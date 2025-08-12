Neil Lennon crede în FCSB Fostul antrenor al Rapidului a spus care sunt punctele tari ale lui Aberdeen, înainte de posibilul duel cu campioana României

Nord-irlandezul Neil Lennon (54 de ani), fostul antrenor al Rapidului și un cunoscător al fotbalului scoțian, a vorbit despre posibilul duel dintre formația scoțiană Aberdeen și FCSB.

Tehnicianul pregătește în prezent echipa Dunfermline Athletic, din liga secundă a Scoției, și este cel mai longeviv antrenor de pe banca lui Celtic.

Roș-albaștrii au învins-o pe Drita, scor 3-2, în prima manșă a turului trei preliminar din Europa League.

Dacă FCSB va elimina pe Drita, o va întâlni pe Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Primul duel va avea loc pe 21 august, în Scoția. Manșa decisivă se va disputa la București, o săptămână mai târziu.

Neil Lennon a spus care sunt punctele tari ale lui Aberdeen, înainte de posibilul duel cu campioana României

Neil Lennon a câștigat nouă trofee cu Celtic (cinci campionate și patru Cupe ale Scoției).

„ Cred că FCSB va fi mai puternică în cele două meciuri. Aberdeen are viteză pe flancuri și e bună în tranziții.

Antrenorul principal este foarte bun. Totuși, FCSB are mai multă calitate”, a declarat Lennon, conform digisport.ro.

18.75 milioane de euro este valoarea totală a lotului lui Aberdeen, de două ori și jumătate mai ieftin decât cel al FCSB-ului, cotat la 48.38 milioane de euro, conform transfermarkt.com

Jucători celor de la Aberdeen pe flancuri:

Emmanuel Gyamfi – 21 de ani, fundaș stânga, venit de la Schalke, cotă: 200.000 €

– 21 de ani, fundaș stânga, venit de la Schalke, cotă: Alexander Jensen – 23 de ani, fundaș dreapta, 22 de meciuri pentru Aberdeen (1 gol, 3 pase decisive), cotă: 1,5 milioane €

– 23 de ani, fundaș dreapta, 22 de meciuri pentru Aberdeen (1 gol, 3 pase decisive), cotă: Nicly Devlin – 31 de ani, fundaș dreapta, 95 de meciuri la Aberdeen (9 goluri, 5 pase decisive), cotă: 500.000 €

– 31 de ani, fundaș dreapta, 95 de meciuri la Aberdeen (9 goluri, 5 pase decisive), cotă: Topi Keskinen – 22 de ani, extremă stânga, 45 de meciuri pentru Aberdeen (6 goluri, 3 pase decisive), cotă: 2 milioane €

– 22 de ani, extremă stânga, 45 de meciuri pentru Aberdeen (6 goluri, 3 pase decisive), cotă: Shayden Morris – 23 de ani, extremă stânga, 86 de meciuri la Aberdeen (5 goluri, 16 pase decisive), cotă: 1 milion €

– 23 de ani, extremă stânga, 86 de meciuri la Aberdeen (5 goluri, 16 pase decisive), cotă: Nicolas Milanovic – 23 de ani, extremă dreapta, transferat de la Western Sydney Wanderers, cotă: 850.000 €

6 meciuri a stat Neil Lennon pe banca Rapidului. Acesta este cel mai scurt mandat al său. În trecut, a condus-o pe Celtic în 227 de meciuri, fiind cel mai longeviv antrenor al formației scoțiene

În cazul în care FCSB va fi eliminată de Drita, trupa pregătită de Elias Charalambous va continua campania europeană în Conference League. FCSB ar putea întâlni câștigătoarea „dublei” dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia).

Meciul Drita - FCSB se va juca pe 14 august, de la ora 21:00

Cine este Aberdeen, posibilul adversar al lui FCSB din play-off -ul Europa League

Fondată în anul 1903, Aberdeen este un club din prima ligă a Scoției. În sezonul trecut, posibila adversară a roș-albaștrilor a încheiat pe locul 5.

Aberdeen nu a mai câștigat Superliga Scoției de 40 de ani. Ultima dată când a reușit să cucerească trofeul s-a întâmplat în stagiunea 1984-1985.

De-a lungul istoriei, Aberdeen a cucerit patru titluri de campioană a Scoției:

1954/1955

1979/1980

1983/1984

1984/1985

Trupa scoțiană mai are în palmares 8 Cupe ale Scoției și 6 Cupe ale Ligii.

Pe plan continental, Aberdeen a cucerit Cupa Cupelor, în anul 1983. Scoțienii, pregătiți la vremea respectivă de Alex Ferguson, au învins pe Real Madrid, în finală, 2-1.

Aberdeen a pierdut primul meci din acest sezon, împotriva lui Hearts, 0-2.

