Deadpool vs. Wolverine Actorul Hugh Jackman, spre Premier League. Negociază pentru acțiuni la un club de tradiție din Anglia

Actorul australian Hugh Jackman a dezvăluit că poartă discuții pentru a cumpăra o participație la Norwich City, club pe care îl susține încă din copilărie.

Dacă negocierile se materializează, actorul celebru pentru rolul Wolverine îi va face concurență lui Ryan Reynolds, faimos pentru rolul din Deadpool.

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Hollywoodul își face tot mai mult loc în fotbalul englez.

După succesul spectaculos al proiectului construit de Ryan Reynolds și Rob McElhenney la Wrexham, un alt star de cinema, Hugh Jackman, este pregătit să intre în lumea fotbalului.

„Wolverine” intră în fotbalul englez!

Norwich este controlat în prezent de omul de afaceri american Mark Attanasio, care deține aproximativ 85% din club.

Delia Smith și soțul ei, Michael Wynn-Jones, păstrează în jur de 10%, în timp ce restul acțiunilor sunt împărțite între investitori individuali și suporteri.

„Sunt foarte, foarte interesat și discutăm despre asta chiar acum”, a spus Jackman, întrebat dacă ia în calcul să devină acționar la Norwich.

Pentru Jackman, interesul pentru Norwich nu este doar o investiție de imagine sau o afacere venită după modelul altor vedete americane. Actorul are o legătură personală cu orașul și cu clubul. Mama sa este originară din Norwich, iar starul din „Wolverine”, „X-Men” și „The Greatest Showman” a povestit că a început să țină cu echipa încă de la vârsta de 7 ani.

Conform The Sun, Jackman a avut ocazia să investească în Norwich și în trecut, în 2010, dar a refuzat atunci oportunitatea.

Acum, după ce a văzut impactul pe care îl poate avea implicarea unor celebrități într-un club de fotbal, pare decis să nu mai rateze șansa.

Conform ESPN, în 2011, Jackman declara: „Uneori fac greșeli mari. Am primit o scrisoare cu aproximativ un an în urmă în care eram întrebat, având în vedere că sunt un fan atât de înfocat al lui Norwich City, dacă aș vrea să fiu un investitor celebru. Adică să dețin o mică parte din club. Am spus: «Cred că asta e puțin exagerat, am fost o singură dată pe Carrow Road, m-a dus mama», așa că am decis să nu investesc. Iar de atunci au început o serie de rezultate foarte bune, așa că ce știu eu?”.

Wolverine vs Deadpool, rivali în Championship?

Hugh Jackman și Ryan Reynols sunt prieteni apropiați și au inclusiv interese comune în afara fotbalului.

Dacă investiția lui Jackman la Norwich se concretizează, cei doi ar putea ajunge însă adversari în aceeași competiție.

Norwich și Wrexham AFC evoluează în Championship, iar Jackman chiar a glumit pe seama posibilității ca echipele lor să ajungă în Premier League.

Actorul este optimist și crede că atât Norwich, cât și Wrexham pot promova la finalul sezonului. „Felicitări lui Ryan, să facă ce știe mai bine, eu sunt cu inima pentru Norwich”, a transmis Jackman, potrivit ESPN.

În acest moment, cele două cluburi sunt vecine în clasamentul Championship: după primele cinci etape ale sezonului 2026-27, Wrexham avea șase puncte, la fel ca Norwich, ocupând locurile 11, respectiv 12.

O eventuală promovare simultană ar produce un scenariu de film: Jackman și Reynolds s-ar putea întâlni nu doar la Hollywood, ci și pe scena Premier League.

Am fost de câteva ori pe Carrow Road și iubesc Norwich, iar acesta este anul în care vom promova. Predicția mea este că Norwich și Wrexham vor promova anul acesta. Hugh Jackman

Fenomenul Wrexham, sursa de inspirație

Ryan Reynolds și Rob McElhenney au început să investească la Wrexham în 2020, iar preluarea clubului a fost finalizată în februarie 2021, după votul favorabil al suporterilor.

Investiția inițială a fost de aproximativ două milioane de lire sterline, iar Wrexham evolua atunci în National League, al cincilea eșalon al fotbalului englez.

Sub conducerea lui Reynolds și McElhenney, Wrexham a obținut trei promovări consecutive, ajungând în Championship în 2025.

În sezonul 2022-2023, clubul a revenit în English Football League după 15 ani de absență, iar promovările în League One și apoi Championship au venit în următoarele două sezoane.

Impactul nu a fost însă doar sportiv. Documentarul „Welcome to Wrexham” a transformat clubul într-un brand global, iar investițiile proprietarilor au crescut semnificativ infrastructura, lotul și expunerea internațională a echipei.

În 2026, înaintea închiderii perioadei de transferuri, clubul i-a adus, printre alții, pe Callum O'Hare de la Sheffield United și Joe Worrall de la Burnley.

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