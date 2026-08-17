Neymar (34 de ani) a fost protagonistul unui episod neobișnuit în victoria lui Santos, 3-0 pe terenul lui Vasco.

Căpitanul echipei a fost obligat să părăsească terenul timp de un minut după ce arbitrul a considerat că o solicitare de îngrijiri medicale a portarului Gabriel Brazao a provocat o întrerupere suspectă.

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Santos a obținut o victorie facilă, iar Neymar a fost implicat atât în momentele tensionate ale partidei, cât și în fazele care au decis rezultatul.

În aceeași partidă, Neymar a reluat și conflictul cu Thiago Mendes, adversarul său din perioada Ligue 1.

Neymar, scos de pe teren de noua regulă din arbitraj

Toate cele trei goluri au venit după pauză. Gabriel Barbosa a deschis scorul în minutul 67, apoi Willian Arao a făcut 2-0 după o lovitură liberă executată de Neymar, iar Luan Peres a stabilit scorul final în minutul 80, tot după o fază creată de la o lovitură liberă a căpitanului.

Victoria obținută a scos-o, cel puțin temporar, pe Santos din zona retrogradării. După 23 de etape, echipa lui Neymar a adunat 25 de puncte și e pe locul 14, în timp ce Vasco a rămas pe poziția a 19-a, cu 22 de puncte și 7 meciuri consecutive fără victorie.

În prima repriză, Neymar a fost trimis în afara terenului pentru un minut, conform noii reguli introduse pentru combaterea tragerii de timp.

În minutul 25, portarul lui Santos, Gabriel Brazao, a solicitat intervenția staffului medical, dar ulterior a renunțat la solicitare.

Arbitrul Lucas Casagrande a considerat că episodul trebuie sancționat în spiritul noilor prevederi privind eliminarea tragerilor de timp.

Antrenorul Cuca nu a indicat un jucător care să părăsească terenul, astfel că Neymar, căpitanul lui Santos, a trebuit să iasă de pe teren și să aștepte un minut înainte de a putea reveni.

Noua regulă face parte din modificările Legilor Jocului pentru sezonul 2026/27, aprobate de International Football Association Board (IFAB) și aplicate inclusiv la Cupa Mondială din 2026.

Scopul declarat este reducerea timpului pierdut și menținerea unui ritm mai bun al partidelor.

Protocolul IFAB prevede că un jucător de câmp care este evaluat sau tratat pe teren ori a cărui accidentare determină oprirea jocului trebuie, în anumite situații, să părăsească terenul și să rămână în afara lui timp de un minut după reluarea jocului. Revenirea se face numai cu permisiunea arbitrului.

Există însă și excepții importante. Regula nu se aplică, printre altele, atunci când este vorba despre o accidentare a portarului, despre o coliziune între jucători sau despre anumite situații grave.

Noile măsuri fac parte dintr-o încercare mai amplă împotriva tragerilor de timp. Începând cu sezonul 2026/27, un jucător înlocuit are doar 10 secunde pentru a părăsi terenul după ce e semnalată schimbarea.

Dacă depășește timpul, înlocuitorul său trebuie să aștepte până la prima oprire după ce a trecut un minut. Pentru auturi și lovituri de la poartă au fost introduse, de asemenea, mecanisme de numărătoare inversă de 5 secunde.

Thiago Mendes a refuzat să-l salute pe Neymar: „E un idiot!”

Neymar și Thiago Mendes s-au întâlnit din nou în Brazilia după perioada în care s-au confruntat în Franța. Mendes, pe atunci la Lyon, îl acuzase pe Neymar că exagerează contactele și caută să obțină sancțiuni pentru adversari.

Rivalitatea nu a dispărut odată cu plecarea celor doi din Ligue 1. Înaintea partidei Santos - Vasco, Thiago Mendes a refuzat să dea mâna cu Neymar, iar tensiunea a continuat pe durata meciului.

A cara do Neymar vendo o Thiago Mendes ignorar ele



😂 pic.twitter.com/cV2SigOjZd — Que Jogada! (@QueJogadaQJ) August 16, 2026

În timpul meciului au existat mai multe dueluri și un moment în care Neymar a căzut după un contact cu mijlocașul lui Vasco. De această dată, însă, conflictul nu a escaladat într-un incident disciplinar major.

Însă, după fluierul final, Neymar nu și-a ascuns nemulțumirea. Întrebat despre episodul cu Thiago Mendes, brazilianul a avut o reacție tranșantă: „Cu tot respectul, este un idiot”.

Ce s-a întâmplat în Ligue 1, între Neymar și Thiago Mendes

Conflictul dintre Neymar și Thiago Mendes își are originea într-un episod violent petrecut în Ligue 1, pe 13 decembrie 2020, în PSG – Lyon (0-1).

În prelungirile partidei, Mendes, aflat atunci la Lyon, a intrat prin alunecare la Neymar, într-un duel în care glezna stângă a brazilianului a rămas prinsă în gazon.

Neymar s-a prăbușit, a părăsit terenul pe targă, plângând, iar, inițial, Mendes a primit cartonaș galben. După consultarea VAR, arbitrul l-a eliminat.

Examinările medicale ulterioare au arătat că Neymar suferise o entorsă la glezna stângă, nu fractură, așa cum se temuse inițial, dar atacantul a fost indisponibil aproximativ trei săptămâni.

Mendes i-a cerut public scuze, insistând că nu a avut intenția să-l accidenteze, însă incidentul a lăsat urme: mijlocașul și familia sa au fost ținta unor reacții extrem de agresive, inclusiv amenințări cu moartea, condamnate inclusiv de antrenorul lui Lyon, Rudi Garcia.

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