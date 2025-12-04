Cine arbitrează derby-ul Centralul de la FCSB - Dinamo a fost recent la Mondialul U17. Pe FCSB n-a arbitrat-o deloc în acest sezon de Liga 1

- Derby de România se va juca sâmbătă seara, de la 20:30, pe Arena Națională, în direct pe Digi Sport și Prima Sport
- Comisia Centrală a Arbitrilor a ales un arbitru FIFA pentru acest joc. Numele, în articol
Cel mai atractiv meci din finalul lui 2025 se joacă în acest weekend. Pe Arena Națională se întâlnesc FCSB și Dinamo, în etapa a 19-a, în ceea ce se numește Derby de România.
Partida e considerată una cu grad de risc mare de către Comisia Centrală a Arbitrilor. Tocmai din acest motiv, Kyros Vassaras a ales unul dintre cei mai bine cotați centrali români la ora actuală.
Numele lui: Marian Barbu. Arbitrul de 37 de ani s-a întors recent de la Campionatul Mondial U17, găzduit de Qatar, unde a oficiat la 4 partide: trei în grupe și un joc tare în faza eliminatorie, Portugalia - Belgia 2-1.
În acest moment, Barbu e considerat arbitrul numărul 2 al României, în viziunea UEFA, primul fiind Istvan Kovacs.
Ascensiunea lui a fost una remarcabilă pe plan extern în ultimii ani, după ce a fost remarcat de unul dintre șefii Comisiei Centrale a Arbitrilor de la Nyon, e vorba despre olandezul Bjorn Kuipers, un fost imens central.
A fost delegat inclusiv la un meci de Champions League în actuala stagiune, Sparta Praga - Bodo Glimt 2-2. Surprinzător e că în actualul campionat, Barbu nu a oficiat la nici un meci în care a e voluat FCSB.
Totuși, campioana l-a avut la centru în chiar primul joc oficial din 2025-2026: Supercupa cu CFR Cluj, disputată acum 5 luni și câștigată de roș-albaștri, scor 2-1, în Ghencea.
În schimb, Barbu a fost la centru la un alt derby bucureștean din actualul sezon: Dinamo - Rapid 0-2, disputat pe 19 noiembrie, tot pe Arena Națională.
Cine a arbitrat ultimele 5 din Derby de România în Liga 1
- Dinamo - FCSB 4-3 Horațiu Feșnic
- FCSB - Dinamo 3-1 Rareș Vidican
- Dinamo - FCSB 1-2 Florin Andrei
- FCSB - Dinamo 2-1 Istvan Kovacs
- Dinamo - FCSB 0-2 Marian Barbu
Marius Avram, arbitru la ultima victorie a lui Dinamo pe terenul FCSB-ului
Nu s-a mai întâmplat de aproape un deceniu și jumătate ca Dinamo să câștige în fața rivalei, în campionat, într-un meci disputat cu FCSB în postura de gazdă.
Meciul respectiv s-a disputat în aprilie 2011, pe stadionul Steaua. S-a impus Dinamo, scor 1-0, grație golului marcat de Torje. Arbitrul acelei partide a fost un central care s-a retras de ani buni din arbitraj: Marius Avram, care în prezent e expert la Digi Sport.