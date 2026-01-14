Primăria București a răspuns unei solicitări GOLAZO.ro prin care s-au cerut detalii despre proiectul noii săli polivalente din Capitală

Contractul de proiectare a fost sistat din cauza turnului de parașutism, care este scos din uz și degradat

Proiectul noii Săli Polivalente reprezintă una dintre cele mai discutate inițiative de infrastructură sportivă și culturală din București.

Deși nevoia unui astfel de obiectiv modern este recunoscută de mult timp, spusă răspicat de mulți sportivi, demersurile administrative și tehnice au întâmpinat o serie de obstacole, fapt confirmat de răspunsurile oficiale transmise de Primăria Municipiului București pentru GOLAZO.ro.

Noua Sală Polivalentă rămâne, pentru moment, un proiect aflat în faza de analiză și redefinire. Deși intenția pare să rămână, lipsa unei locații stabilite, a unui studiu de fezabilitate finalizat și a unui calendar concret arată că materializarea acestui obiectiv depinde de mulți factori.

Din nou fără locație

În prezent, proiectul nu se află într-o fază de execuție, iar procedurile inițiale au fost sistate. Situația este explicată de contextul juridic și administrativ al terenului propus inițial, adică cel unde se află turnul de parașutism:

„Având în vedere faptul că, pe terenul propus pentru edificarea Sălii Multifuncționale, există o construcție cu destinația de turn de parașutism, scos din uz și în stare avansată de degradare, a fost adoptată HCGMB nr. 462/26.08.2019 privind transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor - Aeroclubul României, în domeniul public al Municipiului București și administrarea CGMB, a construcției denumită «Turn de Parașutism», situată în Complexul Sportiv Lia Manoliu.

Deoarece nu a fost emisă hotărârea de Guvern, a fost emis ordinul de sistare a contractului de proiectare și execuție aferent obiectivului de investiție”.

Astfel, blocajul principal a fost lipsa unei hotărâri de Guvern care să permită transferul juridic al construcției existente, situată în Complexul Sportiv Lia Manoliu. Practic, azi Primăria Municipiului București se află în analiză vizavi de stabilirea unei noi locații.

Opțiuni analizate pentru noua locație și lipsa unei decizii finale

În ceea ce privește amplasamentul noii Săli Polivalente, autoritățile locale confirmă că, până în acest moment, nu a fost stabilită o locație alternativă clară, locația unde se află turnul de parașutism rămânând principala variantă, dar „încă nu a fost stabilită locația finală.”

Acest lucru indică faptul că proiectul se află într-o etapă de reevaluare, fiind necesară identificarea unui teren unde să nu mai apară probleme juridice sau administrative similare.

Costuri, finanțare și calendar

La nivel financiar și de planificare, informațiile sunt încă preliminare, iar Primăria nu poate oferi detalii concrete: „Până la definitivarea SF-ului și lansarea procedurii de atribuire nu putem comunica o valoare estimată a investiției”.

De asemenea, Primăria a anunțat în răspunsul pentru GOLAZO.ro că nu există un termen asumat pentru demararea sau finalizarea lucrărilor: „Vă vom comunica calendarul la momentul lansării proiectului”.

Practic, e limpede faptul că proiectul nu a ajuns încă în faza în care să poată fi discutate clar sursele de finanțare sau durata execuției.

Capacitate și tipuri de evenimente

Detaliile tehnice esențiale precum numărul de locuri sau tipurile de competiții și evenimente vor fi și ele stabilite ulterior, în acest moment nefiind nimic pus la punct: „Detaliile tehnice vor fi comunicate publicului larg la momentul definitivării temei de proiectare și a Studiului de fezabilitate”.

Avantaje față de actuala Sală Polivalentă

Chiar și în lipsa unor date tehnice finale, autoritățile subliniază beneficiile unei arene moderne comparativ cu actuala Sală Polivalentă din Parcul Tineretului:

„Multiple avantaje cunoscute de toată lumea, de la creșterea semnificativă a numărului de locuri, până la varietatea evenimentelor care vor putea fi organizate într-un cadru modern, sigur și performant”.

Noua construcție ar urma, astfel, să răspundă standardelor actuale pentru competiții sportive, concerte și evenimente de amploare.

