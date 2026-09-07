Sorana Cîrstea, eliminată Drumul sportivei la US Open s-a oprit în optimi » Elogiată de adversara sa: „Mă regăsesc mult în ea” 

Drumul Soranei Cîrstea (36 de ani, #17 WTA) la US Open s-a oprit în optimi, după ce a fost învinsă de Jessica Pegula (32 de ani, #3 WTA), scor 6-3, 6-4.

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Este pentru a doua oară în decurs de aproximativ trei săptămâni când Sorana Cîrstea a fost eliminată în optimile unei competiții de Jessica Pegula.

Acest lucru s-a mai întâmplat și pe 19 august, atunci când românca a fost eliminată de la turneul de la Cincinnati, scor 2-6, 6-4, 5-7.

Sorana Cîrstea, eliminată de la US Open

Sorana Cîrstea a fost învinsă de Jessica Pegula în două seturi, după o oră și 26 de minute de joc. A treia jucătoare a lumii s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4.

A fost, cel mai probabil, ultima participare a Soranei la un turneu de Grand Slam, întrucât aceasta a hotărât să se retragă din activitate la finalul acestui an.

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Jessica Pegula a început ca din tun meciul, reușind să câștige trei game-uri în doar 6 minute. Românca a câștigat următorul game și a ratat șansa să se desprindă pe tabelă.

Jucătoarea americană a profitat și nu i-a mai acordat prea multe șanse Soranei, reușind să câștige primul set.

Setul secund a avut același deznodământ, deși Cîrstea a dat de mai multe ori semne de revenire. Numărul 3 mondial a făcut față presiunii și s-a impus, scor final 6-3, 6-4.

În sferturile de finală, Pegula va da peste Emma Navarro, care a trecut în optimi de Anna Kalinskaya, scor 6-4, 6-2.

Pentru Jessica Pegula este a patra victorie în faţa Soranei în cinci meciuri. Românca s-a impus în 2011, la Midland,, în timp ce jucătoarea din SUA a câștigat întâlnirile din 2015 la Midland, 2021 la Madrid și 2026 la Cincinnati.

Jessica Pegula, despre Cîrstea: „Este o sportivă extraordinar de competitivă”

La finalul partidei de la US Open, Pegula și-a lăudat adversara:

„Cred că este o sportivă extraordinar de competitivă și o profesionistă desăvârșită. Știu că poate a părut un meci destul de simplu, dar a fost o adevărată luptă. Cu siguranță a fost foarte intens”, a spus Pegula despre Sorana, conform wtatennis.com.

Americanca a vorbit și despre retragerea Soranei Cîrstea din activitate, la finalul acestui an.

„I-am spus că nu știu dacă va mai juca și anul viitor, dar să știe că joacă foarte bine. Întotdeauna mi-a plăcut felul în care s-a comportat, modul în care și-a văzut de treabă.

Cred că a avut mereu o perspectivă foarte bună asupra lucrurilor, lucru care s-a văzut mai ales în interviurile pe care le-a acordat în acest an, în explicațiile despre motivul pentru care joacă atât de bine, despre faptul că se află într-o etapă diferită a carierei și despre ceea ce a spus în legătură cu acest lucru.

Întotdeauna mi-a plăcut să ascult și această perspectivă și cred că ceea ce spune este grozav și, într-un fel, mă regăsesc mai mult în ea ca jucătoare: să ai o perspectivă bună asupra lucrurilor, să te bucuri de ceea ce faci, să te bucuri de competiție și să faci ceea ce iubești”, a mai completat Pegula.

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