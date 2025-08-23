Trofeele fug de CR7 Cristiano Ronaldo, încă o finală pierdută dramatic cu Al Nassr în Golf » Ce record a stabilit

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a ajuns la 3 finale pierdute în zona Golfului, după ce Al Nassr a fost învinsă în finala Supercupei Saudi, 2-2 și 3-5 la penalty-uri, de rivala Al Ahli.

Atacantul portughez are un singur trofeu cucerit cu Al Nassr, unul regional, Cupa Campionilor Arabiei.

Trofeele par să îl evite pe Cristiano în Golf. Aflat la startul celui de-al patrulea sezon la Al Nassr, lusitanul a ratat o nouă șansă de a câștiga primul titlul în Arabia Saudită.

Al Nassr - Al Ahli. Cristiano Ronaldo a pierdut Supercupa

Al Nassr a fost învinsă în finala Supercupei Arabiei Saudite de către Al Ahli, 2-2 și 3-5 după penalty-uri.

În cadrul partidei desfășurate pe Hong Kong Stadium, în Hong Kong, Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 41 din penalty.

Al Ahli a replicat rapid și a reușit să egaleze în minutul 45+6 prin Franck Kessie, fostul jucător al Barcelonei.

Marcelo Brozovic și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în minutul 82, iar Al Nassr era foarte aproape de câștigarea finalei.

Cu toate acestea, Al Ahli nu a renunțat și a egalat din nou, în minutul 89, prin Roger Ibanez și a trimis partida în prelungiri.

Câștigătoarea Supercupei s-a decis, astfel, la loviturile de la 11 metri. Al Ahli a transformat toate cele 5 penalty-uri, în timp ce pentru Al Nassr singura ratare i-a aparținut lui Abdullah Al-Khaibari.

În semifinale, Al Nassr a trecut de Al Ittihad cu scorul de 2-1, în timp ce Al Ahli a învins-o pe Al Qadisiya cu scorul de 5-1.

CR7, evitat de trofee în Golf

De la sosirea în Arabia Saudită, în ianuarie 2023, Cristiano a câștigat un singur trofeu, Cupa Campionilor Asiei, după 2-1 cu rivala Al Hilal.

În rest, s-a clasat de două ori pe locul 2 și o dată pe 3 în campionat. În Liga Campionilor Asiei s-a oprit în sferturi în urmă cu doi ani și în semifinale sezonul trecut. În acest an nu va participa, ratând calificarea.

Înainte de eșecul de azi, Ronaldo a mai pierdut două finale alături de saudiți, Cupa Regelui (2024), 1-1 și 4-5 la penalty-uri cu Al Hilal, și Supercupa Saudi de anul trecut, 1-4 cu Al Hilal.

Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record

Prin golul marcat cu Al Ahli, în minutul 41, din penalty, Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record.

Starul portughez a trecut de borna de 100 de goluri marcate pentru Al Nassr și a devenit singurul fotbalist din lume care a marcat peste 100 de goluri pentru 4 echipe de club diferite și pentru echipa națională.

Golurile marcate de Ronaldo:

100 de goluri la Al Nassr;

450 de goluri la Real Madrid;

145 de goluri la Manchester United;

101 goluri la Juventus;

138 de goluri la naționala Portugaliei.

🤖🇵🇹 Cristiano Ronaldo becomes the first player in history to score 100 goals for 4 different clubs and nation. ✨



One more today in Super Cup final. 🇸🇦 pic.twitter.com/OpcNku4qtS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2025

939 de goluri a marcat Cristiano Ronaldo în toată cariera sa până acum

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport