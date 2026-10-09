Djokovic, spasme la Shanghai VIDEO. Sârbul părăsește turneul după primul meci: „Nu m-am simțit eu însumi”

Novak Djokovic (39 de ani, #11 ATP) a fost învins de polonezul Hubert Hurkacz (29 de ani, #34 ATP), scor 4-6, 3-6, la meciul de debut al sârbului în turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai.

Explicațiile oferite de jucătorul sârb după partida din turul al doilea și ce urmează pentru acesta, în rândurile de mai jos.

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Novak Djokovic, învins de Hubert Hurkacz la Shanghai Masters

Debutul confruntării a fost echilibrat, sârbul având două șanse de break în al treilea game al primului set, anulate însă de serviciile polonezului.

Djokovic a întâmpinat dificultăți majore la propriul serviciu, având o eficiență de numai 37% a primului serviciu în primul set.

13 ași a servit Hubert Hurkacz în meciul cu Novak Djokovic. Sârbul a bifat doar 2

Hurkacz a reușit câte un break în fiecare set, valorificând inclusiv un moment cheie la finalul primei manșe pe fondul unui al doilea serviciu modest al sârbului.

Pe durata întâlnirii, Nole i-a comunicat antrenorului său, Viktor Troicki, că resimte spasme și că îi tremură tot corpul , acuzând uzura acumulată la turneul de la Beijing, unde a devenit campion după ce a învins trei jucători din top 10 ATP.

A moment to remember 💫 @HubertHurkacz defeats Djokovic on his ninth attempt to reach the third round in Shanghai. @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/h7XuBVqcM0 — ATP Tour (@atptour) October 9, 2026

Explicațiile lui Djokovic după eliminarea de la Shanghai Masters

După meci, Djokovic nu a invocat probleme medicale sau disconfortul menționat în alte circumstanțe, ci a explicat că scăderea de nivel a fost cauzată de oboseală și de adaptarea dificilă la diferența de suprafață dintre Beijing și arena QiZhong din Shanghai.

„Nu am fost aproape de nivelul pe care l-am arătat la Beijing. Sunt puțin mai obosit, nu sunt proaspăt. Hubi a servit la un nivel impresionant, iar eu nu m-am simțit eu însumi la lovirea mingii. Nu am avut acel feeling.

Aceasta este o suprafață super-rapidă, complet diferită de cea de la Beijing. Dacă îți pierzi serviciul o dată pe set, poate fi suficient pentru a pierde meciul. Asta s-a întâmplat astăzi. Este foarte complicat să returnezi serviciul lui, practic imposibil, iar astăzi a servit extrem de puternic.

Da, nu am reușit să-mi adaptez tenisul pentru acest turneu, iar întâlnirea cu un rival precum Hurkacz în primul tur... a fost un tablou foarte dur”, a spus Djokovic, potrivit puntodebreak.com.

8-1 este acum scorul meciurilor directe dintre Novak Djokovic și Hubert Hurkacz. A fost prima victorie obținută de polonez în fața sârbului

Ce urmează pentru Djokovic. Emoții în cursa pentru Turneul Campionilor

Pentru Djokovic urmează aproape două săptămâni de pauză, înainte de a participa la turneul demonstrativ Six Kings Slam din Arabia Saudită (21 - 24 octombrie), următorul său turneu oficial din calendar fiind Masters 1000 de la Paris (31 octombrie - 8 noiembrie).

Întrebat dacă va participa și la alte competiții de categorie ATP 500 (precum Viena sau Basel) înainte de turneul din capitala Franței, Djokovic a răspuns:

În principiu, intenționez să joc doar la Paris, sau vom vedea... sper să obțin acolo un rezultat bun. Novak Djokovic, fost lider ATP

În ceea ce privește cursa de calificare pentru ATP Finals (Turneul Campionilor) de la Torino, retragerea lui Jannik Sinner îl plasează temporar pe Djokovic pe ultimul loc eligibil.

Totuși, eliminarea prematură de la Shanghai reprezintă o oportunitate importantă pentru rivalii săi direcți. Jucători precum Alex De Minaur sau Rafa Jodar sunt înscriși și la competiții de categorie ATP 500 pentru a aduna puncte decisive.

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