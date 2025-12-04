Federația Europeană de Handbal (EHF) a publicat loturile lărgite ale echipelor calificate la Campionatul European de handbal din 2026.

Turneul final va avea loc în perioada 15 ianuarie – 1 februarie și va fi găzduit de Danemarca, Suedia şi Norvegia.

Cele 24 de echipe care vor fi prezente la EURO 2026 au trimis către EHF liste cu 35 de jucători care vor fi eligibili pentru competiția din țările nordice.

Listele vor fi reduse ulterior la 20 de handbaliști, iar pentru fiecare meci vor fi selectați câte 16 jucători și cinci oficiali.

Lotul lărgit al României pentru Campionatul European de handbal masculin

Echipele vor avea la dispoziție șase înlocuiri în timpul Campionatului European, câte două pentru fiecare fază a competiției: runda preliminară, runda principală și faza finală.

Jucătorii folosiți pentru înlocuiri trebuie să fi făcut parte din lista inițială de 35 de jucători.

Cum arată lotul lărgit al României:

Portari: Cătălin Sebastian Haidu (SG Flensburg-Handewitt), Ionuţ Iancu (Dinamo Bucureşti), Mihai Popescu (Potaissa Turda), Denis Ştefan (Steaua Bucureşti), Dan Vasile (SCM Poli Timişoara);

Extreme stânga: Alexandru Andrei (Poli), Alexandru Ghivil (Potaissa), Lucas Sabou (Minaur Baia Mare), Denis Vereş (Potaissa);

Extreme dreapta: Ionuţ Broască (HC Buzău), Sorin Grigore (CSUSuceava), Ionuţ Nistor (Dinamo), Rareş (CSM Vaslui);

Interi stânga: Tudor Botea (Minaur), Andrei Buzle (Dinamo), Gabriel Ilie (Partizan Belgrad), Robert Militaru (Dinamo), Dan Racoţea (Azoty Pulawy), Răzvan Trif (Poli);

Interi dreapta: Roman Dodică (Dinamo), Cristian Ghiţă (Potaissa), Demis Grigoraş (Tatabanya), Bogdan Mănescu (CSM Bucureşti), Ionuţ Stănescu (Wybrzeze Gdansk);

Centri: Octavian Bizău („U” Cluj), Liviu Caba (Partizan Belgrad), Gabriel Cumpănici (Minaur), Mihai Dobra (CSM Constanţa), Andrei Drăgan (CSM Bucureşti), Erik Pop (Minaur), Daniel Stanciuc (Dinamo);

Pivoţi: Călin Dedu (Dinamo), Zamfir Dumitrana (CSM Bucureşti), Robert Nagy (Minaur), Andras Szasz (Poli).

Staff-ul României la EHF EURO 2026:

George Buricea - antrenor principal

Ionuț-Ștefan Georgescu - antrenor secund

Răzvan Florin Udristioiu - antrenor federal

Viorel Mazilu - director tehnic

Tomas Piil Torabi - preparator fizic

Oana Vodă - mental coach

Ionuț-Rudi Stănescu - antrenor de portari

Radu Ioan Cheregi - video analist

Florin Ciocoiu - medic

Cezar-Ionuț Varjac - fizioterapeuți

Cristinel Florentin Gigiu - fizioterapeuți

România, în grupa B la EHF EURO 2026

Reprezentativa României va juca în grupa B, alături de Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord.

„Tricolorii” merg la European după ce au încheiat pe locul 3 grupa din preliminarii, acolo unde au înfruntat reprezentativele Portugaliei, Poloniei și a Israelului.

România s-a calificat datorită clasamentului celor mai bune echipe de pe locul 3, acolo unde trupa antrenată de George Buricea s-a clasat pe primul loc.

Este a doua calificare consecutivă la un turneu final pentru tricolori, care în 2024 au revenit la Campionatul European din Germania după 28 de ani.

Grupele de la Campionatul European

La turneul final al Campionatului European vor participa cele mai bune 24 de echipe ale continentului.

Faza principală va fi împărțită în 4 grupe a câte 5 echipe, iar meciurile se vor disputa în orașele Herning, Oslo, Malmo și Kristianstad.

Grupa A – Germania, Spania, Austria, Serbia;

Grupa B – Danemarca, Portugalia, Macedonia de Nord, România;

Grupa C – Franţa, Norvegia, Cehia, Ucraina;

Grupa D– Slovenia, Insulele Feroe, Muntenegru, Elveţia;

Grupa E – Suedia, Croaţia, Olanda, Georgia;

Grupa F – Ungaria, Islanda, Polonia, Italia.

