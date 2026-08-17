Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj  l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”
Neymar (foto: Imago)
Campionate

Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 11:04
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 11:14
  • Neymar (34 de ani) a fost protagonistul unui episod neobișnuit în victoria lui Santos, 3-0 pe terenul lui Vasco.
  • Căpitanul echipei a fost obligat să părăsească terenul timp de un minut după ce arbitrul a considerat că o solicitare de îngrijiri medicale a portarului Gabriel Brazao a provocat o întrerupere suspectă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Santos a obținut o victorie facilă, iar Neymar a fost implicat atât în momentele tensionate ale partidei, cât și în fazele care au decis rezultatul.

În aceeași partidă, Neymar a reluat și conflictul cu Thiago Mendes, adversarul său din perioada Ligue 1.

Șoc în Franța FOTO. PSG a pierdut Supercupa, deși a jucat peste 50 de minute în superioritate numerică!
Citește și
Șoc în Franța FOTO. PSG a pierdut Supercupa, deși a jucat peste 50 de minute în superioritate numerică!
Citește mai mult
Șoc în Franța FOTO. PSG a pierdut Supercupa, deși a jucat peste 50 de minute în superioritate numerică!

Neymar, scos de pe teren de noua regulă din arbitraj

Toate cele trei goluri au venit după pauză. Gabriel Barbosa a deschis scorul în minutul 67, apoi Willian Arao a făcut 2-0 după o lovitură liberă executată de Neymar, iar Luan Peres a stabilit scorul final în minutul 80, tot după o fază creată de la o lovitură liberă a căpitanului.

Victoria obținută a scos-o, cel puțin temporar, pe Santos din zona retrogradării. După 23 de etape, echipa lui Neymar a adunat 25 de puncte și e pe locul 14, în timp ce Vasco a rămas pe poziția a 19-a, cu 22 de puncte și 7 meciuri consecutive fără victorie.

În prima repriză, Neymar a fost trimis în afara terenului pentru un minut, conform noii reguli introduse pentru combaterea tragerii de timp.

În minutul 25, portarul lui Santos, Gabriel Brazao, a solicitat intervenția staffului medical, dar ulterior a renunțat la solicitare.

Arbitrul Lucas Casagrande a considerat că episodul trebuie sancționat în spiritul noilor prevederi privind eliminarea tragerilor de timp.

Antrenorul Cuca nu a indicat un jucător care să părăsească terenul, astfel că Neymar, căpitanul lui Santos, a trebuit să iasă de pe teren și să aștepte un minut înainte de a putea reveni.

Noua regulă face parte din modificările Legilor Jocului pentru sezonul 2026/27, aprobate de International Football Association Board (IFAB) și aplicate inclusiv la Cupa Mondială din 2026.

Scopul declarat este reducerea timpului pierdut și menținerea unui ritm mai bun al partidelor.

  • Protocolul IFAB prevede că un jucător de câmp care este evaluat sau tratat pe teren ori a cărui accidentare determină oprirea jocului trebuie, în anumite situații, să părăsească terenul și să rămână în afara lui timp de un minut după reluarea jocului. Revenirea se face numai cu permisiunea arbitrului.
  • Există însă și excepții importante. Regula nu se aplică, printre altele, atunci când este vorba despre o accidentare a portarului, despre o coliziune între jucători sau despre anumite situații grave.

Noile măsuri fac parte dintr-o încercare mai amplă împotriva tragerilor de timp. Începând cu sezonul 2026/27, un jucător înlocuit are doar 10 secunde pentru a părăsi terenul după ce e semnalată schimbarea.

Dacă depășește timpul, înlocuitorul său trebuie să aștepte până la prima oprire după ce a trecut un minut. Pentru auturi și lovituri de la poartă au fost introduse, de asemenea, mecanisme de numărătoare inversă de 5 secunde.

Thiago Mendes a refuzat să-l salute pe Neymar: „E un idiot!”

Neymar și Thiago Mendes s-au întâlnit din nou în Brazilia după perioada în care s-au confruntat în Franța. Mendes, pe atunci la Lyon, îl acuzase pe Neymar că exagerează contactele și caută să obțină sancțiuni pentru adversari.

Rivalitatea nu a dispărut odată cu plecarea celor doi din Ligue 1. Înaintea partidei Santos - Vasco, Thiago Mendes a refuzat să dea mâna cu Neymar, iar tensiunea a continuat pe durata meciului.

În timpul meciului au existat mai multe dueluri și un moment în care Neymar a căzut după un contact cu mijlocașul lui Vasco. De această dată, însă, conflictul nu a escaladat într-un incident disciplinar major.

Însă, după fluierul final, Neymar nu și-a ascuns nemulțumirea. Întrebat despre episodul cu Thiago Mendes, brazilianul a avut o reacție tranșantă: „Cu tot respectul, este un idiot”.

Ce s-a întâmplat în Ligue 1, între Neymar și Thiago Mendes

Conflictul dintre Neymar și Thiago Mendes își are originea într-un episod violent petrecut în Ligue 1, pe 13 decembrie 2020, în PSG – Lyon (0-1).

În prelungirile partidei, Mendes, aflat atunci la Lyon, a intrat prin alunecare la Neymar, într-un duel în care glezna stângă a brazilianului a rămas prinsă în gazon.

