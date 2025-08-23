Cătălin Chirilă (27 de ani) s-a clasat pe locul patru în proba de canoe simplu 1.000 de metri, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Milano (Italia).

În ciuda momentului greu de explicat de la JO 2024, când a ratat calificarea în finala A, Chirilă rămâne unul dintre cei mai importanți canoiști din lume.

Cătălin Chirilă, locul 4 în finala mondială la canoe simplu 1.000 m

Sportivul născut în Tulcea a fost aproape de o nouă medalie după aurul cucerit în urmă cu două luni la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Racice (Cehia).

Chirilă a câștigat Finala B la canoe simplu pe 500 de metri, iar sâmbătă a participat și în ultimul act al probei de canoe simplu 1.000 de metri. A fost la doar 16 sutimi de medalie, după ce încheiat cursa cu timpul de 3:49.56.

Aurul a fost câștigat de campionul olimpic Martin Fuksa (Cehia, 3:46.09), urmat de Stefanos Dimopoulos (Grecia, 3:47.92), iar bronzul i-a revenit lui Balasz Adolf (Ungaria, 3:49.40).

România va avea reprezentanți și într-o altă finală ce va avea loc duminică:

Ora 10:15 Ilie Sprîncean și Oleg Nuță - canoe dublu 500 metri finala B la C1

Medaliile din palmaresul lui Cătălin Chirilă

1.000 metri

aur la CM 2022 (Dartmouth)

argint la CM 2023 (Duisburg)

aur la CE 2022 (Munchen)

aur la CE 2024 (Szeged)

aur la CE 2025 (Racice)

bronz la CE 2021 (Poznan)

500 metri

aur la CM 2023 (Duisburg)

argint la CM 2022 (Dartmouth)

bronz la CM 2024 (Samarkand)

argint la CE 2023 (Cracovia)

bronz la CE 2022 (Munchen).

