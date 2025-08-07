- France Football, publicația care decernează anual Balonul de Aur, a publicat lista celor 30 de nominalizați la cel mai important trofeu individual din fotbal.
Balonul de Aur se va decerna pe 22 septembrie, la Theatre du Chatelet, din Paris. Ediția din acest an va fi a 69-a din istorie.
France Football a publicat lista celor 30 de nominalizați pentru Balonul de Aur
France Football a anunțat care sunt cei 30 de fotbaliști care ar putea câștiga trofeul individual, iar de pe listă nu lipsesc nume importante precum Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe sau Mohamed Salah.
Pentru doar a patra oară în istorie, premiul va fi acordat pentru performanțele din timpul unui sezon competițional și nu pentru performanțele din timpul unui an calendaristic.
Perioada care s-a luat în considerare este 1 august 2024 – 31 iulie 2025.
Câștigătoarea trofeului Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain, a egalat recordul celor de la Real Madrid din anul 2018, atunci când madrilenii aveau 9 nominalizați pentru Balonul de Aur.
În acest an, de asemenea, PSG are pe lista nominalizărilor 9 jucători: Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz și Vitinha.
Lista fotbaliștilor nominalizați la Balonul de Aur:
- Jude Bellingham - Real Madrid
- Ousmane Dembele - PSG
- Gianluigi Donnarumma - PSG
- Desire Doue - PSG
- Denzel Dumfries - Inter
- Serhou Guirassy - Borussia Dortmund
- Viktor Gyokeres - Arsenal
- Erling Haaland - Manchester City
- Achraf Hakimi - PSG
- Harry Kane - Bayern Munchen
- Khvicha Kvaratskhelia - PSG
- Robert Lewandowski - Barcelona
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Lautaro Martinez - Inter
- Kylian Mbappe - Real Madrid
- Scott McTominay - Napoli
- Nuno Mendes - PSG
- Joao Neves - PSG
- Michael Olise - Bayern
- Cole Palmer - Chelsea
- Pedri - Barcelona
- Raphinha - Barcelona
- Declan Rice - Arsenal
- Fabian Ruiz - PSG
- Mohamed Salah - Liverpool
- Virgil Van Dijk - Liverpool
- Vinicius Jr. - Real Madrid
- Vitinha - PSG
- Florian Wirtz - Liverpool
- Lamine Yamal - Barcelona