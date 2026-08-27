„Bătrân laș, ți-e frică!” FOTO+VIDEO. Val de meme-uri după ce Neymar a acceptat un duel 1 la 1 cu un jurnalist de 69 de ani

Neymar (34 de ani) a fost provocat de Fabio Sormani, un jurnalist în vârstă de 69 de ani, la un duel 1 la 1.

Starul brazilian a acceptat, iar meme-urile au curs în valuri pe internet.

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Fabio Sormani a publicat pe canalul său de YouTube un videoclip în care comenta prestația lui Santos din meciul cu Mirassol, scor 1-1, de pe 24 august.

Neymar, provocat de un jurnalist de 69 de ani la un duel 1 la 1. A acceptat!

Jurnalistul a criticat o bună parte a lotului lui Santos, iar Neymar nu a fost cruțat. În plus, Sormani l-a provocat pe fostul jucător de la Barcelona și PSG la un duel 1 la 1.

„Ești de acord? Dacă da, îți fac o provocare. Nu are rost să alegem un teren mare, trebuie să fie un spațiu restrâns. O să-ți iau mingea! Ai cinci încercări, iar eu o să-ți iau mingea de fiecare dată.

Într-un spațiu restrâns. Într-un spațiu mare, dai mingea înainte și fugi, evident că o să ajungi acolo înaintea mea. Dar într-un spațiu restrâns, vreau să te văd cum driblezi pe lângă mine.

Nu mai poți face asta, Neymar. Poți să te întorci în apărare? Ești productiv? Ajuți echipa?”, a întrebat Sormani în timpul unei transmisiuni live.

Neymar a repostat clipul cu Sormani pe InstaStory și i-a răspuns jurnalistului: „Provocare acceptată!!! Vino la centrul de antrenament și amenajează spațiul așa cum vrei tu. Nu da înapoi acum 😂”.

Sormani a replicat: „Accept provocarea, dar vino tu la São Paulo. E o adevărată corvoadă să mergi până la Santos. Ia-ți elicopterul și vino aici. Locuiesc în Granja Viana, știi unde e”.

AI É LOUCURA! 😂 Sormani Chamou o Neymar Pro X1 E o Neymar Respondeu:



“Tá Aceito, aparece no CT e faz o tamanho que você quiser, Não Vai Fugir Hein”. pic.twitter.com/66dfO2tbFU — Santos FC Vila Belmiro (@SVilabelmiro) August 24, 2026

Neymar a explicat că nu el ar trebui să se deplaseze pentru această provocare și s-a oferit să-l aducă pe Sormani la centrul de antrenament al lui Santos.

Dacă mă provoci, accept! Îți pun la dispoziție tot ce ai nevoie: avion, elicopter, mașină cu șofer, orice îți dorești... tot eu trebuie să vin la tine? Ești un glumeț. Neymar, atacant Santos

Jurnalistul a propus ca duelul să fie amânat până la sfârșitul anului, explicând că îi este teamă să călătorească cu elicopterul și că Neymar ar trebui să rămână concentrat asupra meciurilor echipei sale.

Neymar i-a răspuns din nou jurnalistului, pe un ton provocator, numindu-l „bătrân laș” și afirmând în mod repetat că acesta „dă înapoi pentru că îi e frică”.

„Ahhh, fricosule! Ți-e frică de elicoptere și acum vii cu scuza că trebuie să mă concentrez? Ți-e frică, ți-e frică!”.

Neymar îl numește „laș” pe jurnalistul Fabio Sormani (FOTO: captură Instagram)

Interacțiunile dintre Neymar și Sormani au stârnit amuzamentul internauților. Aceștia s-au folosit și de inteligența artificială pentru a crea videoclipuri ce imaginează cum ar putea arăta un duel între cei doi:

„M-a cuprins curiozitatea să aflu de ce Neymar a decis să răspundă la TOATE videoclipurile lui Sormani din ultima vreme. Nici măcar la cele ale lui Neto și Casagrande nu a răspuns așa”

„Nu știu ce e mai ciudat: faptul că Sormani l-a chemat pe Neymar la un meci unu la unu sau faptul că Neymar a acceptat această ciudățenie”

Vazaram as imagens do x1 do Neymar com o Sormani kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/kPPiIWL7jw — PES MIL GRAU (@Pesgrau) August 25, 2026

„Faptul că Neymar l-a chemat pe Sormani la baza lui Santos este, fără îndoială, una dintre cele mai mari povești ale anului. La naiba, Santos chiar este clubul «Povești FC»”

„Santos îi înnebunește atât de tare pe jucătorii și suporterii săi, încât Neymar a acceptat un meci 1 la 1 împotriva lui Sormani”

„Neymar a acceptat provocarea lui Sormani! Puștiul a zis «la naiba», e o distracție pe cinste. Îmi place varianta asta a lui Ney!”

„Faptul că Neymar l-a chemat pe Sormani pentru un unu la unu în incinta centrului de antrenament nu era pe cartonașul meu de bingo al ciudățeniilor din acest an”

„Meciul Sormani vs Neymar trebuie transmis în direct, nu se poate ca lumea să nu poată urmări asta în timp real. Apropo, critica lui Sormani a fost normală. A folosit într-adevăr un ton acid, a exagerat, pentru a vorbi despre modul în care Neymar ar putea ajuta mai mult echipa și ar putea contribui mai mult la jocul colectiv. Dar este ceva specific fotbalului brazilian ca lucrurile să ia asemenea proporții”

Neymar nu a făcut parte din lotul lui Santos pentru meciul cu Palmeiras din sferturile de finală ale Cupei Braziliei, scor 0-3. Returul e programat pe 3 septembrie.

Presa braziliană susține că Neymar ar fi refuzat să joace din cauza gazonului artificial de pe stadionul lui Palmeiras, temându-se de o posibilă accidentare.

Starul a afirmat că a fost disponibil pentru această partidă, însă stafful a decis că nu ar trebui să joace, având în vedere programul aglomerat al echipei.

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