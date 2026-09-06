S-a prăbușit pe teren Momente de panică pentru Pisa: lui Bozhinov i s-a făcut rău din senin și a fost transportat la spital

Momente de îngrijorare în partida dintre Juve Stabia și Pisa. Fundașul bulgar Rosen Bozhinov (21 de ani) s-a prăbușit pe teren în prima repriză, iar meciul a fost suspendat temporar. Primele informații despre apărător sunt însă liniștitoare.

Pisa a câștigat partida, scor 3-0, meciul fiind reluat din minutul 40.

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În minutul 40, când jocul era oprit, Bozhinov s-a prăbușit din senin pe gazon. Imediat, medicii celor două echipe au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor.

Jucătorul de la Pisa a fost ulterior scos de pe teren pe targă și transportat cu ambulanța la spitalul San Leonardo, pentru investigații medicale, iar publicul a reacționat cu aplauze în momentul în care fotbalistul a părăsit terenul.

Bozhinov s-a prăbușit pe teren și a fost transportat la spital

Arbitrul Andrea Calzavara a decis să întrerupă partida. Jucătorii celor două formații au mers la vestiare și au așteptat informații despre starea fundașului bulgar.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, primele vești sosite de la spital au fost încurajatoare. Bozhinov era conștient, iar meciul a putut fi reluat după ce oficialii au primit asigurări cu privire la starea sa.

La Castellammare di Stabia, condițiile meteo au fost dificile pentru un meci de fotbal, cu temperaturi de aproximativ 30 de grade Celsius și umiditate ridicată.

Conform Corriere dello Sport, din primele informații pare să fi fost vorba despre o deshidratare severă și convulsii. Bozhinov nu și-ar fi pierdut complet starea de conștiență.

Bozhinov, unul dintre jucătorii de perspectivă de la Pisa

În vârstă de 21 de ani, Rosen Bozhinov este unul dintre fundașii tineri pe care Pisa își pune speranțele pentru viitor.

Fotbalistul bulgar a crescut în academiile din țara natală și a trecut pe la CSKA Sofia și CSKA 1948 înainte de transferul în Belgia, la Royal Antwerp. Evoluțiile sale l-au adus în atenția cluburilor din campionatele importante ale Europei.

În ianuarie 2026, Pisa l-a transferat definitiv de la Royal Antwerp, oferindu-i un contract valabil până în 2030.

Operațiunea a fost una importantă pentru clubul italian, suma vehiculată în jurul transferului fiind de câteva milioane de euro, în funcție de bonusuri și condițiile contractuale.

Bozhinov este internațional bulgar și a debutat la echipa națională în 2025.

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