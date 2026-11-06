Nicușor Bancu joacă la 34 de ani ca la 26. Fundașul stânga e în formă maximă, o explicație a momentului excelent al campioanei în Liga 1 și în Europa.

Bancu a depășit suta de goluri influențate în cele 13 sezoane disputate la Universitatea Craiova. Ultima reușită, la 2-0 cu Egnatia, în Conference League.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Craiova joacă tot mai bine și rezultatele se văd. Campioana are șapte victorii consecutive în Liga 1 și e neînvinsă în faza principală de Conference League, cu șapte puncte după primele trei meciuri.

Bancu, vital și cu Egnatia: a declanșat 1-0 , a înscris pentru 2-0

Ultimul succes, joi seară, 2-0 cu Egnatia, duel dominat total, pe care l-ar fi putut câștiga la o diferență și mai mare.

O explicație a acestui moment excelent e Nicușor Bancu. Căpitanul alb-albastru a fost și împotriva albanezilor jucătorul-cheie.

Fundașul stânga a sprintat permanent între apărare și atac, a înscris golul de 2-0 cu un superșut de la aproape 30 de metri și a centrat mereu periculos. Tot el a declanșat și deschiderea scorului.

Bancu: 4 goluri, 5 assisturi în acest sezon. Are 101 de reușite la Craiova

Așa e Bancu de la startul stagiunii, în formă maximă. Are 34 de ani, dar evoluează ca la 26. TGV-ul Craiovei e în ritmul celui mai bun sezon al carierei, 2018-2019.

Și atunci avea la început de noiembrie aceleași cifre:

4 goluri marcate

5 pase decisive

26 de partide a disputat Bancu între iulie și noiembrie 2026 pentru Craiova. Are 2.066 de minute, 79,5 în medie pe meci

În urmă cu opt ani, a încheiat sezonul cu 15 goluri create de el: 6 reușite, 9 assisturi în 41 de dueluri.

La 34 de ani, tocmai a depășit suta de goluri influențate. Are 101 în 462 de confruntări: a marcat de 33 de ori, a pasat decisiv de 68 de ori!

Cifrele lui Bancu în 13 sezoane la Craiova

2026-2027 - 4 goluri / 5 assisturi / 26 de meciuri în toate competițiile

- 4 goluri / 5 assisturi / 26 de meciuri în toate competițiile 2025-2026 - 1/4/45

- 1/4/45 2024-2025 - 1/5/41

- 1/5/41 2023-2024 - 2/9/39

- 2/9/39 2022-2023 - 1/2/19

- 1/2/19 2021-2022 - 2/4/40

- 2/4/40 2020-2021 - 2/4/41

- 2/4/41 2019-2020 - 5/5/40

- 5/5/40 2018-2019 - 6/9/41

- 6/9/41 2017-2018 - 2/8/40

- 2/8/40 2016-2017 - 3/5/40

- 3/5/40 2015-2016 - 3/5/34

- 3/5/34 2014-2015 - 1/3/16

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport