„Le e frică de Dinamo!” Andrei Nicolescu, despre „războiul” cu U Craiova pentru Matteo Duțu: „Negociem de două luni! Se caută blocarea noastră”

Andrei Nicolescu (49 de ani) este profund nemulțumit de faptul că Universitatea Craiova a intrat în negocieri cu Matteo Duțu (20 de ani), jucătorul celor de la AC Milan.

Dinamo negocia de mai mult timp cu fundașul român, însă informațiile din interiorul clubului au ajuns și la cluburile rivale.

Nicolescu a confirmat interesul pentru Duțu în urmă cu câteva zile, însă negocierile par să fi stagnat între Dinamo și AC Milan, iar „câinii” au acum și un adversar în lupta pentru semnătura internaționalul român.

Andrei Nicolescu: „A început să le fie frică de Dinamo”

După ce mai multe transferuri din trecut ale jucătorilor români nu s-a concretizat, președintele „câinilor” e de părere că rivalele se tem de Dinamo și de faptul că echipa poate deveni mai puternică.

„Va trebui să fim mult mai atenți legat de declarațiile pe care le facem despre jucătorii români. Am început să speriem lumea. În momentul în care se află că Dinamo e interesată, acei jucători devin o țintă.

Noi trebuie să fim mult mai atenți la ce informații ies despre aceste negocieri. De la noi nu a plecat nicio informație.

Nu este închisă pista Duțu. Ne încordăm. Noi negociem de două luni cu Milan. În ultima săptămână a apărut Craiova. Nu este nimic ilegal. Domnul Rotaru zâmbește, nu spune nimic, dar prin spate am impresia că nu vrea să facă Dinamo puternică, nu pe Craiova. M-a surprins. Se caută blocarea lui Dinamo. Eu cred că tuturor echipelor din Superligă a început să le fie frică de Dinamo.

E un transfer definitiv cu opțiune de buy-back din partea Milanului. Contează și banii. Mizăm și noi pe ce contează jucătorul. Am vorbit cu el și a rămas că o să dea un răspuns. Am discutat într-un mod organizat, cu agentul, cu jucătorul.

Lucrurile păreau destul de clare. A apărut acest delay (n.r. - întârziere) de 4 zile pentru că a fost convocat la meciul lui Milan din weekend-ul ăsta.

E vorba de un transfer pe bani. E o sumă care e importantă pentru noi, nu știu cum este pentru Craiova. De nivelul a câtorva sute de mii de euro. Cred că săptămâna asta trebuie să se închidă (n.r. - fiind întrebat despre termenul limită)”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.

250.000 de euro este cota de piață a lui Matteo Duțu, potrivit transfermarkt.com

Născut la Roma, Matteo Duțu și-a petrecut cea mai mare parte a junioratului în academia celor de la Lazio.

În iarna lui 2024, acesta a schimbat echipa și a ajuns la AC Milan, acolo unde a fost om de bază în echipa de tineret a clubului.

