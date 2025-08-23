- Cătălin Chirilă (27 de ani) s-a clasat pe locul patru în proba de canoe simplu 1.000 de metri, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Milano (Italia).
În ciuda momentului greu de explicat de la JO 2024, când a ratat calificarea în finala A, Chirilă rămâne unul dintre cei mai importanți canoiști din lume.
Cătălin Chirilă, locul 4 în finala mondială la canoe simplu 1.000 m
Sportivul născut în Tulcea a fost aproape de o nouă medalie după aurul cucerit în urmă cu două luni la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Racice (Cehia).
Chirilă a câștigat Finala B la canoe simplu pe 500 de metri, iar sâmbătă a participat și în ultimul act al probei de canoe simplu 1.000 de metri. A fost la doar 16 sutimi de medalie, după ce încheiat cursa cu timpul de 3:49.56.
Aurul a fost câștigat de campionul olimpic Martin Fuksa (Cehia, 3:46.09), urmat de Stefanos Dimopoulos (Grecia, 3:47.92), iar bronzul i-a revenit lui Balasz Adolf (Ungaria, 3:49.40).
România va avea reprezentanți și într-o altă finală ce va avea loc duminică:
- Ora 10:15 Ilie Sprîncean și Oleg Nuță - canoe dublu 500 metri finala B la C1
Medaliile din palmaresul lui Cătălin Chirilă
1.000 metri
- aur la CM 2022 (Dartmouth)
- argint la CM 2023 (Duisburg)
- aur la CE 2022 (Munchen)
- aur la CE 2024 (Szeged)
- aur la CE 2025 (Racice)
- bronz la CE 2021 (Poznan)
500 metri
- aur la CM 2023 (Duisburg)
- argint la CM 2022 (Dartmouth)
- bronz la CM 2024 (Samarkand)
- argint la CE 2023 (Cracovia)
- bronz la CE 2022 (Munchen).