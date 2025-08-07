„Am vorbit cu multe cluburi” Un singur jucător de la Rapid e de vânzare : „Am cerut o sumă importantă”
Andrei Borza (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

„Am vorbit cu multe cluburi” Un singur jucător de la Rapid e de vânzare: „Am cerut o sumă importantă”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 17:01
  • Andrei Borza (19 ani) este singurul fotbalist la care Rapid este dispusă să renunțe în această vară, însă doar dacă va primi suma cerută, a anunțat Victor Angelescu.

Lotul giuleștenilor a fost definitivat, dar există un jucător care încă poate părăsi echipa antrenată de Constantin Gâlcă.

„Terenul e bucuria mea” Răzvan Lucescu, înaintea primului meci al sezonului: „Am trecut prin multe cu PAOK”
Citește și
„Terenul e bucuria mea” Răzvan Lucescu, înaintea primului meci al sezonului: „Am trecut prin multe cu PAOK”
Citește mai mult
„Terenul e bucuria mea” Răzvan Lucescu, înaintea primului meci al sezonului: „Am trecut prin multe cu PAOK”

Victor Angelescu: „Nimeni nu este de vânzare, mai puțin Borza”

Rapid plătea 800.000 de euro în urmă cu doi ani pentru Borza. Fundașul stânga a avut prestații foarte bune, iar clubul încearcă acum să facă profit.

„Nimeni nu este de vânzare, mai puțin Borza, dacă apare oferta. Noi nici la Borza nu ne dorim să plece, dar suma pe care am cerut-o este importantă.

Am vorbit cu multe cluburi care știu ce am cerut noi. Cine poate plătește, iar cine nu, mai bine rămâne la noi.

Borza e tânăr și are toată cariera în față”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.

2 milioane de euro
este cota de piață a lui Andrei Borza, potrivit Transfermarkt. A bifat un gol și 5 pase decisive în 73 de meciuri jucate în tricoul lui Rapid

Gâlcă, sfat pentru Borza: „Să se concentreze pe ce e acum”

La începutul lunii iulie au apărut informații despre interesul celor de la Ajax Amsterdam pentru fundașul stânga al giuleștenilor, iar antrenorul Costel Gâlcă a comentat posibilul transfer.

„Să mergi la un club foarte mare, așa cum e Ajax, ar fi o mândrie nu numai pentru club, ci o mândrie pentru fotbalul românesc.

Borza trebuie să se concentreze pe ce e acum, iar în viitor se va vedea. Are niște calități foarte bune, e un jucător care are peste 100 de meciuri la vârsta asta și e un jucător foarte important pentru fotbalul internațional, pentru Europa.

E un jucător ofensiv, chiar dacă e fundaș. Îmi place că în ultimele două meciuri a îmbunătățit jocul defensiv și e mult mai concentrat pe faza de apărare.

Cu siguranță că are calitate de a fi un lateral ofensiv, care să participe mult în atac și chiar să marcheze”, a spus Gâlcă.

Eu m-aș duce în Spania. Au un fotbal foarte așezat, joacă mult în pozițional și așa i-ar da mult mai mult timp de a urca în atac, de a avea mai multă prezență în ultima treime. Sfatul lui Gâlcă pentru Borza

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Tănase, pus la zid de Marica Acționarul echipei Farul Constanța a auzit declarațiile jucătorului de la FCSB și nu l-a menajat: „Vedem tupeul, nesimțirea”
Superliga
15:54
Tănase, pus la zid de Marica Acționarul echipei Farul Constanța a auzit declarațiile jucătorului de la FCSB și nu l-a menajat: „Vedem tupeul, nesimțirea”
Citește mai mult
Tănase, pus la zid de Marica Acționarul echipei Farul Constanța a auzit declarațiile jucătorului de la FCSB și nu l-a menajat: „Vedem tupeul, nesimțirea”
CFR Cluj a anulat omagiul pentru Iliescu Momentul de reculegere în memoria fostului președinte al României nu se va mai ține: „Vrem să ne disociem!”
Europa League
15:36
CFR Cluj a anulat omagiul pentru Iliescu Momentul de reculegere în memoria fostului președinte al României nu se va mai ține: „Vrem să ne disociem!”
Citește mai mult
CFR Cluj a anulat omagiul pentru Iliescu Momentul de reculegere în memoria fostului președinte al României nu se va mai ține: „Vrem să ne disociem!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
transfer rapid victor angelescu andrei borza
Știrile zilei din sport
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Europa League
15:42
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Citește mai mult
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Stranieri
14:04
PSV plusează! Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Citește mai mult
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Stranieri
10:58
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Citește mai mult
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Conference League
11:56
Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Citește mai mult
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:17
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
19:52
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
19:27
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui  Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
17:01
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
Top stiri din sport
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Diverse
13:38
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Citește mai mult
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Europa League
00:10
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că nu mai știm să dăm două pase”
Citește mai mult
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Europa League
07.08
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut în direct
Citește mai mult
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Conference League
00:55
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după succesul răsunător cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Citește mai mult
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”

Echipe/Competiții

fcsb 122 CFR Cluj 51 dinamo bucuresti 54 rapid 20 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 3 uta arad 7 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
08.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share