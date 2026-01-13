„Le e frică de Dinamo!” Andrei Nicolescu, despre „războiul” cu U Craiova pentru Matteo Duțu: „Negociem de două luni! Se caută blocarea noastră”
Andrei Nicolescu
Superliga

„Le e frică de Dinamo!” Andrei Nicolescu, despre „războiul” cu U Craiova pentru Matteo Duțu: „Negociem de două luni! Se caută blocarea noastră”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.01.2026, ora 20:14
alt-text Actualizat: 13.01.2026, ora 20:14
  • Andrei Nicolescu (49 de ani) este profund nemulțumit de faptul că Universitatea Craiova a intrat în negocieri cu Matteo Duțu (20 de ani), jucătorul celor de la AC Milan.
  • Dinamo negocia de mai mult timp cu fundașul român, însă informațiile din interiorul clubului au ajuns și la cluburile rivale.

Nicolescu a confirmat interesul pentru Duțu în urmă cu câteva zile, însă negocierile par să fi stagnat între Dinamo și AC Milan, iar „câinii” au acum și un adversar în lupta pentru semnătura internaționalul român.

Transfer cu probleme  Barcelona l-a prezentat din nou pe Joan Cancelo » De ce a șters primul mesaj în care îl anunța pe fundașul portughez
Citește și
Transfer cu probleme Barcelona l-a prezentat din nou pe Joan Cancelo » De ce a șters primul mesaj în care îl anunța pe fundașul portughez
Citește mai mult
Transfer cu probleme  Barcelona l-a prezentat din nou pe Joan Cancelo » De ce a șters primul mesaj în care îl anunța pe fundașul portughez

Andrei Nicolescu: „A început să le fie frică de Dinamo”

După ce mai multe transferuri din trecut ale jucătorilor români nu s-a concretizat, președintele „câinilor” e de părere că rivalele se tem de Dinamo și de faptul că echipa poate deveni mai puternică.

„Va trebui să fim mult mai atenți legat de declarațiile pe care le facem despre jucătorii români. Am început să speriem lumea. În momentul în care se află că Dinamo e interesată, acei jucători devin o țintă.

Noi trebuie să fim mult mai atenți la ce informații ies despre aceste negocieri. De la noi nu a plecat nicio informație.

Nu este închisă pista Duțu. Ne încordăm. Noi negociem de două luni cu Milan. În ultima săptămână a apărut Craiova. Nu este nimic ilegal. Domnul Rotaru zâmbește, nu spune nimic, dar prin spate am impresia că nu vrea să facă Dinamo puternică, nu pe Craiova. M-a surprins. Se caută blocarea lui Dinamo. Eu cred că tuturor echipelor din Superligă a început să le fie frică de Dinamo.

E un transfer definitiv cu opțiune de buy-back din partea Milanului. Contează și banii. Mizăm și noi pe ce contează jucătorul. Am vorbit cu el și a rămas că o să dea un răspuns. Am discutat într-un mod organizat, cu agentul, cu jucătorul.

Lucrurile păreau destul de clare. A apărut acest delay (n.r. - întârziere) de 4 zile pentru că a fost convocat la meciul lui Milan din weekend-ul ăsta.

E vorba de un transfer pe bani. E o sumă care e importantă pentru noi, nu știu cum este pentru Craiova. De nivelul a câtorva sute de mii de euro. Cred că săptămâna asta trebuie să se închidă (n.r. - fiind întrebat despre termenul limită)”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.

250.000 de euro
este cota de piață a lui Matteo Duțu, potrivit transfermarkt.com

Născut la Roma, Matteo Duțu și-a petrecut cea mai mare parte a junioratului în academia celor de la Lazio.

În iarna lui 2024, acesta a schimbat echipa și a ajuns la AC Milan, acolo unde a fost om de bază în echipa de tineret a clubului.

Citește și

FCSB a pus ochii pe încă un jucător Campioana României pregătește un nou transfer: „E bun de tot!” » Când ar putea semna
Superliga
19:15
FCSB a pus ochii pe încă un jucător Campioana României pregătește un nou transfer: „E bun de tot!” » Când ar putea semna
Citește mai mult
FCSB a pus ochii pe încă un jucător Campioana României pregătește un nou transfer: „E bun de tot!” » Când ar putea semna
Un nou transfer la FCSB Gigi Becali a anunțat a doua mutare a iernii: „I-am dat și primă de instalare” » Toate detaliile
Superliga
18:36
Un nou transfer la FCSB Gigi Becali a anunțat a doua mutare a iernii: „I-am dat și primă de instalare” » Toate detaliile
Citește mai mult
Un nou transfer la FCSB Gigi Becali a anunțat a doua mutare a iernii: „I-am dat și primă de instalare” » Toate detaliile

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
dinamo bucuresti Universitatea Craiova ac milan transfer andrei nicolescu matteo dutu
Știrile zilei din sport
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
15:34
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
10:59
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:09
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
16:54
Cristian Geambașu Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Cristian Geambașu Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14:30
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
13:21
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
11:26
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Media
07:30
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Citește mai mult
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 26 rapid 21 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
14.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share