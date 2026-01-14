Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Actuala Sală Polivalentă din București FOTO Imago
Alte sporturi

Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 14.01.2026, ora 10:59
alt-text Actualizat: 14.01.2026, ora 10:59
  • Primăria București a răspuns unei solicitări GOLAZO.ro prin care s-au cerut detalii despre proiectul noii săli polivalente din Capitală
  • Contractul de proiectare a fost sistat din cauza turnului de parașutism, care este scos din uz și degradat 

Proiectul noii Săli Polivalente reprezintă una dintre cele mai discutate inițiative de infrastructură sportivă și culturală din București.

Deși nevoia unui astfel de obiectiv modern este recunoscută de mult timp, spusă răspicat de mulți sportivi, demersurile administrative și tehnice au întâmpinat o serie de obstacole, fapt confirmat de răspunsurile oficiale transmise de Primăria Municipiului București pentru GOLAZO.ro.

„Le e frică de Dinamo!” Andrei Nicolescu, despre „războiul” cu U Craiova pentru Matteo Duțu: „Negociem de două luni! Se caută blocarea noastră”
Citește și
„Le e frică de Dinamo!” Andrei Nicolescu, despre „războiul” cu U Craiova pentru Matteo Duțu: „Negociem de două luni! Se caută blocarea noastră”
Citește mai mult
„Le e frică de Dinamo!” Andrei Nicolescu, despre „războiul” cu U Craiova pentru Matteo Duțu: „Negociem de două luni! Se caută blocarea noastră”

Noua Sală Polivalentă rămâne, pentru moment, un proiect aflat în faza de analiză și redefinire. Deși intenția pare să rămână, lipsa unei locații stabilite, a unui studiu de fezabilitate finalizat și a unui calendar concret arată că materializarea acestui obiectiv depinde de mulți factori.

Din nou fără locație

În prezent, proiectul nu se află într-o fază de execuție, iar procedurile inițiale au fost sistate. Situația este explicată de contextul juridic și administrativ al terenului propus inițial, adică cel unde se află turnul de parașutism:

„Având în vedere faptul că, pe terenul propus pentru edificarea Sălii Multifuncționale, există o construcție cu destinația de turn de parașutism, scos din uz și în stare avansată de degradare, a fost adoptată HCGMB nr. 462/26.08.2019 privind transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor - Aeroclubul României, în domeniul public al Municipiului București și administrarea CGMB, a construcției denumită «Turn de Parașutism», situată în Complexul Sportiv Lia Manoliu.

Deoarece nu a fost emisă hotărârea de Guvern, a fost emis ordinul de sistare a contractului de proiectare și execuție aferent obiectivului de investiție”.

Astfel, blocajul principal a fost lipsa unei hotărâri de Guvern care să permită transferul juridic al construcției existente, situată în Complexul Sportiv Lia Manoliu. Practic, azi Primăria Municipiului București se află în analiză vizavi de stabilirea unei noi locații.

Opțiuni analizate pentru noua locație și lipsa unei decizii finale

În ceea ce privește amplasamentul noii Săli Polivalente, autoritățile locale confirmă că, până în acest moment, nu a fost stabilită o locație alternativă clară, locația unde se află turnul de parașutism rămânând principala variantă, dar „încă nu a fost stabilită locația finală.”

Acest lucru indică faptul că proiectul se află într-o etapă de reevaluare, fiind necesară identificarea unui teren unde să nu mai apară probleme juridice sau administrative similare.

Costuri, finanțare și calendar

La nivel financiar și de planificare, informațiile sunt încă preliminare, iar Primăria nu poate oferi detalii concrete: „Până la definitivarea SF-ului și lansarea procedurii de atribuire nu putem comunica o valoare estimată a investiției”.

De asemenea, Primăria a anunțat în răspunsul pentru GOLAZO.ro că nu există un termen asumat pentru demararea sau finalizarea lucrărilor: „Vă vom comunica calendarul la momentul lansării proiectului”.

Practic, e limpede faptul că proiectul nu a ajuns încă în faza în care să poată fi discutate clar sursele de finanțare sau durata execuției.

Capacitate și tipuri de evenimente

Detaliile tehnice esențiale precum numărul de locuri sau tipurile de competiții și evenimente vor fi și ele stabilite ulterior, în acest moment nefiind nimic pus la punct: „Detaliile tehnice vor fi comunicate publicului larg la momentul definitivării temei de proiectare și a Studiului de fezabilitate”.

Avantaje față de actuala Sală Polivalentă

Chiar și în lipsa unor date tehnice finale, autoritățile subliniază beneficiile unei arene moderne comparativ cu actuala Sală Polivalentă din Parcul Tineretului:

„Multiple avantaje cunoscute de toată lumea, de la creșterea semnificativă a numărului de locuri, până la varietatea evenimentelor care vor putea fi organizate într-un cadru modern, sigur și performant”.

Noua construcție ar urma, astfel, să răspundă standardelor actuale pentru competiții sportive, concerte și evenimente de amploare.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Sala Polivalenta Complexul Sportiv Lia Manoliu primaria bucuresti
Știrile zilei din sport
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Special
14.01
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Citește mai mult
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
14.01
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
14.01
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
14.01
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
09:31
„Asta nu înseamnă nimic!” Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
„Asta nu înseamnă nimic!”  Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
10:07
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
10:30
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
14.01
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14.01
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
14.01
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
14.01
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 24 rapid 22 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
15.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share