și Daniel Pancu. Foto: captură Orange Sport + Raed Krishan + montaj GOLAZO.ro
Superliga

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 15.05.2026, ora 12:02
Actualizat: 15.05.2026, ora 12:02
  • Comentatorul Emil Grădinescu a venit cu un punct de vedere legat de conflictul intern de la CFR Cluj, dintre Ioan Varga și Daniel Pancu.

Situația a devenit tot mai tensionată la clubul din Gruia, după ce patronul Varga l-a numit „nesimțit” pe tehnician, după ce acesta a criticat condițiile și faptul că salariile nu vin la timp.

Emil Grădinescu: Partea cu nesimțirea te duce cu gândul la lumea interlopă”

Comentatorul TV a contestat abordarea lui Varga și a subliniat performanțele reușite de Daniel Pancu, care a dus echipa în lupta la titlu, după ce a preluat-o din apropierea liniei roșii.

„Partea cu nesimţirea e în alt registru. Deja e un registru care te duce cu gândul la lumea interlopă. Sunt nişte lucruri aici care denotă o stare de tensiune în ciuda rezultatelor excepţionale obţinute de Pancu.

Să nu uităm, Pancu a luat o echipă care mai avea puţin şi era la retrogradare. E uluitor ce a făcut Daniel Pancu. Nu poţi să spui că e nesimţit. Cred că, în afara rezultatelor atât de bune, există o stare de tensiune legată de situaţia financiară. A răzbătut din vestiar că totuşi s-au semnat nişte amânări şi nu achitări de salarii şi de drepturi pecuniare. Că aveţi de luat, ceva în genul ăsta. Nu e OK.

Mi se pare extrem de bizară, nu mi-o explic, sub nicio formă, rechemarea lui Marian Copilu. Dacă ne gândim cum a plecat Marian Copilu, luat la bătaie după meciul cu Steaua Roşie Belgrad.

În condiţiile astea să îl readuci după ce l-ai acuzat, nu ştiu dacă oficial sau în presă, l-ai acuzat că te-a făcut cu nişte bani, e vorba de contractul ăla al lui Arlauskis, pe nişte sume nebuneşti, care n-au nicio legătură cu scara de salarizare din Superliga.

I-au făcut nişte contracte uluitoare în condiţiile în care n-a jucat. A plecat cu Copilu la Craiova. Şi acolo a avut salariu bun şi n-a jucat. Acestea sunt misterele nepătrunse ale fotbalului românesc”, a spus Emil Grădinescu, potrivit primasport.ro.

Declarațiile lui Daniel Pancu după jignirea lui Ioan Varga: „Eu am dat o șansă CFR-ului

„Eu sunt de șase luni aici, sunt cel mai mare suporter al acestei echipe. Mai sunt unii care spun că CFR mi-a dat o șansă. CFR mi-a dat o groapă. În afară de domnul Victor Angelescu, toți ziceau că după o lună plec.

Eu am dat o șansă CFR-ului. Eu sunt un mare plus. Aici sunt milioane și milioane câștigate cu mine.

Eu sunt cel care a adus drepturi de televizare de locurile 3-4, jucătorii în play-out valorau o sumă, acum e vorba de alta. Louis Munteanu, Hindrich, Emerllahu s-au transferat afară, iar Louis a atras atenția la tineret, când eram eu selecționer.

Nesimțit n-am fost niciodată. Eu am o relație foarte bună cu jucătorii, cu oamenii din club, dar să mă faci nesimțit... tot ce am făcut aici a adus un mare plus, la toate capitolele. Am cerut lucruri normale”, a declarat Pancu.

Clasamentul în play-off, cu două etape înainte de final

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj845
3CFR Cluj841*
4Dinamo837
5Rapid832
6FC Argeș830
*beneficiază de rotunjire

