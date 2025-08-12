„Jucător cu mare potențial” Ilie Dumitrescu a remarcat un atacant din Superliga: „Îmi place” + remarca făcută de Pancu

Oțelul - Rapid 1-1. Ilie Dumitrescu (56 de ani) a remarcat evoluția lui Ștefan Bană (20 de ani), jucătorul gălățenilor.

Bană a fost împrumutat de la Universitatea Craiova la Galați și a jucat în toate cele 5 meciuri din acest sezon, sub comanda lui Laszlo Balint (46 de ani).

Andrei Ciobanu a deschis scorul pentru gazde în minutul 30, iar Alexandru Dobre a restabilit egalitatea pentru giuleșteni în minutul 60.

Oțelul - Rapid 1-1 . Ilie Dumitrescu, impresionat de Bană

„Bană e un jucător cu mare potențial. Îmi place. Eu l-am remarcat la Craiova”, a declarat Ilie Dumitrescu.

Fostul selecționer al naționalei U21, Daniel Pancu, a intervenit și a făcut o remarcă legată de parcursul de la fosta sa echipă.

A pornit bine la Craiova, dar apoi s-a stins. E normal. Daniel Pancu

Ștefan Bană și-a făcut debutul în Superliga în sezonul 2023-2024, într-o victorie a Universității Craiova cu 2-0 în fața FCSB-ului.

Primul său meci oficial la nivel de seniori a avut loc însă mai devreme, în sezonul 2021-2022, în Cupa României, când a evoluat nouă minute în partida câștigată cu 3-0 împotriva celor de la CSO Filiași.

Pentru Universitatea Craiova, Bană a adunat 32 de apariții, reușind trei goluri și două pase decisive.

400.000 de euro este cota de piață a atacantului lateral, conform transfermarkt.com

După împrumutul la Oțelul Galați, atacantul lateral a jucat 75 de minute la debutul contra Petrolului (0-0), după care a fost integralist în următoarele patru partide.

În această perioadă, a marcat un gol în înfrângerea cu Farul (3-2) și a oferit o pasă decisivă în succesul cu Dinamo (2-1).

VIDEO: Golul înscris de Alex Dobre în poarta lui Dur-Bozoancă

