„Doar noi puteam avea ghinionul ăsta!” Bancu, după ce Craiova a fost învinsă de Ararat-Armenia: „Habar n-am ce se întâmplă”

ARARAT-ARMENIA - CRAIOVA 1-0 (în tur 1-1). Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul Universității Craiova, a vorbit despre înfrângerea de la Erevan, care a trimis campioana în Conference League.

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Universitatea Craiova a părăsit dramatic Europa League. Oltenii au avut numeroase oportunități de a marca la Erevan, dar nu au reușit să găsească drumul spre gol și au fost pedepsiți în prelungiri.

Sandro Lima a decis calificarea în minutul 90+9, după un penalty executat de două ori și apărat de fiecare dată de Laurențiu Popescu. La a doua execuție, brazilianul a urmărit însă mingea respinsă de portar și a înscris golul de 1-0.

Ararat-Armenia - Craiova. Nicușor Bancu: „E un ghinion așa mare pe care doar noi putem să-l avem”

La final, Nicușor Bancu a vorbit despre lipsa de eficiență a Craiovei, o problemă pe care oltenii au avut-o și în prima manșă.

„O greșeală ne-a costat incredibil. E un ghinion așa mare pe care doar noi putem să-l avem. Am ratat atâtea ocazii, ei n-au avut nimic și au dat acel gol.

Sperăm că tot ghinionul pe care l-am avut până acum se va întoarce. Am zis și înainte de meci că e greu să câșigăm dacă nu marcăm. N-am făcut-o și ei au dat gol la o greșeală a noastră. E greu să te califici fără gol.

Habar n-am ce se întâmplă. Facem lucrurile foarte bine în fața porții și nu marcăm. Asta a dus la ratarea calificării. Așa s-a întâmplat și în tur. Am avut foarte multe ocazii și s-a terminat 1-1”, a declarat Bancu la Voyo Sport.

Cu siguranță suntem dezamăgiți. N-ai cum să fii bucuros. Suntem calificați în Conference League, e bine, dar trebuie să strângem rândurile. Nicușor Bancu

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Craiova merge în Giulești după eliminarea din Europa League

Universitatea Craiova își va continua aventura europeană în faza principală din Conference League, însă până atunci trebuie să-și îndrepte atenția către campionat.

Oltenii vor juca luni împotriva Rapidului, în Giulești, iar Bancu este conștient că echipa trebuie să treacă peste dezamăgirea de la Erevan.

„E un moment greu, dar ce să facem? Trebuie să strângem rândurile. Ne așteaptă luni un meci important în campionat și trebuie să ne revenim. Știm ce atmosferă dificilă e în Giulești”, a încheiat Bancu.

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