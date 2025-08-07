„Am vorbit cu multe cluburi” Un singur jucător de la Rapid e de vânzare : „Am cerut o sumă importantă”

Andrei Borza (19 ani) este singurul fotbalist la care Rapid este dispusă să renunțe în această vară, însă doar dacă va primi suma cerută, a anunțat Victor Angelescu.

Lotul giuleștenilor a fost definitivat, dar există un jucător care încă poate părăsi echipa antrenată de Constantin Gâlcă.

Victor Angelescu: „Nimeni nu este de vânzare, mai puțin Borza”

Rapid plătea 800.000 de euro în urmă cu doi ani pentru Borza. Fundașul stânga a avut prestații foarte bune, iar clubul încearcă acum să facă profit.

„Nimeni nu este de vânzare, mai puțin Borza, dacă apare oferta. Noi nici la Borza nu ne dorim să plece, dar suma pe care am cerut-o este importantă.

Am vorbit cu multe cluburi care știu ce am cerut noi. Cine poate plătește, iar cine nu, mai bine rămâne la noi.

Borza e tânăr și are toată cariera în față”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Borza, potrivit Transfermarkt. A bifat un gol și 5 pase decisive în 73 de meciuri jucate în tricoul lui Rapid

Gâlcă, sfat pentru Borza: „Să se concentreze pe ce e acum”

La începutul lunii iulie au apărut informații despre interesul celor de la Ajax Amsterdam pentru fundașul stânga al giuleștenilor, iar antrenorul Costel Gâlcă a comentat posibilul transfer.

„Să mergi la un club foarte mare, așa cum e Ajax, ar fi o mândrie nu numai pentru club, ci o mândrie pentru fotbalul românesc.

Borza trebuie să se concentreze pe ce e acum, iar în viitor se va vedea. Are niște calități foarte bune, e un jucător care are peste 100 de meciuri la vârsta asta și e un jucător foarte important pentru fotbalul internațional, pentru Europa.

E un jucător ofensiv, chiar dacă e fundaș. Îmi place că în ultimele două meciuri a îmbunătățit jocul defensiv și e mult mai concentrat pe faza de apărare.

Cu siguranță că are calitate de a fi un lateral ofensiv, care să participe mult în atac și chiar să marcheze”, a spus Gâlcă.

Eu m-aș duce în Spania. Au un fotbal foarte așezat, joacă mult în pozițional și așa i-ar da mult mai mult timp de a urca în atac, de a avea mai multă prezență în ultima treime. Sfatul lui Gâlcă pentru Borza

