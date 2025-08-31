Stupoare la Bayern Jucătorul de 80 de milioane de euro a aterizat să semneze contractul, dar Chelsea a oprit transferul!  Reacție furibundă

Chelsea a bătut palma cu Bayern Munchen pentru împrumutul lui Nicolas Jackson (24 de ani), dar londonezii s-au răzgândit în ultimul moment.

Situație bizară în ultimele zile de mercato. Liam Delap (22 de ani), atacantul celor de la Chelsea, s-a accidentat sâmbătă în partida din Premier League cu Fulham, 2-0, iar formația de pe Stamford Bridge a informat-o pe Bayern că împrumutul lui Jackson nu se mai face.

Nicolas Jackson a mers să semneze cu Bayern, dar a fost chemat înapoi de Chelsea

Atacantul senegalez a răbufnit când a auzit că transferul a picat și trebuie să revină în Anglia, informează dailymail.co.uk.

Oficialii campioanei Germaniei i-au cerut lui Jackson să se întoarcă la Londra, însă atât jucătorul, cât și agentul său refuză să facă acest lucru și speră ca lucrurile să se rezolve în cele din urmă.

„Nu ne întoarcem. Avionul nu zboară înapoi... Munchen” a scris impresarul lui Jackson, Diomansy Kamara, pe Instagram

Max Eberl: „Nu sunt în măsură să acționez”

Directorul sportiv al lui Bayern Munchen a vorbit și el despre această situație bizară.

„În primul rând, nu sunt în măsură să acționez. Ne-ar fi plăcut să acționăm, ne-ar fi plăcut să facem vizita medicală și să semnăm contractul.

Acest lucru nu este posibil acum și îi vom spune jucătorului și agentului său că trebuie să se întoarcă pentru că Chelsea... Pur și simplu nu avem un contract semnat”, a declarat Max Eberl, pentru Bild, citat de goal.com.

Casa Sport, Villareal B, Mirandes și Villarreal sunt echipele pentru care a evoluat Nicolas Jackson înainte de a ajunge la Chelsea, în vara anului 2023.

2033 este anul în care Jackson își va încheia contractul cu Chelsea

