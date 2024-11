Joe Mazzulla (36 de ani), antrenorul echipei Boston Celtics, pledează pentru revenirea bătăilor pe teren între baschetbaliști: „Nu înțeleg de ce în unele sporturi este permis, dar noi nu avem voie”.

NBA a luat măsuri extreme în ultimele decenii pentru a reduce numărul conflictelor de pe terenul de baschet, însă tehnicianul campioanei en-titre din NBA spune că acestea fac parte din joc.

Joe Mazzulla, antrenorul Boston Celtics, cere permiterea bătăilor pe teren între jucătorii din NBA

Mazzulla sugerează că încăierările ar adăuga un nivel de divertisment pe care regulile actuale îl împiedică.

Joe Mazzulla (foto: Instagram)

„Cel mai important lucru de care îi lipsim pe oameni, din punct de vedere al divertismentului, este că jucătorii nu se mai pot bate între ei. Mi-aș dori să putem readuce luptele pe teren.

Pur și simplu nu înțeleg de ce în unele sporturi este permis ca jucătorii să invadeze terenul pentru a se certa (n.r. - la baseball). În alt sport ai una dintre cele mai dure suprafețe și ei se lovesc cu pucuri și crose (n.r. - la hochei).

Noi avem o singură minge. Și nu avem voie să ne luăm la trântă un pic. Ce este mai distractiv decât o mică încăierare?

Nu înțeleg de ce în unele sporturi li se permite, dar nouă nu. Ei au bâte și arme. Noi nu, avem doar o minge”, a afirmat Mazzulla, citat de Marca.

În sporturi precum hocheiul, luptele între sportivi sunt înrădăcinate în cultura jocului și servesc ca instrument de exprimare și eliberare a tensiunii, cu un risc minim pentru fani.

NBA a interzis luptele în 2004

Bătăile au fost eliminate de NBA în 2004, după ce jucătorii și fanii s-au încăierat la un meci dintre Indiana Pacers și Detroit Pistons. Cunoscut drept „Malice at the Palace”, incidentul a forțat liga să adopte o politică de toleranță zero față de bătăi.

Antrenorii asistenți supraveghează băncile de rezerve pentru a împiedica jucătorii să intre pe teren în timpul încăierărilor ocazionale care izbucnesc în timpul meciurilor.

Intenția NBA a fost clară: să protejeze jucătorii și fanii pe un teren unde fanii sunt mai aproape de jucători decât în celelalte sporturi.