Neymar s-a prăbușit, a părăsit terenul pe targă, plângând, iar, inițial, Mendes a primit cartonaș galben. După consultarea VAR, arbitrul l-a eliminat.

Examinările medicale ulterioare au arătat că Neymar suferise o entorsă la glezna stângă, nu fractură, așa cum se temuse inițial, dar atacantul a fost indisponibil aproximativ trei săptămâni.

Mendes i-a cerut public scuze, insistând că nu a avut intenția să-l accidenteze, însă incidentul a lăsat urme: mijlocașul și familia sa au fost ținta unor reacții extrem de agresive, inclusiv amenințări cu moartea, condamnate inclusiv de antrenorul lui Lyon, Rudi Garcia.

Citește și

Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
Box
10:28
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
Citește mai mult
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
Special
09:06
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
Citește mai mult
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
santos brazilia vasco da gama neymar regula anti trageri de timp thiago mendes
Știrile zilei din sport
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
Superliga
17.08
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
Citește mai mult
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO  Roș-albaștrii obțin o  victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
Superliga
17.08
FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO Roș-albaștrii obțin o victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
Citește mai mult
FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO  Roș-albaștrii obțin o  victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
„Am spus «nu» jocurilor de noroc”  David Popovici: „Mi s-a părut la mintea cocoșului” » A cerut ajutorul familiei
Diverse
17.08
„Am spus «nu» jocurilor de noroc” David Popovici: „Mi s-a părut la mintea cocoșului” » A cerut ajutorul familiei
Citește mai mult
„Am spus «nu» jocurilor de noroc”  David Popovici: „Mi s-a părut la mintea cocoșului” » A cerut ajutorul familiei
Dinamo l-a ratat pe jucătorul lăudat de Hagi Dezvăluiri din interior: „Clauza de care a beneficiat Craiova e pusă de noi”
Superliga
17.08
Dinamo l-a ratat pe jucătorul lăudat de Hagi Dezvăluiri din interior: „Clauza de care a beneficiat Craiova e pusă de noi”
Citește mai mult
Dinamo l-a ratat pe jucătorul lăudat de Hagi Dezvăluiri din interior: „Clauza de care a beneficiat Craiova e pusă de noi”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
06:45
Membru CCA, afacere cu ambulanțe Observator la un meci UTA - Rapid în timp ce firma lui asigura serviciile medicale
Membru CCA, afacere cu ambulanțe   Observator la un meci UTA - Rapid în timp ce firma lui asigura serviciile medicale
05:00
„Cârpeală” de 38.000 de lei Soluția de compromis la care au apelat administratorii „Arcului de Triumf” pentru a salva gazonul distrus
„Cârpeală” de 38.000 de lei Soluția de compromis la care au apelat administratorii „Arcului de Triumf” pentru a salva gazonul distrus
23:56
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
00:42
„Fac apel la arbitri să fie corecți” Andrei Dumiter a răbufnit după meciul cu FCSB: „Cu cât zbieri mai mult, cu atât ai rezultate mai bune”
„Fac apel la arbitri să fie corecți”  Andrei Dumiter a răbufnit după meciul cu FCSB: „Cu cât zbieri mai mult, cu atât ai rezultate mai bune”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Top stiri
„Dacă nu înțelegem asta…” Andrei Nicolescu dezvăluie o discuție avută cu Nuno Campos: „Apreciem că nu e importantă”
Superliga
17.08
„Dacă nu înțelegem asta…” Andrei Nicolescu dezvăluie o discuție avută cu Nuno Campos: „Apreciem că nu e importantă”
Citește mai mult
„Dacă nu înțelegem asta…” Andrei Nicolescu dezvăluie o discuție avută cu Nuno Campos: „Apreciem că nu e importantă”
„Zero lei pentru gazon” Explicațiile conducerii de la „Arcul de Triumf” pentru starea terenului de joc: „Nu avem finanțare”
Diverse
17.08
„Zero lei pentru gazon” Explicațiile conducerii de la „Arcul de Triumf” pentru starea terenului de joc: „Nu avem finanțare”
Citește mai mult
„Zero lei pentru gazon” Explicațiile conducerii de la „Arcul de Triumf” pentru starea terenului de joc: „Nu avem finanțare”
Încă 5 milioane de euro de la Șucu! Rapid a anunțat majorarea capitalului social. Ce înseamnă, cum a evoluat investiția și diferența față de Becali&FCSB
Superliga
17.08
Încă 5 milioane de euro de la Șucu! Rapid a anunțat majorarea capitalului social. Ce înseamnă, cum a evoluat investiția și diferența față de Becali&FCSB
Citește mai mult
Încă 5 milioane de euro de la Șucu! Rapid a anunțat majorarea capitalului social. Ce înseamnă, cum a evoluat investiția și diferența față de Becali&FCSB
Noutăți de pe Prelungirea Ghencea, șantierul din București unde se sapă de când lumea. Se lucrează la linia de tramvai de la Pasajul Domnești, prima construită în Ilfov
B365
17.08
Noutăți de pe Prelungirea Ghencea, șantierul din București unde se sapă de când lumea. Se lucrează la linia de tramvai de la Pasajul Domnești, prima construită în Ilfov
Citește mai mult
Noutăți de pe Prelungirea Ghencea, șantierul din București unde se sapă de când lumea. Se lucrează la linia de tramvai de la Pasajul Domnești, prima construită în Ilfov

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 32 rapid 41 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share