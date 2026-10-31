Amenzi de 50.000 de euro  Un parlamentar dezvăluie cum vrea ca România să combată rasismul de pe stadioane: „Vor fi amenzi și pentru șefii de galerie”

Nicolae Păun (61 de ani), parlamentar și membru fondator al Partidei Romilor Pro-Europa, a transmis că va propune un proiect legislativ în privința cazurilor de rasism de pe stadioane.

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Cazurile în care suporterii au folosit scandări rasiste au fost remarcate atât la FCSB - Rapid 4-1, cât și la CFR Cluj - Dinamo 2-2, la adresa lui Marius Șumudică, care a și tras un semnal de alarmă, în etapa precedentă.

Ulterior, acestea au continuat și la partida de Cupă, CFR Cluj - U Cluj 1-3, forțându-l pe Șumudică să-și cheme jucătorii la marginea terenului.

Nicolae Păun: „Sumele amenzilor vor fi mari, plecând de la 50.000 de euro”

Acum, politicianul susține că amenzile se vor ridica la sume uriașe, iar vizate nu vor fi doar cluburile, ci și liderii de galerie.

„În primul rând, voi modifica legislația în sensul în care amenzile pentru asemenea afirmații făcute pe stadion să fie foarte mari și adresate către cluburi. Mai mult decât atât, am discutat la nivelul LPF și al FRF să începem o campanie pentru a încerca să stopăm acest fenomen, pentru că eradicat nu se poate.

Aștept din partea oficialilor FRF și LPF să punem pe masă aceleași concepte și instrumentele cu care să lucrăm pe viitor. O campanie care combate afirmațiile rasiale sau discriminatorii nu se face tur-retur, ci într-o perioadă de câțiva ani de zile.

Vom veni cu finanțare, vom aștepta punctul de vedere al FRF și împreună sperăm că vom avea rezultate. Nu pot să vă spun exact, dar sumele amenzilor vor fi mari, plecând de la 50.000 de euro.

Vor putea fi amenzi și pentru persoane care sunt declarate ca fiind șefi de galerie sau care conduc anumite grupări de suporteri, pe care va trebui să-i identificăm”, a declarat Nicolae Păun, potrivit fanatik.ro.

O primă acțiune împotriva rasismului a fost văzută vineri, la Rapid - Csikszereda 2-0.

Jucătorii celor două formații au intrat pe teren cu un banner cu mesajul: „Fotbalul unește, rasismul dezbină”, ca parte a unei campanii demarate de LPF, împreuna cu Partida Romilor Pro Europa, organizația lui Păun.

Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro

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