Catalin Chirilă/ Foto: IMAGO
  • Cătălin Chirilă (27 de ani) s-a clasat pe locul patru în proba de canoe simplu 1.000 de metri, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Milano (Italia).

În ciuda momentului greu de explicat de la JO 2024, când a ratat calificarea în finala A, Chirilă rămâne unul dintre cei mai importanți canoiști din lume.

Cătălin Chirilă, locul 4 în finala mondială la canoe simplu 1.000 m

Sportivul născut în Tulcea a fost aproape de o nouă medalie după aurul cucerit în urmă cu două luni la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Racice (Cehia).

Chirilă a câștigat Finala B la canoe simplu pe 500 de metri, iar sâmbătă a participat și în ultimul act al probei de canoe simplu 1.000 de metri. A fost la doar 16 sutimi de medalie, după ce încheiat cursa cu timpul de 3:49.56.

Aurul a fost câștigat de campionul olimpic Martin Fuksa (Cehia, 3:46.09), urmat de Stefanos Dimopoulos (Grecia, 3:47.92), iar bronzul i-a revenit lui Balasz Adolf (Ungaria, 3:49.40).

România va avea reprezentanți și într-o altă finală ce va avea loc duminică:

  • Ora 10:15  Ilie Sprîncean și Oleg Nuță - canoe dublu 500 metri finala B la C1

Medaliile din palmaresul lui Cătălin Chirilă

1.000 metri

  • aur la CM 2022 (Dartmouth)
  • argint la CM 2023 (Duisburg)
  • aur la CE 2022 (Munchen)
  • aur la CE 2024 (Szeged)
  • aur la CE 2025 (Racice)
  • bronz la CE 2021 (Poznan)

500 metri

  • aur la CM 2023 (Duisburg)
  • argint la CM 2022 (Dartmouth)
  • bronz la CM 2024 (Samarkand)
  • argint la CE 2023 (Cracovia)
  • bronz la CE 2022 (Munchen).

