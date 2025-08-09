A sărit la bătaie Poliția din Anglia a deschis o anchetă, după ce un fan a vrut să lovească un jucător la meciul dintre Birmingham și Ipswich

Poliția din Anglia a deschis o anchetă după ce un fan ar fi vrut să-l lovească pe Jack Taylor (27 de ani), jucătorul lui Ipswich.

Totul s-a întâmplat într-un meci din liga a doua engleză dintre Birmingham și Ipswich, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Birmingham și Ipswich s-au întâlnit ieri, 8 august, în prima etapă a noului sezon din liga a doua engleză. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, Ipswich reușind să egaleze din penalty la ultima fază a meciului.

Un fan a vrut să lovească un jucător la meciul dintre Birmingham și Ipswich

Poliția a deschis o anchetă după ce un fan de-ai lui Birmingham a intrat pe teren și a vrut să-l lovească pe Jack Taylor, mijlocașul lui Ipswich, scrie skysports.com.

Totul s-a întâmplat după ce Ipswich a obținut un penalty în ultimele momente ale partidei, având ocazia să egaleze după ce a fost condusă de Birmingham aproape o repriză.

3 milioane de euro valorează Jack Taylor, conform Transfermarkt

George Hirst a transformat lovitura de la 11 metri și a adus un punct formației sale în prima etapă din Championship.

Jucătorii lui Ipswich s-au bucurat în fața fanilor adverși, ceea ce a dus la o încăierare între cele două formații.

În imaginile pe care autoritățile le au la dispoziție, un fan sare peste un gard și aleargă spre locul meleului.

Jack Taylor, de la Ipswich, susține că fanul a încercat să-l lovească. Din fericire, agenții de securitate și stewarzii au intervenit și l-au imobilizat pe suporter.

Suntem la curent cu incidentul și colaborăm cu clubul. Revizuim imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a stabili toate circumstanțele. Poliția din West Midlands

Kieran McKenna, antrenor Ipswich: „Vom vedea ce se întâmplă”

Antrenorul lui Ipswich a comentat episodul:

„ Cred că a fost un incident între public și unul dintre jucători, ceea ce nu e OK . În ceea ce privește ciocnirea dintre jucători, pe teren, emoțiile sunt imense în acele momente și este de înțeles”, a declarat tehnicianul lui Ispwich, conform skysports.com.

Ipswich a retrogradat sezonul trecut din Premier League după ce a încheiat campionatul pe locul 19, cu 22 de puncte obținute în 38 de meciuri.

