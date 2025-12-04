Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
Elisabeta Lipă FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago
Canotaj

Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”

alt-text Dan Udrea , Cristian Munteanu , Mirela Neag
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 07:19
alt-text Actualizat: 04.12.2025, ora 08:14
  • Federația de Canotaj a lansat recent o licitație pentru a achiziționa produse farmaceutice, susținătoare de efort și consumabile medicale.
  • Contractul-cadru prevede un prag maxim de 3 milioane de euro pentru 24 de luni.
  • Un expert în politici de sănătate publică susține că aceste costuri ar fi mai mari decât ale unui întreg Spital Județean!
  • Explicațiile unui director din FR Canotaj se bat cap în cap cu argumentele pe care federația le-a prezentat în documentul în care a lansat licitația.

„Fișa de date a achiziției: acord-cadru pentru furnizarea de medicamente, susținătoare de efort, suplimente minerale și consumabile medicale“.

Acesta este enunțul cu care Federația Română de Canotaj a deschis o procedură în care se arată dispusă să achiziționeze, prin licitație publică, medicamente și susținătoare de efort în valoare de circa 3 milioane de euro.

Mai precis, suma totală, ca prag maxim, e de 14.836.363,64 lei, fără TVA, iar acordul cadru e pentru 2 ani.

Rapid, Barcelona, handbal sau Craiova? Surprize mari în duelul audiențelor ultimelor două zile. România - Danemarca a întrecut așteptările
Citește și
Rapid, Barcelona, handbal sau Craiova? Surprize mari în duelul audiențelor ultimelor două zile. România - Danemarca a întrecut așteptările
Citește mai mult
Rapid, Barcelona, handbal sau Craiova? Surprize mari în duelul audiențelor ultimelor două zile. România - Danemarca a întrecut așteptările

Federația de Canotaj susține că are nevoie de peste 1,5 milioane de euro pe an

„Necesitățile pentru astfel de produse sunt mult mai mari, însă federația trebuie să se limiteze la baremurile stabilite conform art. 20 din HG 1447/ 2007, cu modificările ulterioare“, susține forul prezidat de fost mare campioană Elisabeta Lipă, care e în prezent și parlamentar pe listele PSD.

Suma e una imensă dacă o raportăm la bugetul Federației de Canotaj. Pe 2025, bugetul alocat de ANS pentru canotaj a fost de puțin peste 3 milioane de euro.

Practic, dacă achiziția s-ar petrece la costurile estimate în documentul public prin care anunță lansarea licitației, ar însemna că jumătate din bugetul FRC s-ar duce pe medicamente și suplimente.

Federația de canotaj, sub semnătura secretarului general Cătălin Erhan și cu aprobarea Elisabetei Lipă, argumentează calculul în documentul respectiv:

„Valoarea s-a obținut prin înmulțirea numărului de sportivi cu numărul de zile de cantonament și concursuri desfășurate pe perioada a 24 luni (2 ani), înmulțit cu baremul zilnic, conform HG 1447/ 2007, astfel: lot sportivi (seniori, tineret și juniori) 170 sportivi x 330 zile / an x 160 lei / zi x 2 ani = 17.952.000 lei cu TVA inclus”.

Pe scurt: pentru un singur sportiv, chiar și junior, costul mediu doar cu medicamente și suplimente ar depăși 10.000 de euro pe an.

„Un spital județean mediu cheltuie 1,5-2 milioane de euro pe an, la peste 20.000 de pacienți”

GOLAZO.ro a chestionat un expert în politici de sănătate publică, pentru a face o comparație între cheltuielile medicale și cele cu susținătoarele de efort ale Federației de Canotaj versus cele ale unui spital.

„Am verificat punctual, după ce m-ați întrebat despre acest subiect. Deci, un spital județean de categorie mijlocie cheltuie între 1,5 și 2 milioane de euro pe an, dar tratează peste 20.000 de pacienți cu spitalizări de peste o zi și cam tot atâția cu spitalizări de o zi. Și aici sunt incluse toate cheltuielile uzuale, inclusiv ATI”, a spus expertul, sub protecția anonimatului.

E ciudată suma asta atât de mare … Mai ales dacă te raportezi la faptul că o federație are puțin peste 150 de sportivi, în timp ce într-un spital sunt peste 20.000 de spitalizări continue. Poate că sportivii aceia mănâncă doar proteine de brand, cu preț necontrolat, caz în care se poate ajunge și la plus infinit ca sumă. Expert în politici de sănătate publică

Ce produse solicită Federația de Canotaj

  • O listă de aproape 300 de medicamente: de la sirop de tuse la analgezice și antibiotice
  • O listă de peste 260 de susținătoare de efort, de la aminoacizi și antioxidanți  până la batoane proteice, energizante, colagen și altele
  • Consumabile medicale: de la feșe, plasturi, bandaje, benzi kineziologice, seringi până la creme și uleiuri de masaj, mănuși, pulsoximetre

Reacția Federației: „Suma e estimativă, noi de fapt cheltuim sub 500.000 de euro pe an”

GOLAZO.ro a întrebat Federația de Canotaj despre licitația respectivă și a primit răspunsuri din partea lui Sandu Pop, director al forului prezidat de Elisabeta Lipă.

„Suma acea de 14,8 milioane de lei e doar o estimare. Am înmulțit numărul actual de sportivi din toate loturile naționale cu baremul maxim prevăzut de lege pentru fiecare dintre acești sportivi, în așa fel încât, în momentul în care cumpărăm ... aceasta nu va fi o sumă care va fi plătită. E doar o estimare maximă. Păi, noi nici n-avem tot bugetul federației atât, pe doi ani”, a declarat Pop.

Chestionat asupra sumei reale care va fi cheltuită pe medicamente și suplimente, el a spus: „Dacă va fi un milion de lei pe 2 ani … Trebuie să mă uit în contabilitate”.

A revenit la scurt timp: „Am verificat în contabilitate, cheltuim undeva la 2-3 milioane de lei pe an (n.r. - între 400.000 și 600.000 de euro)”.

Practic, estimarea din acordul-cadru al licitației e de aproape 3 ori mai mare decât consumul real al Federației!

Ce a fost nevoie să fie trecut pragul maximal, de aproape 3 milioane de euro? Răspunde același director din Federație:

„Legea te lasă să fii sub suma estimată, nu te lasă să fii peste. Și atunci noi trecem maximum prevăzut de lege și după aceea ajustăm, în funcție de buget, de număr de oameni, de situații medicale, de tot felul probleme care apar... Dar nu ajungem să cheltuim 3 milioane de euro nici într-un ciclu olimpic”.

În referatul de lansare al licitației, Federația de Canotaj susține că necesarul de medicamente, suplimente și consumabile medicale, ar fi chiar mai mare de 3 milioane de euro pentru următorii doi ani:

„Necesitățile pentru astfel de produse sunt mult mai mari, însă federația trebuie să se limiteze la baremurile stabilite conform art. 20 din HG 1447/ 2007, cu modificările ulterioare, adică la 160 de lei pe zi pentru fiecare sportiv, pentru orice zi de cantonament sau competiție“.

Bugetul Federației de Canotaj în ultimii 5 ani

ANBUGET (euro)
20211.900.000
20223.000.000
20232.850.000
20242.250.000
20253.120.000

Citește și

Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
Campionate
15:55
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
Citește mai mult
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
„Aici fotbalul e mai tactic și mai fizic” După 4 luni în Portugalia, Ianis Stoica mărturisește: „Primele săptămâni au fost grele”
Stranieri
15:29
„Aici fotbalul e mai tactic și mai fizic” După 4 luni în Portugalia, Ianis Stoica mărturisește: „Primele săptămâni au fost grele”
Citește mai mult
„Aici fotbalul e mai tactic și mai fizic” După 4 luni în Portugalia, Ianis Stoica mărturisește: „Primele săptămâni au fost grele”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Elisabeta Lipa canotaj spital cheltuieli medicamente suplimente
Știrile zilei din sport
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Special
07:30
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește mai mult
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
Cupa Romaniei
10:33
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!”
Citește mai mult
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Cupa Romaniei
09:37
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Citește mai mult
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Campionate
09:13
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Citește mai mult
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:32
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
16:13
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026: „Cu o singură condiție”
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026:  „Cu o singură condiție”
16:30
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
15:00
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Superliga
04.12
FCSB - Dinamo Câte bilete s-au vândut la Derby de România, cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Citește mai mult
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Cupa Romaniei
04.12
Nemulțumirea lui Angelescu Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Citește mai mult
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Campionate
04.12
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Citește mai mult
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Superliga
04.12
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Citește mai mult
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 34 rapid 10 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share