Stanciu, aproape de revenire! Noi informații despre transferul la U Cluj. Când va lua decizia finală
Nicolae Stanciu FOTO Imago
Superliga

Stanciu, aproape de revenire! Noi informații despre transferul la U Cluj. Când va lua decizia finală

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 23:45
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 23:52
  • U Cluj - FCSB 1-0. Radu Constantea, președintele clubului Universitatea Cluj, a oferit noi informații despre posibile venire a lui Nicolae Stanciu la clubul din Ardeal.
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Oficialul „șepcilor roșii” a vorbit și despre victoria echipei sale în fața echipei antrenate de Laurențiu Reghecampf.

Universitatea Cluj a înscris singurul gol al partidei prin Jovo Lukic, în minutul 77. Aceasta a fost prima înfrângere în campionat a FCSB-ului de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca echipei.

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Radu Constantea: „Suntem optimiști că vom reuși să-l convingem”

Căpitanul naționalei este aproape de titlu. Dacă echipa sa, Dalian Yingbo, câștigă în ultima etapă, iar Chengdu Roncheng, liderul actual, pierde, Stanciu va câștiga încă un trofeu în China, după cele două obținute alături de fosta sa echipă, Wuhan Three Towns, în 2022.

„Nu știu ce se va întâmpla, mai are o etapă importantă în China, în care are șanse să câștige campionatul, apoi va lua o decizie dacă va rămâne în China sau va veni în România. Dacă se va întoarce în România, noi suntem optimiști că vom reuși să-l convingem. Decizia finală o va lua după ce se va încheia campionatul în China.

Din perspectivă financiară, nu putem concura cu China. Decizia îi va aparține, dacă vrea să rămână acolo sau să se întoarcă în țară”, a declarat Constantea pentru gsp.ro.

De-a lungul carierei, internaționalul român a mai jucat la Alba-Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și, în prezent, la Dalian Yingbo.

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goluri a marcat Nicolae Stanciu pentru Dalian Yingbo în 29 de meciuri disputate în toate competițiile. A oferit 5 pase decisive

Radu Constantea: „Am făcut un meci bun cu FCSB”

Constantea a vorbit și despre victoria obținută de U Cluj în meciul cu FCSB.

„Am făcut un meci foarte bun din punct de vedere tactic. Am abordat partida foarte bine. Cristiano Bergodi nu a fost niciodată în pericol, au fost doar speculații. Am avut o discuție acum două săptămâni, ne-am prezentat fiecare perspectiva și cred că am clarificat aceste lucruri.

Pentru noi, cel mai important lucru este stabilitatea financiară. Acesta a fost dezideratul meu când am început proiectul în Liga a 4-a. De aceea, poate suntem considerați mai conservatori în ceea ce privește transferurile, spre exemplu.

Cred că FCSB va fi în play-off. E o echipă puternică. Am văzut și spre final, când a intrat Drăguș. Au făcut un joc bun în această seară, trebuie să recunoaștem”, a concluzionat Radu Constantea.

VIDEO. Golul marcat de Lukic în U Cluj - FCSB 1-0

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