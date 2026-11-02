Nizar Trabelsi a jucat fotbal profesionist în Germania, dar a ajuns pe un drum greșit, marcat de consum de droguri și infracțiuni.

În cele din urmă, tunisianul a fost racolat de rețeaua Al-Qaida și a planificat un atac sinucigaș împotriva unei baze militare NATO din Belgia.

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Nizar Trabelsi a ajuns în Germania cu mari speranțe. În anul 1989, clubul Fortuna Düsseldorf a semnat un contract cu atacantul tunisian, considerat atunci un tânăr talentat. Venea de la Standard Liege.

Povestea lui Nizar Trabelsi

Cariera sportivă a lui Trabelsi s-a prăbușit însă repede. Clubul din Düsseldorf l-a lăsat să plece după scurt timp, iar în anii '90 acesta s-a mutat de la o echipă la alta fără să mai confirme.

În perioada în care juca fotbal, Trabelsi obișnuia să își bage o ediție de buzunar a Coranului în jambiere înainte de fiecare meci, spunându-le colegilor uluiți că este „cea mai bună apărătoare pentru tibie care există”.

Nu a reușit să se impună la Wuppertaler, Wulfrath, Wermelskirchen sau VfR Neuss și a devenit dependent de cocaină. A comis mai multe infracțiuni și a ajuns la închisoare.

42 de arestări și 4 condamnări a adunat Nizar Trabelsi în Germania, pentru furt, trafic de droguri, violență și proxenetism

După ce a ieșit din închisoarea germană, Trabelsi a fost abordat de fundamentaliști islamici în orașul Dostrum, din nord-vestul Germaniei, în cadrul unei moschei din localitate.

O figură importantă în radicalizarea sa a fost Djamel Beghal, un extremist condamnat mai târziu pentru un complot împotriva ambasadei SUA din Paris. Beghal l-a convins pe Trabelsi să meargă în Afganistan.

Înainte de această plecare, Trabelsi a avut legături cu rețele extremiste din Bruxelles și Londra, fiind asociat cu gruparea Takfir wal-Hijra (grupare legată ulterior și de uciderea regizorului olandez Theo Van Gogh), notează pbs.org.

În Afganistan, în taberele de antrenament Al-Qaida, Trabelsi a învățat să fabrice explozibili. Într-un interviu acordat ulterior din închisoare, el a mărturisit că în acea perioadă ajunsese să îl iubească pe Osama bin Laden „ca pe un tată”.

La procesul său, Trabelsi a declarat că decizia de a deveni atentator sinucigaș a luat-o în Afganistan, în anul 2001, după ce a văzut fotografia unei fetițe palestiniene ucise în Gaza.

În Afganistan mi s-au deschis ochii. Mi-am ieșit din minți din cauza a ceea ce am văzut și am pierdut controlul. De aceea am urmat tabere de antrenament și m-am pregătit pentru un atac sinucigaș. Cât timp am locuit în Europa, percepția mea asupra crimelor Americii a fost distorsionată. Duceam o viață superficială, în lux. Nizar Trabelsi

Arestarea lui Nizar Trabelsi și planul de atac asupra bazei NATO

La două zile după atacurile din 11 septembrie 2001 din Statele Unite, poliția belgiană a percheziționat apartamentul lui Nizar Trabelsi dintr-o suburbie a Bruxelles-ului.

Anchetatorii au găsit un pistol-mitralieră, muniție și o listă cu substanțe chimice pentru prepararea de explozibili. Alte chimicale au fost descoperite în subsolul unei cafenele.

Cel mai bizar element a fost un album de decupaje realizat de el însuși cu poze și articole din ziare sportive în care apărea jucând fotbal. În actele oficiale se declara în continuare „fotbalist profesionist, momentan accidentat”.

Nizar Trabelsi, în tricoul echipei Fortuna Dusseldorf (1990). Foto: IMAGO

Trabelsi a recunoscut deschis în fața anchetatorilor că era un atentator sinucigaș trimis de Al-Qaida. Ținta lui era baza aeriană NATO de la Kleine Brogel, din Belgia, un complex militar unde lucrau soldați americani și unde se credea că există arme nucleare. Planul lui era să intre în bază cu o mașină plină cu explozibil și să o detoneze.

Anchetele europene au arătat că Trabelsi avea legături și cu alți suspecți din Spania, cu celula teroristă din Paris și cu Richard Reid, cunoscut drept „teroristul cu bomba în pantof”.

Da, mă pregăteam mental pentru un atac sinucigaș. Aveam testamentul pregătit și numele meu era deja adăugat pe lista martirilor pentru credință. Nizar Trabelsi în închisoarea din Brugge, în 2009

Ce s-a întâmplat cu Nizar Trabelsi după condamnare

În anul 2003, un tribunal din Belgia l-a condamnat pe Nizar Trabelsi la 10 ani de închisoare pentru planificarea atacului de la Kleine Brogel și pentru apartenență la o organizație teroristă.

În 2013, fostul fotbalist a fost extrădat în Statele Unite, unde a petrecut aproape zece ani în detenție. În iulie 2023, a fost achitat de acuzațiile de terorism, însă nu a fost eliberat imediat, fiind preluat de autoritățile americane pentru procedurile de îndepărtare de pe teritoriul SUA, scrie lemonde.fr.

În august 2025, Trabelsi a fost trimis înapoi în Belgia. A fost plasat în custodie administrativă, într-un centru pentru străini, în vederea îndepărtării de pe teritoriul țării. Instanțele au dispus însă eliberarea sa, iar pe 22 octombrie 2025 acesta a părăsit centrul de la Merksplas.

În ianuarie 2026, Trabelsi a declarat că dorește să se mute în Afganistan și a cerut autorităților belgiene să îl ajute să obțină documentele necesare.

Guvernul belgian a urmărit însă posibilitatea expulzării sale în Tunisia, țara sa de origine, deși există obstacole juridice legate de riscul de tortură.

Cel mai recent episod al cazului s-a petrecut în octombrie 2026, când Trabelsi a pierdut procesul prin care solicita statului belgian despăgubiri de peste 3 milioane de euro pentru perioada în care fusese privat de libertate.

Nizar Trabelsi, în timp ce părăsește centrul pentru imigranți ilegali din Merksplas (Foto: IMAGO)

Ce spun experții: de ce s-a radicalizat Nizar Trabelsi

Cazul lui Trabelsi a fost analizat atent de poliție și de experți. Serviciile de poliție din Belgia au arătat că Trabelsi urmează un model întâlnit la mulți alți suspecți: oameni care au încercat să trăiască într-o societate multiculturală, dar nu au reușit să se adapteze.

Experții în Orientul Mijlociu au explicat că izolarea, problemele personale și sentimentul de discriminare îi fac pe unii imigranți vulnerabili. Grupările extremiste le speculează aceste supărări și îi atrag spre violență.

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