Antrenor acuzat de abuz sexual asupra minorilor Federația ar fi ignorat plângerile gimnastelor: „Cultura medaliilor mai presus de siguranța copiilor e încă vie”
Sean Gardner FOTO: Polk County Sheriff’s Office
Gimnastica

Antrenor acuzat de abuz sexual asupra minorilor Federația ar fi ignorat plângerile gimnastelor: „Cultura medaliilor mai presus de siguranța copiilor e încă vie”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 12:21
alt-text Actualizat: 04.12.2025, ora 12:24
  • Hailey Gear și Finley Weldon, două gimnaste de 19, respectiv 18 ani, acuză autoritățile din Statele Unite că nu au luat măsuri împotriva lui Sean Gardner, antrenor care le-ar fi abuzat sexual când erau minore.
  • Cele două sportive susțin că au depus numeroase plângeri împotriva antrenorului, însă autoritățile nu au efectuat o anchetă corespunzătoare.

Federația Americană de Gimnastică și Centrul pentru Siguranța Sportivilor sunt instituțiile pe care Gear și Weldon le acuză că au trecut cu vederea faptele comise de antrenor.

Scandal imens în gimnastica americană: antrenor acuzat de abuz sexual

Cele două sportive au intentat un proces împotriva celor două instituții, acuzând că forurile nu au acționat în acest caz, după ce ar fi primit numeroase plângeri împotriva lui Sean Gardner.

Ele susțin că ambele au fost notificate în anul 2017 cu privire la comportamentul abuziv al antrenorului, cel care ar fi îmbrățișat și sărutat tinerele gimnaste, în perioada în care antrena la o sală de gimnastică din Mississippi. Mai mult, antrenorul ar fi făcut glume cu tentă sexuală cu sportivii minori

Gardner e acuzat de „abuzuri fizice, emoționale și sexuale repetate și continue, hărțuire și molestare, din toamna lui 2018 până când au părăsit sala de sport, mulți ani mai târziu”.

Am simțit nevoia să vorbesc deschis pentru a împiedica acest lucru să li se întâmple și altor fetițe, ca să nu fie nevoite să treacă prin ce am trecut eu Finley Weldon, gimnastă

Gardner a continuat să antreneze chiar și după acest scandal, el fiind mutat ulterior ca antrenor la Institutul de Gimnastcă din West Des Moines în 2018, atunci când ar fi abuzat alte tinere sportive.

Antrenorul le-ar fi obligat pe gimnaste să îl sărute și îmbrățișeze în timpul antrenamentelor, fiind de cele mai multe ori sub influența alcoolului, conform The Athletic.

Mai mult, el a fost acuzat și de abuz verbal și emoțional asupra sportivilor.

Din păcate, cultura banilor și a medaliilor mai presus de siguranța copiilor, ilustrată atât de clar în cazul Dr. Larry Nassar de acum nouă ani, este vie și sănătoasă la USA Gymnastics și SafeSport John C. Manly, avocatul gimnastelor
  • John C. Manly a reprezentat, anterior, gimnaste în cazuri de agresiune sexuală comise de Larry Nassar.

Sean Gardner, arestat de FBI în luna august

În luna august, antrenorul a fost arestat de FBI, acesta fiind acuzat de pornografie infantilă, după ce autoritățile au găsit mai multe videoclipuri cu sportive minore în telefonul său.

Gardner se află încă în arest în așteptarea unui proces care e programat să înceapă luna viitoare. El a pledat nevinovat.

Gardner ar fi plasat o cameră ascunsă într-o toaletă a sălii de gimnastică din Purvis, acolo unde acesta antrenase.

Videoclipurile ar fi fost înregistrate în perioada decembrie 2017 - aprilie 2018, probele fiind descoperite abia anul trecut, ca urmare a unei anchete privind rapoartele referitoare la posibilele sale fapte.

FBI consideră că Gardner „a vizat în principal copiii” la sălile de gimnastică unde lucra, inclusiv la o altă sală de sport din Prairieville, Louisiana, din 2004 până în 2014.

Federația de Gimnastică din Statele Unite nu a dorit să comenteze subiectul:

„Suntem conștienți de gravitatea acestui caz. Întrucât ancheta este în desfășurare, nu putem oferi alte comentarii”, a transmis purtătorul de cuvânt.

SCANDAL gimnastica abuz sexual sean gardner
