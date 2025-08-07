Balonul de Aur   France Football a publicat nominalizările la trofeu » PSG, nouă jucători pe listă
Nominalizări Balonul de Aur FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Campionate

Balonul de Aur France Football a publicat nominalizările la trofeu » PSG, nouă jucători pe listă

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 17:09
alt-text Actualizat: 07.08.2025, ora 18:13
  • France Football, publicația care decernează anual Balonul de Aur, a publicat lista celor 30 de nominalizați la cel mai important trofeu individual din fotbal.

Balonul de Aur se va decerna pe 22 septembrie, la Theatre du Chatelet, din Paris. Ediția din acest an va fi a 69-a din istorie.

„Hai să-l aruncăm din avion!” Antrenorul Stelei Roșii i-a lăsat fără reacție pe ziariști după victoria din Ligă: „Mă insultați!”
Citește și
„Hai să-l aruncăm din avion!” Antrenorul Stelei Roșii i-a lăsat fără reacție pe ziariști după victoria din Ligă: „Mă insultați!”
Citește mai mult
„Hai să-l aruncăm din avion!” Antrenorul Stelei Roșii i-a lăsat fără reacție pe ziariști după victoria din Ligă: „Mă insultați!”

France Football a publicat lista celor 30 de nominalizați pentru Balonul de Aur

France Football a anunțat care sunt cei 30 de fotbaliști care ar putea câștiga trofeul individual, iar de pe listă nu lipsesc nume importante precum Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe sau Mohamed Salah.

Pentru doar a patra oară în istorie, premiul va fi acordat pentru performanțele din timpul unui sezon competițional și nu pentru performanțele din timpul unui an calendaristic.

Perioada care s-a luat în considerare este 1 august 2024 – 31 iulie 2025.

Câștigătoarea trofeului Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain, a egalat recordul celor de la Real Madrid din anul 2018, atunci când madrilenii aveau 9 nominalizați pentru Balonul de Aur.

În acest an, de asemenea, PSG are pe lista nominalizărilor 9 jucători: Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz și Vitinha.

Lista fotbaliștilor nominalizați la Balonul de Aur:

  • Jude Bellingham - Real Madrid
  • Ousmane Dembele - PSG
  • Gianluigi Donnarumma - PSG
  • Desire Doue - PSG
  • Denzel Dumfries - Inter
  • Serhou Guirassy - Borussia Dortmund
  • Viktor Gyokeres - Arsenal
  • Erling Haaland - Manchester City
  • Achraf Hakimi - PSG
  • Harry Kane - Bayern Munchen
  • Khvicha Kvaratskhelia - PSG
  • Robert Lewandowski - Barcelona
  • Alexis Mac Allister - Liverpool
  • Lautaro Martinez - Inter
  • Kylian Mbappe - Real Madrid
  • Scott McTominay - Napoli
  • Nuno Mendes - PSG
  • Joao Neves - PSG
  • Michael Olise - Bayern
  • Cole Palmer - Chelsea
  • Pedri - Barcelona
  • Raphinha - Barcelona
  • Declan Rice - Arsenal
  • Fabian Ruiz - PSG
  • Mohamed Salah - Liverpool
  • Virgil Van Dijk - Liverpool
  • Vinicius Jr. - Real Madrid
  • Vitinha - PSG
  • Florian Wirtz - Liverpool
  • Lamine Yamal - Barcelona

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Sfătuit de Man  Joacă puțin pentru Rapid, dar nu disperă : „L-am sunat pe Dennis și asta mi-a spus”
Superliga
17:02
Sfătuit de Man Joacă puțin pentru Rapid, dar nu disperă: „L-am sunat pe Dennis și asta mi-a spus”
Citește mai mult
Sfătuit de Man  Joacă puțin pentru Rapid, dar nu disperă : „L-am sunat pe Dennis și asta mi-a spus”
„Am vorbit cu multe cluburi” Un singur jucător de la Rapid e de vânzare : „Am cerut o sumă importantă”
Superliga
17:01
„Am vorbit cu multe cluburi” Un singur jucător de la Rapid e de vânzare: „Am cerut o sumă importantă”
Citește mai mult
„Am vorbit cu multe cluburi” Un singur jucător de la Rapid e de vânzare : „Am cerut o sumă importantă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
balonul de aur France Football PSG nominalizari
Știrile zilei din sport
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Europa League
15:42
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Citește mai mult
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Stranieri
14:04
PSV plusează! Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Citește mai mult
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Stranieri
10:58
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Citește mai mult
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Conference League
11:56
Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Citește mai mult
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:17
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
19:52
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
19:27
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui  Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
17:01
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
Top stiri din sport
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Diverse
13:38
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Citește mai mult
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Europa League
00:10
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că nu mai știm să dăm două pase”
Citește mai mult
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Europa League
07.08
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut în direct
Citește mai mult
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Conference League
00:55
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după succesul răsunător cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Citește mai mult
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”

Echipe/Competiții

fcsb 122 CFR Cluj 51 dinamo bucuresti 54 rapid 20 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 3 uta arad 7 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
08.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share