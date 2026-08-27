ARARAT-ARMENIA - CRAIOVA 1-0 (în tur 1-1). Laurențiu Popescu (29 de ani), portarul oltenilor, putea fi eroul campioanei, însă n-a putut evita eliminarea din Europa League.

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Universitatea Craiova a fost la câteva minute de prelungiri în returul cu Ararat-Armenia, însă a pierdut dramatic calificarea în faza principală din Europa League.

Laurențiu Popescu a fost protagonistul unui final incredibil. În minutul 90+3, portarul Craiovei a apărat penalty-ul executat de Sandro Lima și părea că își va salva echipa.

Arbitrul a decis însă repetarea loviturii de la 11 metri, după intervenția VAR. Romanchuk intrase în careu înainte ca brazilianul să șuteze, apoi a trimis în corner mingea respinsă de Popescu.

Goalkeeperul oltean a ghicit din nou colțul și a respins pentru a doua oară! De această dată, Sandro Lima a urmărit balonul și l-a trimis în plasă, în minutul 90+9, pentru golul care a decis calificarea.

Ararat-Armenia - Craiova. Laurențiu Popescu: „ N-am înțeles repetarea penalty-ului ”

La final, portarul oltenilor nu și-a ascuns dezamăgirea și a mărturisit că nu a înțeles de ce arbitrul a ordonat repetarea primei lovituri de la 11 metri.

„O seară tristă. Ne doream foarte mult victoria și calificarea în Europa League. N-am înțeles repetarea penalty-ului.

Am fost echipa mai bună, dar, din păcate, n-am reușit să înscriem și ei s-au calificat. Am suferit la finalizare, se întâmplă în fotbal.

N-avem ce să mai facem în momentul de față. Pot să dau vina și pe ghinion. Ne mulțumim doar cu un joc bun și cam atât”, a declarat Laurențiu Popescu la Voyo Sport.

Craiova va continua în Conference League

Eliminarea din play-off-ul Europa League nu pune capăt parcursului european al Universității Craiova. Oltenii vor continua în faza principală din Conference League, unde s-au calificat pentru al doilea an la rând.

Popescu speră ca echipa sa să treacă repede peste dezamăgirea de la Erevan și să ajungă în fazele eliminatorii ale celei de-a treia competiții continentale.

„Continuăm în Conference League, chiar dacă ne doream în Europa League. Sperăm să facem puncte și să ne calificăm în primăvara europeană”, a mai spus portarul oltenilor.

FOTO. Penalty-ul care a trimis Craiova în Conference League

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