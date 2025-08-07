France Football, publicația care decernează anual Balonul de Aur, a publicat lista celor 30 de nominalizați la cel mai important trofeu individual din fotbal.

Balonul de Aur se va decerna pe 22 septembrie, la Theatre du Chatelet, din Paris. Ediția din acest an va fi a 69-a din istorie.

France Football a publicat lista celor 30 de nominalizați pentru Balonul de Aur

France Football a anunțat care sunt cei 30 de fotbaliști care ar putea câștiga trofeul individual, iar de pe listă nu lipsesc nume importante precum Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe sau Mohamed Salah.

Pentru doar a patra oară în istorie, premiul va fi acordat pentru performanțele din timpul unui sezon competițional și nu pentru performanțele din timpul unui an calendaristic.

Perioada care s-a luat în considerare este 1 august 2024 – 31 iulie 2025.

Câștigătoarea trofeului Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain, a egalat recordul celor de la Real Madrid din anul 2018, atunci când madrilenii aveau 9 nominalizați pentru Balonul de Aur.

În acest an, de asemenea, PSG are pe lista nominalizărilor 9 jucători: Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz și Vitinha.

Lista fotbaliștilor nominalizați la Balonul de Aur:

Jude Bellingham - Real Madrid

Ousmane Dembele - PSG

Gianluigi Donnarumma - PSG

Desire Doue - PSG

Denzel Dumfries - Inter

Serhou Guirassy - Borussia Dortmund

Viktor Gyokeres - Arsenal

Erling Haaland - Manchester City

Achraf Hakimi - PSG

Harry Kane - Bayern Munchen

Khvicha Kvaratskhelia - PSG

Robert Lewandowski - Barcelona

Alexis Mac Allister - Liverpool

Lautaro Martinez - Inter

Kylian Mbappe - Real Madrid

Scott McTominay - Napoli

Nuno Mendes - PSG

Joao Neves - PSG

Michael Olise - Bayern

Cole Palmer - Chelsea

Pedri - Barcelona

Raphinha - Barcelona

Declan Rice - Arsenal

Fabian Ruiz - PSG

Mohamed Salah - Liverpool

Virgil Van Dijk - Liverpool

Vinicius Jr. - Real Madrid

Vitinha - PSG

Florian Wirtz - Liverpool

Lamine Yamal - Barcelona

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport