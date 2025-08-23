Trofeele fug de CR7 Cristiano Ronaldo,  încă o finală pierdută dramatic cu Al Nassr în Golf » Ce record a stabilit
Cristiano Ronaldo. Foto: IMAGO
Trofeele fug de CR7 Cristiano Ronaldo, încă o finală pierdută dramatic cu Al Nassr în Golf » Ce record a stabilit

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 18:49
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 18:59
  • Cristiano Ronaldo (40 de ani) a ajuns la 3 finale pierdute în zona Golfului, după ce Al Nassr a fost învinsă în finala Supercupei Saudi, 2-2 și 3-5 la penalty-uri, de rivala Al Ahli.
  • Atacantul portughez are un singur trofeu cucerit cu Al Nassr, unul regional, Cupa Campionilor Arabiei.

Trofeele par să îl evite pe Cristiano în Golf. Aflat la startul celui de-al patrulea sezon la Al Nassr, lusitanul a ratat o nouă șansă de a câștiga primul titlul în Arabia Saudită.

Al Nassr - Al Ahli. Cristiano Ronaldo a pierdut Supercupa

Al Nassr a fost învinsă în finala Supercupei Arabiei Saudite de către Al Ahli, 2-2 și 3-5 după penalty-uri.

În cadrul partidei desfășurate pe Hong Kong Stadium, în Hong Kong, Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 41 din penalty.

Al Ahli a replicat rapid și a reușit să egaleze în minutul 45+6 prin Franck Kessie, fostul jucător al Barcelonei.

Marcelo Brozovic și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în minutul 82, iar Al Nassr era foarte aproape de câștigarea finalei.

Cu toate acestea, Al Ahli nu a renunțat și a egalat din nou, în minutul 89, prin Roger Ibanez și a trimis partida în prelungiri.

Câștigătoarea Supercupei s-a decis, astfel, la loviturile de la 11 metri. Al Ahli a transformat toate cele 5 penalty-uri, în timp ce pentru Al Nassr singura ratare i-a aparținut lui Abdullah Al-Khaibari.

În semifinale, Al Nassr a trecut de Al Ittihad cu scorul de 2-1, în timp ce Al Ahli a învins-o pe Al Qadisiya cu scorul de 5-1.

CR7, evitat de trofee în Golf

De la sosirea în Arabia Saudită, în ianuarie 2023, Cristiano a câștigat un singur trofeu, Cupa Campionilor Asiei, după 2-1 cu rivala Al Hilal.

În rest, s-a clasat de două ori pe locul 2 și o dată pe 3 în campionat. În Liga Campionilor Asiei s-a oprit în sferturi în urmă cu doi ani și în semifinale sezonul trecut. În acest an nu va participa, ratând calificarea.

Înainte de eșecul de azi, Ronaldo a mai pierdut două finale alături de saudiți, Cupa Regelui (2024), 1-1 și 4-5 la penalty-uri cu Al Hilal, și Supercupa Saudi de anul trecut, 1-4 cu Al Hilal.

Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record

Prin golul marcat cu Al Ahli, în minutul 41, din penalty, Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record.

Starul portughez a trecut de borna de 100 de goluri marcate pentru Al Nassr și a devenit singurul fotbalist din lume care a marcat peste 100 de goluri pentru 4 echipe de club diferite și pentru echipa națională.

Golurile marcate de Ronaldo:

  • 100 de goluri la Al Nassr;
  • 450 de goluri la Real Madrid;
  • 145 de goluri la Manchester United;
  • 101 goluri la Juventus;
  • 138 de goluri la naționala Portugaliei.
939
de goluri a marcat Cristiano Ronaldo în toată cariera sa până acum

cristiano ronaldo Arabia Saudita al ahli al nassr Supercupa
