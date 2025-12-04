Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”

Federația de Canotaj a lansat recent o licitație pentru a achiziționa produse farmaceutice, susținătoare de efort și consumabile medicale.

Contractul-cadru prevede un prag maxim de 3 milioane de euro pentru 24 de luni.

Un expert în politici de sănătate publică susține că aceste costuri ar fi mai mari decât ale unui întreg Spital Județean!

Explicațiile unui director din FR Canotaj se bat cap în cap cu argumentele pe care federația le-a prezentat în documentul în care a lansat licitația.

„Fișa de date a achiziției: acord-cadru pentru furnizarea de medicamente, susținătoare de efort, suplimente minerale și consumabile medicale“.

Acesta este enunțul cu care Federația Română de Canotaj a deschis o procedură în care se arată dispusă să achiziționeze, prin licitație publică, medicamente și susținătoare de efort în valoare de circa 3 milioane de euro.

Mai precis, suma totală, ca prag maxim, e de 14.836.363,64 lei, fără TVA, iar acordul cadru e pentru 2 ani.

Federația de Canotaj susține că are nevoie de peste 1,5 milioane de euro pe an

„Necesitățile pentru astfel de produse sunt mult mai mari, însă federația trebuie să se limiteze la baremurile stabilite conform art. 20 din HG 1447/ 2007, cu modificările ulterioare“, susține forul prezidat de fost mare campioană Elisabeta Lipă, care e în prezent și parlamentar pe listele PSD.

Suma e una imensă dacă o raportăm la bugetul Federației de Canotaj. Pe 2025, bugetul alocat de ANS pentru canotaj a fost de puțin peste 3 milioane de euro.

Practic, dacă achiziția s-ar petrece la costurile estimate în documentul public prin care anunță lansarea licitației, ar însemna că jumătate din bugetul FRC s-ar duce pe medicamente și suplimente.

Federația de canotaj, sub semnătura secretarului general Cătălin Erhan și cu aprobarea Elisabetei Lipă, argumentează calculul în documentul respectiv:

„Valoarea s-a obținut prin înmulțirea numărului de sportivi cu numărul de zile de cantonament și concursuri desfășurate pe perioada a 24 luni (2 ani), înmulțit cu baremul zilnic, conform HG 1447/ 2007, astfel: lot sportivi (seniori, tineret și juniori) 170 sportivi x 330 zile / an x 160 lei / zi x 2 ani = 17.952.000 lei cu TVA inclus”.

Pe scurt: pentru un singur sportiv, chiar și junior, costul mediu doar cu medicamente și suplimente ar depăși 10.000 de euro pe an.

„Un spital județean mediu cheltuie 1, 5-2 milioane de euro pe an, la peste 20.000 de pacienți”

GOLAZO.ro a chestionat un expert în politici de sănătate publică, pentru a face o comparație între cheltuielile medicale și cele cu susținătoarele de efort ale Federației de Canotaj versus cele ale unui spital.

„Am verificat punctual, după ce m-ați întrebat despre acest subiect. Deci, un spital județean de categorie mijlocie cheltuie între 1,5 și 2 milioane de euro pe an, dar tratează peste 20.000 de pacienți cu spitalizări de peste o zi și cam tot atâția cu spitalizări de o zi. Și aici sunt incluse toate cheltuielile uzuale, inclusiv ATI”, a spus expertul, sub protecția anonimatului.

E ciudată suma asta atât de mare … Mai ales dacă te raportezi la faptul că o federație are puțin peste 150 de sportivi, în timp ce într-un spital sunt peste 20.000 de spitalizări continue. Poate că sportivii aceia mănâncă doar proteine de brand, cu preț necontrolat, caz în care se poate ajunge și la plus infinit ca sumă. Expert în politici de sănătate publică

Ce produse solicită Federația de Canotaj

O listă de aproape 300 de medicamente: de la sirop de tuse la analgezice și antibiotice

O listă de peste 260 de susținătoare de efort, de la aminoacizi și antioxidanți până la batoane proteice, energizante, colagen și altele

Consumabile medicale: de la feșe, plasturi, bandaje, benzi kineziologice, seringi până la creme și uleiuri de masaj, mănuși, pulsoximetre

Reacția Federației: „Suma e estimativă, noi de fapt cheltuim sub 500.000 de euro pe an”

GOLAZO.ro a întrebat Federația de Canotaj despre licitația respectivă și a primit răspunsuri din partea lui Sandu Pop, director al forului prezidat de Elisabeta Lipă.

„Suma acea de 14,8 milioane de lei e doar o estimare. Am înmulțit numărul actual de sportivi din toate loturile naționale cu baremul maxim prevăzut de lege pentru fiecare dintre acești sportivi, în așa fel încât, în momentul în care cumpărăm ... aceasta nu va fi o sumă care va fi plătită. E doar o estimare maximă. Păi, noi nici n-avem tot bugetul federației atât, pe doi ani”, a declarat Pop.

Chestionat asupra sumei reale care va fi cheltuită pe medicamente și suplimente, el a spus: „Dacă va fi un milion de lei pe 2 ani … Trebuie să mă uit în contabilitate”.

A revenit la scurt timp: „Am verificat în contabilitate, cheltuim undeva la 2-3 milioane de lei pe an (n.r. - între 400.000 și 600.000 de euro)”.

Practic, estimarea din acordul-cadru al licitației e de aproape 3 ori mai mare decât consumul real al Federației!

Ce a fost nevoie să fie trecut pragul maximal, de aproape 3 milioane de euro? Răspunde același director din Federație:

„Legea te lasă să fii sub suma estimată, nu te lasă să fii peste. Și atunci noi trecem maximum prevăzut de lege și după aceea ajustăm, în funcție de buget, de număr de oameni, de situații medicale, de tot felul probleme care apar... Dar nu ajungem să cheltuim 3 milioane de euro nici într-un ciclu olimpic”.

În referatul de lansare al licitației, Federația de Canotaj susține că necesarul de medicamente, suplimente și consumabile medicale, ar fi chiar mai mare de 3 milioane de euro pentru următorii doi ani:

„Necesitățile pentru astfel de produse sunt mult mai mari, însă federația trebuie să se limiteze la baremurile stabilite conform art. 20 din HG 1447/ 2007, cu modificările ulterioare, adică la 160 de lei pe zi pentru fiecare sportiv, pentru orice zi de cantonament sau competiție“.

Bugetul Federației de Canotaj în ultimii 5 ani

AN BUGET (euro) 2021 1.900.000 2022 3.000.000 2023 2.850.000 2024 2.250.000 2025 3.120.000

